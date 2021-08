Tennis Australia est l'organisme qui régit le tennis en Australie. La fédération est chargée de la promotion du tennis et organise des tournois de tennis nationaux et internationaux, notamment de grandes manifestations comme l'Open d'Australie et la Coupe Davis.

La vidéo est la pierre angulaire de la stratégie de contenu complète de Tennis Australia, permettant à l'organisation de fournir des expériences vidéo inclusives, dynamiques et mémorables à la fois sur et hors du court. Que ce soit des émissions en direct, des retransmissions, des discours après le match ou des moments en coulisses, les vidéos de Tennis Australia créent des liens numériques hautement personnalisés avec les fans, n'importe quand et sur n'importe quel dispositif.

L'Open d'Australie 2017 a été un test important pour Tennis Australia, pendant lequel la fédération a publié des centaines de vidéos en direct et à la demande, qui ont attiré plus de 11 millions de vues pendant le tournoi de deux semaines.

Avec la plate-forme Video Cloud de Brightcove et son architecture de diffusion en direct dans le nuage, ce processus a été rapide, simple et transparent pour Tennis Australia. L'organisation peut maintenant toucher de nouveaux publics sur différents canaux et fournir en toute confiance une expérience sportive incomparable à l'échelle, notamment en diffusant 16 courts simultanément pendant l'Open d'Australie, et en téléchargeant, convertissant et publiant des centaines de clips vidéo tous les jours.