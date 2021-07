CRÉEZ DES SORTIES VIDÉO DE HAUTE QUALITÉ

Zencoder prend en charge le plus large éventail de formats d'entrée et de sortie, dont HEVC et VP9. Vous pouvez couper et redimensionner des séquences, extraire et insérer des sous-titres, gérer le son sur plusieurs canaux, intégrer les vidéos en HLS et MPEG-DASH et appliquer le cryptage AES-128 et des DRM. Zencoder vous permet également d'orienter intelligemment votre vidéo à partir d'un smartphone et de corriger les problèmes de synchronisation audio/vidéo. Vous n'avez donc pas besoin d'être un spécialiste de la vidéo pour obtenir un rendu professionnel.