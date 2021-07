Quinze ans d'innovation et d'ambition

Plus que des acteurs du secteur, nous sommes de véritables moteurs du marché de la vidéo. Conscients que la vidéo serait l'outil du futur pour communiquer, faire des affaires et se divertir, nous avons lancé Brightcove il y a 15 ans de cela. Le futur est maintenant arrivé. Chaque année, nous investissons plus de 40 millions de dollars en recherche et développement pour rester à la pointe de l'innovation vidéo. Ces investissements portent leurs fruits : en 2021, nos technologies nous ont valu deux Emmy® Awards dans la catégorie technologie et ingénierie.