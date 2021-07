DERNIÈRE MISE À JOUR : le 29 avril 2021

Brightcove Inc. et ses filiales (« Brightcove » ou « nous ») souhaitent vous permettre de mieux comprendre les informations qu'elles recueillent sur les utilisateurs de leurs sites internet, la manière dont elles utilisent et partagent ces informations et les choix qui vous sont offerts concernant les informations que vous fournissez. La présente Politique de confidentialité (la « Politique de confidentialité ») décrit nos pratiques concernant les informations recueillies sur notre site internet à l'adresse http://www.brightcove.com/ et les autres sites internet de Brightcove sur lesquels la présente Politique de confidentialité est disponible (collectivement, le « Site »).

La présente Politique de confidentialité ne couvre ni les informations pouvant être recueillies via les services offerts par Brightcove (les « Services Brightcove ») ni les aspects des Services Brightcove accessibles via ce Site, dont Studio, les pages de l'assistance et la documentation. Pour plus de détails sur les informations recueillies via les Services Brightcove, veuillez consulter notre Politique de confidentialité des services Brightcove. En utilisant le Site, vous acceptez la présente Politique de confidentialité, les politiques mentionnées dans la présente Politique de confidentialité et nos Conditions générales. Si vous n'acceptez pas la présente Politique de confidentialité, les politiques mentionnées dans la présente Politique de confidentialité et nos Conditions générales, n'utilisez pas le Site. Pour toutes questions concernant la présente Politique de confidentialité, ou nos pratiques générales en matière de confidentialité, veuillez nous contacter à l'adresse privacy@brightcove.com.

Contents of this Privacy Policy:

Informations que nous pouvons recueillir

Nous pouvons recueillir des informations auprès ou au sujet de vous, telles que :

informations personnelles que vous fournissez volontairement, dont vos nom et adresses postale et électronique ;

préférences de communication ;

identifiants uniques, tels qu'adresse IP et identifiants de dispositif ;

activité de visionnage du Site, telle que pages visitées, vidéos visionnées, durée des sessions et termes de recherche ;

domaine de référence, domaine de destination et chemin de destination ;

Données de géolocalisation.

Dans la mesure autorisée par la loi en vigueur, nous pouvons également combiner les informations que vous nous fournissez, soit par notre Site soit par un autre moyen (tel qu'un salon commercial), avec les informations accessibles au public, telles que le nom de votre organisation.

Informations recueillies par des moyens automatisés. Nous pouvons recueillir certaines informations vous concernant par des moyens automatisés, telles que vos adresse MAC, adresse IP, type d'ordinateur, résolution d'écran, version du système d'exploitation et type et version de navigateur. Ces informations sont recueillies par la plupart des sites internet et utilisées pour optimiser votre expérience sur le Site.

Demandeurs d'emploi : vous pouvez fournir volontairement des données vous concernant en rapport avec une demande d'emploi. Les données ainsi fournies sont soumises à la politique de confidentialité de la plate-forme tierce que vous utilisez pour envoyer votre demande. Vous aurez la possibilité de consulter cette politique de confidentialité avant de fournir les données.

Cookies and other tracking technologies. We and our third-party service providers may use cookies or similar technologies to collect information about you, such as personal information, information about the devices you use to access the Site and your interactions with the Site. For more information about the use of cookies or other tracking technology on the Site, please review our Cookies Policy.

Nous pouvons également utiliser des pixels invisibles sur notre Site et dans les communications par courriel. Les pixels invisibles, aussi appelés pixels espions ou balises internet, sont de petits fichiers images que nous, ou nos prestataires de services tiers, plaçons sur notre Site et dans les courriels. En plus des cookies, les pixels invisibles nous permettent de compter avec précision le nombre d'utilisateurs uniques qui ont visité une page spécifique du Site ou qui ont ouvert ou réagi à un courriel. Ces informations nous permettent de mesurer les performances de notre Site et de nos campagnes par courriel.

Do Not Track. The Site does not recognize a “do not track” setting (or similar mechanism) from your browser to indicate that you do not wish to be tracked or to receive interest-based ads. Please see our Cookies Notice for more information including how to exercise your rights to opt-out of cookies, analytics, and personalized advertising.

Comment nous pouvons utiliser vos informations

Dans la mesure autorisée par la loi en vigueur, nous pouvons utiliser les informations recueillies à votre sujet aux fins suivantes ou des manières suivantes :

pour communiquer avec vous et vous informer sur les produits, programmes et services ;

pour répondre à vos questions et demandes concernant, par exemple, l'envoi d'un livre blanc demandé ;

pour vous envoyer des informations importantes concernant le Site, notamment les modifications apportées aux conditions générales et aux politiques du Site. Ces informations sont importantes, vous ne pouvez par conséquent pas refuser de les recevoir ;

pour vous permettre de participer volontairement à des concours, enquêtes ou promotions (collectivement, les « Promotions »). Si vous participez à une Promotion, nous pouvons demander certaines informations personnelles, telles que votre adresse électronique. Lisez attentivement les conditions de chaque Promotion, le cas échéant, car elles peuvent contenir des informations supplémentaires sur notre utilisation des informations personnelles que vous fournissez dans le cadre de la Promotion. Si les conditions de la Promotion et la présente Politique de confidentialité sont contradictoires quant au traitement des informations personnelles, les conditions de la Promotion prévalent ;

à des fins commerciales internes, notamment l'analyse de données (y compris par le biais de systèmes automatisés et de l'apprentissage automatique), l'analyse des performances, la création de rapports, les audits, le développement de nouveaux produits, l'amélioration de notre Site et des Services Brightcove, l'identification des tendances d'utilisation et la détermination de l'efficacité de nos campagnes promotionnelles ;

pour préserver la sécurité et l'intégrité de notre Site et prévenir toute fraude et autres utilisations abusives et enquêter à cet égard ;

In an aggregated manner.

en combinaison avec d'autres informations, recueillies en ligne et hors ligne, y compris des informations provenant de sources tierces, pour nous aider à mettre à jour, compléter et analyser nos dossiers, identifier les clients potentiels et proposer des produits et services susceptibles de vous intéresser ;

pour nous conformer aux exigences légales ou réglementaires en vigueur et à nos politiques, et pour nous protéger contre toutes activités criminelles, réclamations et autres risques ;

de toute autre manière, avec votre consentement ou dans la mesure permise par la loi en vigueur.

Types de partage possibles de vos informations

Dans la mesure autorisée par la loi en vigueur, nous pouvons partager les informations personnelles comme suit :

avec toutes nos filiales et sociétés affiliées actuelles et futures ;

avec nos prestataires de services tiers, agents, fournisseurs et les autres tiers que nous utilisons pour soutenir le Site et nos activités. Ces tiers incluent, sans s'y limiter, les tiers qui nous fournissent des services tels que l'hébergement de site internet, l'analyse de données, la fourniture d'infrastructures, des services informatiques, le service à la clientèle, des services de statistiques et de livraison des courriels. Ces tiers sont autorisés à utiliser vos informations personnelles uniquement lorsque cela est nécessaire pour nous fournir ces services ;

avec des tiers (y compris des parrains d'événements tiers) pour leur permettre de vous contacter au sujet des produits, programmes, services et promotions qui, selon eux, pourraient vous intéresser ;

With third parties for marketing, advertising, Promotions, contests or other similar purposes. If required by applicable law, we will share such data for advertising and marketing purposes only in an aggregate, and de-identified manner.

avec des parrains tiers de Promotions (que ces Promotions soient ou non organisées par nous) ou conformément aux conditions applicables à une telle Promotion. Lisez attentivement les conditions de chaque Promotion à laquelle vous participez, le cas échéant, car elles peuvent contenir des informations supplémentaires importantes sur les pratiques de collecte d'informations propres à un parrain ;

dans le cadre d'une transaction, procédure ou restructuration de l'entreprise impliquant les activités commerciales pour lesquelles les informations sont conservées. Si Brightcove ou ses activités devaient changer de mains suite à une fusion, une acquisition ou un transfert vers une autre société, vos informations personnelles peuvent être partagées. Vous serez notifié(e) par courriel et/ou une annonce visible sur notre site internet de tout changement de propriété, de tout changement d'utilisation de vos informations personnelles et des choix dont vous disposez concernant ce changement d'utilisation de vos informations personnelles ;

si nous estimons que cela est nécessaire : en vertu de la loi en vigueur, y compris des lois hors de votre pays de résidence ; pour nous conformer à tout(e) loi ou directive, décision judiciaire ou administrative, procédure ou enquête judiciaire, mandat, citation à comparaître, enquête liée à l'application de la loi ou à la sécurité nationale ou lorsqu'autrement exigé ou autorisé par la loi ; pour répondre aux demandes d'instances publiques et gouvernementales, y compris en dehors de votre pays de résidence ; pour appliquer nos politiques et conditions générales ; pour protéger nos opérations ou celles de nos filiales ; pour protéger nos droits, notre confidentialité, notre sécurité ou nos biens et/ou ceux de nos filiales, de vous ou de toute autre personne ou organisation ; et pour nous permettre d'utiliser les recours disponibles ou de limiter tout préjudice que nous pourrions subir.

Forums. Nous pouvons vous permettre de publier des informations dans certaines parties du Site (collectivement, les « Forums »). Veuillez noter que les informations que vous divulguez par le biais d'un Forum seront accessibles au public. Nous vous recommandons donc vivement de faire preuve de prudence et de discrétion lorsque vous décidez de divulguer des informations personnelles ou toute autre information sur un Forum. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation des informations personnelles que vous divulguez sur un Forum. Pour demander la suppression de vos informations personnelles d'un Forum, contactez-nous à l'adresse privacy@brightcove.com. Nous vous indiquerons s'il nous est impossible de supprimer vos informations personnelles.

Sites tiers et le Site. Pour la commodité de nos utilisateurs, nous fournissons des liens vers d'autres sites internet sur ce Site. Nous pouvons également informer les utilisateurs d'applications ou services tiers qui peuvent être utilisés avec les Services Brightcove, y compris de services de sociétés associées au programme de partenariat de Brightcove (comme décrit de façon plus détaillée sur le Site). La présente Politique de confidentialité ne couvre pas la confidentialité, les informations ou les autres pratiques des tiers, ou des autres sites internet, applications ou services offerts par ces tiers, et nous ne pouvons en être tenus responsables. Vos activités avec, et la communication d'informations personnelles à ces tiers ou sur les sites internet, applications ou services de ces tiers sont régies par la politique de confidentialité de ces tiers. L'inclusion d'un lien sur le Site ne signifie pas que Brightcove approuve le site internet vers lequel il renvoie. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation des informations personnelles que vous divulguez à ou par le biais de nos clients, de nos partenaires ou de sites, applications ou services tiers.

Fonctions de réseaux sociaux. Notre Site intègre des fonctions de réseaux sociaux, tels que LinkedIn, Twitter, Facebook et Google Plus. Ces fonctions peuvent recueillir des informations vous concernant, notamment votre adresse IP et les pages que vous visitez sur notre Site, et créer un cookie pour fonctionner correctement. Les fonctions de réseaux sociaux sont hébergées soit par un tiers soit directement sur notre Site. Vos interactions avec ces fonctions sont régies par la politique de confidentialité de la société qui les fournit.

Suivi inter-dispositifs. Lorsque vous utilisez un dispositif mobile pour interagir avec le Site, nous pouvons recevoir des informations sur votre dispositif mobile, telles que son identifiant unique. Nous et nos prestataires de services et les tiers avec qui nous collaborons, y compris les réseaux de publicité, pouvons utiliser le suivi inter-dispositifs/inter-contextes. Par exemple, si vous utilisez différents dispositifs (tels que des ordinateurs de bureau, smartphones et tablettes) ou plusieurs navigateurs sur un seul dispositif, il se peut que vous ayez plusieurs comptes ou profils dans les différents contextes et dispositifs. La technologie inter-dispositifs/inter-contextes permet de relier ces comptes ou profils multiples aux données correspondantes des différents contextes et dispositifs.

Transferts internationaux de données

Le Site, ainsi que les fonctions et les fonctionnalités du Site, peuvent être fournis en utilisant des ressources et serveurs situés dans plusieurs pays du monde, y compris les États-Unis et d'autres pays. Les informations personnelles sur les utilisateurs du Site peuvent par conséquent être transférées, traitées et stockées en dehors du pays dans lequel vous accédez au Site, y compris vers des pays où le niveau de protection des données peut ne pas être considéré comme satisfaisant par l'instance juridique ou réglementaire locale du pays d'origine des données. En utilisant le Site, vous acceptez ce transfert. Nous protégerons la confidentialité et la sécurité des informations personnelles que nous recueillons conformément à la présente Politique de confidentialité, quel que soit l'endroit où elles sont traitées ou stockées.

European Residents: If you are a resident of the European Union (the “EU”), the European Economic Area or Switzerland or the United Kingdom, please see our Additional Privacy Notice for Certain European Residents and our Privacy Shield Notice below.

Autres avis importants concernant nos pratiques en matière de confidentialité

Désinscription. Si vous ne souhaitez plus recevoir de courriels de marketing de notre part ou si vous préférez que nous ne partagions plus les informations personnelles qui vous concernent avec nos filiales et/ou des tiers à l'avenir, vous pouvez vous désinscrire en suivant les instructions du lien « Se désinscrire » dans le dernier message que vous avez reçu ou en nous contactant à l'adresse privacy@brightcove.com. Veuillez préciser si vous refusez de recevoir des messages de notre part ou que nous partagions vos informations avec nos filiales et des tiers.

Nous nous efforcerons de satisfaire votre demande dans les meilleurs délais raisonnables. Si vous vous désinscrivez comme décrit ci-dessus, nous ne pourrons pas supprimer vos informations personnelles des bases de données des tiers avec lesquels vos informations personnelles ont déjà été partagées. Si vous souhaitez cesser de recevoir des courriels de marketing de la part de ces tiers, veuillez les contacter directement.

Période de conservation. Dans la mesure autorisée par la loi en vigueur, Brightcove conservera les informations personnelles vous concernant pendant la période nécessaire aux fins décrites dans la présente Politique de confidentialité, ou aussi longtemps que nécessaire pour nous conformer aux obligations légales, résoudre les conflits ou faire respecter nos accords, selon la durée la plus longue.

Use of the Site by Children. The Site is not directed to children under the age of 16. Children under the age of 16 should not provide personal information through the Site. If you become aware that a child has provided us with personal information, please contact us at privacy@brightcove.com.

Droits d’utilisateur

Vous pouvez demander à savoir, et nous vous indiquerons, si nous détenons des informations personnelles vous concernant. Vous pouvez demander à accéder à, ou à faire rectifier ou supprimer vos informations personnelles en nous contactant à l'adresse privacy@brightcove.com. Nous répondrons à votre demande dans un délai raisonnable.

Region-Specific Disclosures

Notice for Certain European Residents

The following European Privacy Policy applies to residents of the European Union, the European Economic Area, Switzerland and the United Kingdom who use Brightcove Services.

Personal Data and Processing. For the purposes of this additional notice:

« Données personnelles » désigne toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, à un numéro d'identification, à des données de localisation, à un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à l'identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique.

« Traitement » désigne toute opération ou tout ensemble d'opérations exécutée(s) ou non à l'aide de procédés automatisés sur des Données personnelles ou des ensembles de Données personnelles, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion ainsi que la restriction, l'effacement ou la destruction.

Finalités et bases juridiques du Traitement des Données personnelles. Brightcove traite les données aux fins définies dans la présente Politique de confidentialité, y compris fournir le Site et d'autres services aux utilisateurs comme expliqué dans les sections Comment nous pouvons utiliser vos informations et Types de partage possibles de vos informations.

Notre Traitement des Données personnelles repose sur les bases juridiques suivantes : (i) le consentement et/ou (ii) toute autre base juridique applicable, telle que notre intérêt légitime à faire du commerce, proposer des produits et services de valeur aux utilisateurs du Site, lutter contre la fraude, garantir la sécurité des informations et du réseau, le marketing direct et respecter les pratiques de l'industrie.

Divulgation légale. Brightcove peut être tenue de divulguer des Données personnelles en réponse à des demandes légales d'instances publiques, notamment des données nécessaires au respect des exigences relatives à la sécurité nationale ou à l'application de la loi, ou en vertu de décisions judiciaires.

Given the judgment of the Court of Justice of the European Union dated 16 July 2020 which invalidated the adequacy of the Privacy Shield Framework, we are increasingly relying on the European Commission Standard Contractual Clauses as a transfer compliance mechanism. We also continue to process relevant Personal Data in line with our obligations under the Privacy Shield Framework. For further information, please see our Privacy Shield Notice below.

Droits supplémentaires pour les résidents européens. En tant que résident de l'UE ou d'un pays dont la législation en matière de protection des Données personnelles est essentiellement similaire, vous pouvez bénéficier d'un ou plusieurs des droits supplémentaires suivants :

Droit d'accès. Vous avez le droit de demander un exemplaire des Données personnelles que nous avons recueillies à votre sujet en nous contactant à l'adresse privacy@brightcove.com.

Droit de rectification et d'effacement. Vous avez le droit de demander à ce que nous rectifiions ou supprimions toutes les Données personnelles vous concernant qui sont incomplètes, incorrectes, inutiles ou périmées.

Droit d'opposition. Vous avez le droit de vous opposer, à tout moment, au Traitement à des fins de marketing direct des Données personnelles vous concernant.

Droit à la limitation du Traitement. Vous avez le droit de demander la limitation du Traitement des Données personnelles vous concernant pour certaines raisons, par exemple si vous considérez que les Données personnelles que nous avons recueillies à votre sujet sont inexactes ou si vous vous êtes opposé(e) à leur Traitement en vertu de vos droits selon la législation et la réglementation en matière de protection des données.

Droit à la portabilité des données. Vous avez le droit de demander et de recevoir les Données personnelles que nous avons recueillies à votre sujet sous une forme courante lisible par machine.

Droit de retrait du consentement. Si le Traitement des Données personnelles vous concernant ne repose sur aucune autre base juridique que votre consentement, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment sans affecter la licéité de notre Traitement fondé sur ce consentement avant son retrait, y compris le Traitement lié à des contrats existants pour des Services Brightcove.

Droit d'introduire une réclamation auprès d'une DPA. Si vous pensez que notre Traitement des Données personnelles vous concernant ne respecte pas la législation applicable en matière de protection des données, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de protection des données (« DPA ») locale.

Pour exercer les droits susmentionnés (à l'exception du droit d'introduire une réclamation auprès d'une DPA, que vous pouvez exercer directement auprès d'une DPA), veuillez nous contacter à l'adresse privacy@brightcove.com. Nous traiterons toutes les demandes conformément à la loi en vigueur et dans un délai raisonnable. Il nous faudra peut-être vérifier votre identité avant de traiter votre demande.

Notice for Canadian Residents

La législation canadienne peut accorder certains droits supplémentaires aux résidents canadiens. Veuillez consulter les informations fournies par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada pour plus de détails.

You, and we, confirm that it is our wish that this Privacy Policy and all other related policies be drawn up in English. Vous, et nous, reconnaissons avoir souhaité que la présente Politique de confidentialité et toutes les autres politiques associées soient rédigées en anglais.

Notice for California Residents

If you are a resident of the State of California in the United States, please review our California Privacy Notice here for additional California-specific privacy disclosures.

Avis relatif au bouclier de protection des données

EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Notice. We have certified our compliance with the EU-U.S. Privacy Shield and the Swiss-U.S. Privacy Shield (collectively, the “Privacy Shield Framework”) with respect to the Personal Data of users of the Site who are residents of the European Union (“EU”), European Economic Area (“EEA”), the United Kingdom and Switzerland that we receive and process through the Site. We certify that we adhere to the Privacy Shield Framework principles of notice, choice, onward transfer, security, data integrity, access and enforcement (the “Privacy Shield Principles”) for Personal Data of users of the Site in the countries participating in the Privacy Shield Framework. We are responsible for the processing of personal data we receive under the Privacy Shield Framework and subsequently transfer to a third party agent, and may be liable for onward transfers in violation of the Privacy Shield Principles. Our certification is available here. We may also process Personal Data relating to individuals in Europe via other compliance mechanisms, including use of the European Commission Standard Contractual Clauses.

Questions et réclamations. Si vous résidez dans un pays adhérant au Bouclier de protection des données, vous pouvez adresser toutes questions ou réclamations relatives à notre conformité au Bouclier de protection des données à notre Contact de protection des données ci-dessous. Nous nous efforcerons de résoudre votre demande avec vous.

Si vous ne recevez pas rapidement une réponse à votre problème relatif aux données traitées dans le cadre du Bouclier de protection des données ou si nous n'avons pas répondu à votre demande de manière satisfaisante, vous pouvez contacter gratuitement notre service de résolution des litiges basé aux États-Unis à l'adresse https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Si ni Brightcove ni notre service de résolution des litiges indépendant ne résout votre problème, vous avez le droit de demander un arbitrage exécutoire par le comité du Bouclier de protection des données. Toutefois, avant de demander ce type d'arbitrage, un résident d'un pays adhérant au Bouclier de protection des données doit tout d'abord : (1) nous contacter et nous donner l'occasion de résoudre le problème ; (2) demander l'aide de notre service de résolution des litiges indépendant désigné ; et (3) contacter le département du Commerce des États-Unis (directement ou par l'intermédiaire d'une DPA européenne) et laisser le temps au département du Commerce de tenter de résoudre le problème. Si un résident demande un arbitrage exécutoire, chaque partie devra assumer ses propres frais d'avocat. En vertu du Bouclier de protection des données, le ou les arbitres ne peuvent imposer qu'un dédommagement individuel spécifique, non pécuniaire et équitable nécessaire pour remédier à tout manquement aux Principes du bouclier de protection des données concernant le résident.

Exécution de l'U.S. Federal Trade Commission. Les engagements de Brightcove dans le cadre du Bouclier de protection des données sont soumis aux pouvoirs d'enquête et d'exécution de la Federal Trade Commission (Commission fédérale du commerce) des États-Unis.

Confidentialité Contact du Bouclier de protection des données et en matière de protection des données. Votre contact du Bouclier de protection des données et en matière de protection des données pour les Données personnelles que nous traitons en lien avec le Site est :

Attn: Chief Privacy Officer

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA 02210, États-Unis

Téléphone : +1 617 500 4947

privacy@brightcove.com

Veuillez joindre suffisamment d'informations pour nous permettre de comprendre et de répondre à votre question spécifique.

Security.

The security of personal information that Brightcove collects from Site users is of great importance to Brightcove. We use organizational, technical, and administrative measures to protect personal information under our control. No data transmission over the Internet or data storage system, however, can be guaranteed to be 100% secure. When you submit personal information via a lead form on the Site (such as name, phone number, and email address), we encrypt the transmission of that data. If you have any questions about the security of your personal information, you can contact us at privacy@brightcove.com.

Mise à jour de la présente Politique de confidentialité

Nous pouvons mettre à jour la présente Politique de confidentialité pour y intégrer les modifications apportées à nos informations et pratiques en matière de confidentialité. En cas de modifications importantes, nous vous informerons en publiant un avis sur le Site avant ou au moment de l'entrée en vigueur de ces modifications. En continuant d'utiliser le Site après une telle modification, vous acceptez la Politique de confidentialité modifiée. Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance des informations les plus récentes sur nos pratiques en matière de confidentialité. La date de la dernière mise à jour apparaît en haut de la présente Politique de confidentialité.

Comment nous contacter

Pour toutes questions concernant la présente Politique de confidentialité, veuillez nous contacter par courriel à l'adresse privacy@brightcove.com, par téléphone au +1 617 500 4947 ou par écrit à l'adresse :

Attn: Privacy Team

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA 02210, États-Unis

Veuillez joindre suffisamment d'informations pour nous permettre de comprendre et de répondre à votre question ou demande spécifique.

