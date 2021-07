UNE VIDÉO INTERACTIVE : LA CERISE SUR LE GÂTEAU DE LA VIDÉO

RAVIVEZ VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Des communications toujours actives à travers des vidéos interactives qui stimulent l'implication de vos employés et vous permettent de suivre le taux d'engagement de vos utilisateurs. Ajoutez à vos assemblées des diapositives synchronisées pour une expérience plus dynamique, insérez des questionnaires dans vos vidéos de formation pour voir si vos équipes en retiennent le contenu et évaluez l'état d'esprit des utilisateurs en recueillant leurs commentaires sur votre contenu.