Les solutions Brightcove avec application mobile et intégration aux réseaux sociaux suscitent une croissance de 20 % du nombre d'abonnés

En 2004, Jason Gibson a lancé Math Tutor DVD, une société de formation B-to-C proposant aux étudiants de tous âges une aide supplémentaire pour aborder les sujets liés aux mathématiques et à la science, tels que l'algèbre, la physique et le calcul. Fort de son expérience de l'enseignement, Gibson a créé des plans de cours spécialement étudiés et entrepris de filmer les leçons selon une approche conviviale et stimulante.

Au commencement, Gibson gravait ses cours vidéo sur CD et les vendait sur eBay. Il a finalement transféré le contenu de ses cours sur support DVD et lancé son propre site internet de commerce électronique en passant par un distributeur chargé de traiter les ventes et l'expédition des DVD. Suite à la popularité croissante de la vidéo à la demande, Gibson a lancé la chaîne YouTube Math Tutor DVD, qui s'avérera un moyen bien plus efficace de distribuer son contenu. Au même moment, il commença à adopter le modèle fondé sur l'adhésion pour son site internet, en mettant l'accent sur les abonnements aux vidéos à la demande plutôt que sur les ventes de DVD.

Afin de soutenir ce nouveau modèle de monétisation, Gibson avait besoin de trouver une plateforme vidéo proposant non seulement un hébergement vidéo avec accès payant, tout en offrant également aux clients une qualité de visionnage supérieure sur de nombreux dispositifs. C'est exactement pour cela qu'il décida d'adopter la plateforme Brightcove. L'intégration récente par Gibson de Brightcove Social et de Brightcove Gallery a également contribué à stimuler l'engagement des clients sur plusieurs plates-formes de réseaux sociaux, dont sa chaîne YouTube, avec comme résultat une croissance de 20 % des abonnements en l'espace d'à peine quelques mois.

Math Tutor DVD passe à la vidéo en ligne et crée un nouveau modèle de revenus fondé sur l'adhésion

Le site internet de commerce électronique de Gibson était déjà conçu avec l'infrastructure nécessaire pour soutenir la facturation, la connexion et la sécurité automatiques, il ne lui manquait plus que la bonne plate-forme vidéo pour héberger, gérer et susciter l'engagement pour son contenu vidéo en ligne.

Gibson a fait le choix de Brightcove pour sa plate-forme rationalisée, son flux de travail facilité et ses capacités en matière de commerce électronique prenant en charge l'accès à la carte et par abonnement à son contenu vidéo en ligne. Il a adopté la plate-forme et ajusté sa stratégie de revenus en passant à un modèle payant fondé sur l'adhésion. Ceci permettait aux utilisateurs d'accéder aux cours vidéo soit via un abonnement mensuel illimité, soit via une option « pay-as-you-go ». Depuis l'introduction du nouveau modèle fondé sur l'adhésion, Gibson a constaté une croissance de 50 % de son revenu associé aux vidéos.

« Les revenus issus de l'espace membres, provenant essentiellement des vidéos Brightcove, constituent désormais près de 50 % du chiffre d'affaires total, alors qu'ils n'y participaient pas par le passé », nous dit Gibson. « La distribution en ligne via la diffusion en continu compte pour environ la moitié de l'activité commerciale. »

L'ajout de Brightcove Gallery et de Brightcove Social augmente le nombre d'abonnements de 20 %

En s'associant avec Brightcove, Gibson a pu créer un modèle de revenu plus lucratif pour sa société, tout en augmentant l'engagement du public sur plusieurs canaux. En fait, la nouvelle plate-forme fondée sur l'adhésion de Math Tutor DVD a contribué à une hausse de 20 % des abonnements par rapport à l'an dernier.

Le site lui-même s'appuie sur les expériences intégrées de Brightcove Gallery, qui permettent aux visiteurs de visionner des exemples de leçons avant d'adhérer. Ces vidéos d'exemple, également publiées sur sa chaîne YouTube, sont courtes et donnent aux utilisateurs potentiels un avant-goût de ce dont ils bénéficieront en tant que membres, en les encourageant à interagir avec le contenu et à en apprendre plus sur les services de la société.

« J'ai entendu de nombreuses personnes dire, “De nombreuses leçons gratuites sont disponibles, mais vous les avez organisées étape après étape, selon une séquence à suivre impérativement, 1-2-3-4” », nous dit Gibson. « En visitant cette galerie, elles ont pu voir ce dont elles bénéficieraient exactement en tant que membres. »

Grâce à la simplicité et à la facilité d'utilisation des outils de distribution de Brightcove Social, Gibson peut désormais publier des clips vidéos sur diverses plates-formes de réseaux sociaux, contribuant ainsi à augmenter le trafic vers son site internet, ainsi que le nombre d'abonnements. Ils poussent également les visiteurs à cliquer sur la chaîne YouTube de Math Tutor DVD, attirant ainsi les visiteurs vers son site internet. Sur la hausse totale de 20 % des adhésions au site de Gibson depuis l'an dernier, 85 % de cette hausse s'est produite dans les quatre mois suivant l'utilisation des solutions Brightcove pour les réseaux sociaux.

La fonctionnalité de publication croisée de Brightcove a également aidé Gibson à économiser du temps dans la distribution de ses vidéos sur de nombreuses plates-formes de réseaux sociaux. De ce fait, il dispose désormais de plus de temps pour élaborer de nouvelles leçons et gonfler sa médiathèque avec un contenu éducatif encore plus attrayant.

« Aujourd'hui, j'accède simplement à Brightcove Social, j'insère les balises, je clique et je publie en croisé. J'appuie sur le bouton de planification, et je n'y pense plus. Voilà la force véritablement responsable de la croissance de 17 % de la chaîne en quatre mois. Chaque semaine, tous les 2-3 jours, une nouvelle vidéo fait son apparition sur Facebook ou YouTube, stimulant ainsi l'engagement, les clics, le trafic et le nombre d'abonnés. Brightcove me fait ressembler à une société plus importante. Aussi, pour moi, c'est un véritable facteur de croissance », nous explique Gibson.

Math Tutor DVD s'adapte aux utilisateurs mobiles grâce à de nouvelles applications, générant ainsi une source de revenus supplémentaire

Gibson a lancé récemment l'application mobile Math and Science Tutor, un complément gratuit et nomade à ses cours vidéo en ligne. Conçue par l'équipe Brightcove Global Consulting, l'application propose plus de 1 500 leçons sur toutes sortes de sujets mathématiques et scientifiques, et les utilisateurs peuvent tester gratuitement environ la moitié du contenu de chaque cours avant de passer à l'achat. D'après Gibson, le modèle « essayer avant d'acheter » aide à fidéliser les étudiants et favorise les ventes d'abonnements. Comme pour le modèle d'accès par abonnement de son site internet, les utilisateurs peuvent s'acquitter d'un paiement mensuel pour bénéficier d'un accès illimité. Et comme Brightcove diffuse les vidéos en continu au sein de l'application, les utilisateurs ne souffrent jamais de décalage temporel. Le contenu est impeccable et la qualité de visionnage de premier ordre

« Chaque vidéo de cette application est diffusée en continu via Brightcove, » nous dit Gibson. « Aucun téléchargement n'est donc nécessaire. Vous n'avez pas à attendre le chargement de la vidéo. Il vous suffit d'ouvrir la vidéo et d'appuyer sur le bouton de lecture pour accéder à toutes mes leçons, et une option d'abonnement est présente. »

En un peu plus d'un mois, l'application a enregistré un total de 4 000 téléchargements et reçu de nombreuses évaluations positives dans l'App Store d'Apple.