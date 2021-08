Des processus plus courts et mieux ciblés augmentent le taux de conservation à 85 % et génèrent 30 % d'augmentation du revenu.

Certaines activités sont plus stressantes qu'une recherche d'emploi, que ce soit pour les candidats ou les employés. Pour les nouveaux diplômés ayant une expérience professionnelle limitée, la recherche de ce premier emploi sur un marché concurrentiel peut s'avérer particulièrement difficile.

Inspiring Interns, l'une des principales sociétés de placement de diplômés au Royaume-Uni, interrompt le statu quo en utilisant la vidéo pour transformer une épreuve traditionnellement longue et impersonnelle en un processus d'embauche court, personnel et efficace. En 2009, Inspiring Interns a lancé un programme de recrutement innovant fondé sur le CV vidéo, un nouveau concept permettant d'assortir les diplômés avec des postes de façon percutante et accélérée. Cela modifie la façon dont les candidats interagissent avec leurs employeurs potentiels et crée un meilleur processus de correspondance ainsi que des taux de conservation supérieurs.

« La vidéo nous démarque des autres agences de placement et le CV vidéo permet à nos candidats de se distinguer de la concurrence », déclare Ben Rosen, fondateur et PDG d'Inspiring Interns. « Il peut s'avérer difficile de se démarquer dans un marché de l'emploi concurrentiel. Le CV vidéo permet aux candidats d'insuffler leur personnalité dans un processus anonyme et de démontrer leurs capacités de communication, leur professionnalisme et leur passion. »

La vidéo accélère le processus décisionnel

Au cours des cinq dernières années, Inspiring Interns a placé plus de 5 700 diplômés et près de 85 % ont obtenu un emploi à temps plein après leur stage. La société pense que le CV vidéo permet d'assortir le bon candidat avec le bon emploi. Contrairement à un CV papier à une dimension, la vidéo permet au candidat d'exposer sa personnalité, de mettre en évidence ses capacités et ses compétences et de mettre l'accent sur sa prochaine contribution à l'entreprise. Pour la plupart des entreprises, le recrutement est prioritaire, mais le processus traditionnel d'entretien et d'embauche comporte des risques. Inspiring Interns a démontré que ces risques, tels que perdre un candidat à cause de la lenteur du processus, peuvent être réduits par l'utilisation de la vidéo.

Rosen souligne également l'importance de la vidéo pour écourter le processus décisionnel. Les CV vidéos permettent aux employeurs d'éliminer les entretiens de sélection et de passer directement aux entretiens individuels, ce qui accélère considérablement le processus sans compromettre sa qualité. Dans certains cas, le candidat est appelé pour un entretien individuel dès le lendemain.

Chaque CV vidéo dure environ une minute et Rosen signale que les employeurs se font une idée sur le candidat en environ 12 secondes. A contrario, il faut deux à quatre minutes pour lire un CV papier et déterminer si le candidat possède les compétences requises. « Avec un CV vidéo, vous pouvez vous faire une idée de la personnalité et du style du candidat et déterminer s'il s'adaptera à la culture de votre organisation », déclare Rosen. « Les employeurs nous ont indiqué avoir embauché des personnes qu'ils n'auraient peut-être même pas considérées en lisant leur CV papier. Mais la vidéo les a véritablement impressionnés. »

La vidéo permet aux candidats de contrôler le message

Inspiring Interns héberge constamment environ 500 CV vidéos sur son site internet et chaque CV vidéo reste sur le site internet tant que le candidat n'est pas placé. Inspiring Interns permet aux candidats de créer leur CV vidéo chez eux, sur un ordinateur portable, une tablette, ou leur appareil mobile. Ils peuvent également se rendre à l'un des trois studios de production d'Inspiring Interns situés à Londres et Manchester, au Royaume-Uni, où l'équipe produit environ 100 nouveaux CV vidéos par semaine.

« Les CV vidéos correspondent à la façon de communiquer de la génération Y », ajoute Rosen. « Ils utilisent facilement les appareils mobiles et les réseaux sociaux. La vidéo rend une candidature plus intéressante et personnelle. De plus, les CV vidéos encouragent les candidats à s'intéresser uniquement aux emplois qui leur conviennent le mieux, plutôt que de candidater à une multitude d'emplois en ligne ou à des emplois qui pourraient ne pas correspondre à leurs compétences. Le CV vidéo incite le candidat à être plus sélectif. »

Inspiring Interns utilise Brightcove Video Cloud, la meilleure plateforme vidéo en ligne du marché, pour publier des vidéos sur son site internet, sur les réseaux sociaux ainsi que dans les campagnes de marketing par courrier électronique. Chaque jour, la société poste le « candidat du jour » sur sa page LinkedIn et chaque semaine elle poste des liens vers les vidéos des candidats sur ses pages Twitter et Facebook. « L'engagement sur les plateformes était important. Nous avons même un candidat qui a été embauché après qu'une autre personne ait regardé son CV vidéo sur LinkedIn », déclare Rosen.

« Brightcove Video Cloud est la base de notre programme de CV vidéo. Nous pouvons télécharger rapidement et facilement les nouveaux CV et les clients peuvent effectuer une recherche dans notre base de données par compétences et secteurs industriels. Cela nous permet de mieux appréhender la période de forte demande qui s'étend de juillet à octobre, lorsque nous recevons les candidatures de nombreux nouveaux diplômés. »

La plateforme Brightcove permet également à Inspiring Interns de développer et d'intégrer des vidéos dans d'autres domaines du processus de recrutement. Ils aident actuellement les entreprises à créer des vidéos sur les particularités des postes à pourvoir, ce qui fournit aux candidats une image plus précise de l'entreprise. « La vidéo sur les particularités du poste à pourvoir donne vie au poste. Elle peut montrer aux employés l'espace de travail et ce que font les employés le vendredi », explique Rosen. « J'observe un grand changement dans les méthodes d'embauche des entreprises, pas uniquement pour les jeunes diplômés. Je souhaite transformer le CV vidéo en un mélange de contenus pour que de nombreux candidats aient la possibilité d'exposer leurs compétences. »

Aujourd'hui, plus de 2 000 entreprises font appel à Inspiring Interns et la société rapporte une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 30 %. « Nous avons lancé cette société comme un modèle de recrutement par vidéo en ligne et cela n'aurait pas été possible sans une plateforme de vidéo en ligne fiable », conclut Rosen.