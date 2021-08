La vidéo interactive augmente le temps de visionnage de 50 %

Singapore Press Holdings Ltd (SPH), l'une des plus grandes organisations multimédias d'Asie, diffuse du contenu narratif éditorial sur un vaste éventail de plates-formes médiatiques, dont des journaux, des magazines, la radio et des sites numériques. Ces derniers englobent plus de 25 sites internet consacrés aux actualités, à la finance et à l'art de vivre et plus de 50 applications mobiles, ciblant chacun une population bien spécifique. Ensemble, ils touchent un public de 23 millions de spectateurs et enregistrent 360 millions de pages visionnées par mois. Cette base bien établie et hautement engagée place les segments médiatiques de SPH au rang de sources de contenu sérieuses et fiables.

SPH permet à ses annonceurs d'accéder à une clientèle fortunée, fidèle aux marques et en pleine ascension sociale, âgée de 25 à 49 ans. Des entreprises du Fortune 500 et annonceurs de produits régionaux utilisent les sites internet et services de SPH pour cibler un public fortement convoité afin de l'engager sur des sites et applications mobiles en lesquels ils ont confiance, en parallèle du contenu éditorial qu'ils apprécient.

La vidéo décuple la puissance du storytelling

« Les annonceurs nous considèrent comme une source d'informations fiable et comme de puissants narrateurs, » explique Serene Goh, responsable du SPH Content Lab. « Nous créons des campagnes de marque numériques uniques, conçues pour fidéliser le public et générer des retours pour les annonceurs. »

« La vidéo ajoute une dimension aux histoires que nous racontons et rend notre solution média plus complète et mieux aboutie. Elle fait bien plus que suggérer à un client d'acheter des bannières sur ce site, des supports publicitaires ou des spots radio. C'est une autre façon pour nous d'aider nos clients à toucher leur clientèle, à créer des histoires efficaces et à étendre la portée de leurs messages. »

En s'investissant davantage dans la vidéo, SPH chercha à mettre sa plate-forme technologique à niveau vers une solution à la fois flexible et qui offrait un ensemble solide d'API. Elle choisit Brightcove comme partenaire technologique clé, hébergeant tout son contenu éditorial et ses vidéos publicitaires sur Brightcove Video Cloud.

« Brightcove est notre partenaire technologique pour la vidéo, » explique Eric Tan, responsable, Innovation commerciale et produits. « Nous l'avons choisi car nous avions besoin d'un partenaire technologique puissant offrant une plate-forme éprouvée, capable de toucher la totalité de nos sites internet et de nos publications. »

Pour tirer parti de l'expertise de SPH dans la diffusion de contenu fiable, la société a formé une équipe de spécialistes dont la mission est de se concentrer sur des solutions de contenu personnalisées pour l'espace numérique, BrandInsider, au sein de son Content Lab. BrandInsider conçoit, produit et diffuse chaque année près de 50 campagnes numériques, dont des vidéos, pour ses clients annonceurs, les aidant à créer et à cultiver leur propre voix sur les médias numériques.

La force du Content Lab réside dans sa capacité à proposer le bon média pour la bonne histoire. « La vidéo nous aide dans le storytelling visuel. Elle augmente réellement le pouvoir d'adhésion d'une histoire en termes de notoriété, » déclare S. Goh. « En tant que propriétaire de médias, SPH diffuse le message d'un client auprès de publics plus diversifiés afin de mieux répondre à ses objectifs commerciaux avec une campagne à la fois vaste et ciblée. »

« Brightcove nous permet de mieux exploiter la vidéo, » ajoute-t-elle. « Nous pouvons ainsi aborder différents clients et leurs besoins de façon plus créative. La capacité d'innovation nous plaît particulièrement. En intégrant les nouvelles technologies, comme l'interactivité, dans nos vidéos, nous proposons un élément nouveau à nos clients progressistes. »

Innover avec des vidéos interactives pour définir une marque

La campagne Courts, ciblant les consommateurs locaux, dura quatre semaines et généra un engagement plus important que pévu. Le magasin d'ameublement fait depuis longtemps imprimer des publicités dans les publications de SPH, mais le monde du marketing numérique était encore relativement nouveau pour lui.

Pour mieux toucher un public numérique, il souhaitait davantage engager les internautes et profiter de la célébration du 10e anniversaire de son megastore pour asseoir sa réputation de marque innovante. Pour y parvenir, l'équipe BrandInsider collabora avec Courts à la conception d'une histoire intégrant des éléments de vidéo interactive. Son histoire tournait autour d'un couple cherchant des solutions pour redécorer sa maison à l'aide de la fonction d'interactivité d'HapYak, partenaire de Brightcove.

Des pauses furent intégrées en trois endroits de cette histoire de six minutes pour permettre aux spectateurs d'y accéder et d'en déterminer la suite. Le but recherché était d'attirer davantage l'attention du public singapourien autour de la campagne Courts. La vidéo fut deux fois plus visionnée qu'une vidéo similaire précédente primée d'un client différent, avec un taux de lecture complète supérieur.

La stratégie intégrée utilisa les puissantes fonctionnalités statistiques de Brightcove pour suivre le trafic vers les magasins, la conversion, le nombre de personnes qui ont suivi la campagne sur toute sa durée et pour déterminer si les clients ont été redirigés vers les magasins à partir de l'application mobile ou du site internet de Courts. « Les pauses et options d'accès permirent de présenter cette vidéo comme des épisodes, » explique S. Goh. Et ses éléments interactifs furent essentiels pour positionner Courts en tant que marque novatrice, désireuse d'essayer quelque chose de nouveau.

La vidéo interactive a généré un public plus captif en augmentant le temps de visionnage de 50 % par rapport à des vidéos traditionnelles. SPH a l'intention de déployer cette technique avec d'autres clients, dans différents secteurs, comme un composant clé de ses solutions multimédia intégrées, en la positionnant là où elle aura le plus de chances d'entretenir, ou de renforcer, l'engagement du public.

« Chaque nouvelle campagne vidéo ou nouvel élément vidéo ajouté nous permet de mieux comprendre comment les clients réagissent à la marque du client, » explique S. Goh. « L'interactivité est un outil supplémentatire nous permettant de mieux fidéliser les publics et de nous maintenir en tête en termes de storytelling personnalisé. Nous sommes très enthousiastes face aux fonctionnalités novatrices que Brightcove continue d'offrir. Cela nous pousse à nous efforcer encore plus d'optimiser la puissance de la vidéo. »