Les solutions Brightcove favorisent l’assiduité, l’évolutivité et la différenciation

En tant que prestataire international de services de formation et de développement professionnel pour le secteur des services financiers, Fitch Learning aide à accélérer la formation et l’éducation des employés de ses clients. Parmi ceux-ci, Fitch Learning compte 80 % des 20 plus grandes banques mondiales, à qui il propose des cours présentiels, des formations en ligne et des formations personnalisées pour répondre aux exigences de formation, réglementaires et de certification des clients au sein de leurs sociétés respectives.

Il y a quelques années, Fitch Learning a cherché à perfectionner ses pratiques commerciales et à créer des solutions de formation mieux adaptées à ses clients, actuels et potentiels. Dans le cadre de ce changement, la société a transformé la majorité de ses cours présentiels en contenu en ligne, dont une grande partie en vidéos. Selon Victoria Green, responsable des enregistrements de Fitch Learning à l’échelle mondiale, l’intégration de vidéos dans la formation mixte présente l’avantage de permettre aux utilisateurs de suivre la formation et de revoir le contenu en ligne quand cela leur convient. Cela améliore l’expérience d’apprentissage par rapport à celle d’une classe traditionnelle.

Aujourd’hui, Fitch Learning utilise la vidéo dans la plupart de ses formations et son catalogue inclut plus de 10 000 heures de contenu vidéo. La société assure plus de 200 conférences et cours en direct et sur demande chaque année. En 2015, elle s’est associée à Brightcove pour garantir la diffusion sécurisée de ces sessions vidéo auprès d’utilisateurs du monde entier, avec une qualité exceptionnelle.

Depuis qu’elle utilise la plateforme Brightcove, Fitch Learning ne cesse de développer ses formations en ligne et d’attirer de nouveaux clients. Les personnes intéressées par une partie particulière d’une formation peuvent en effet assister à une session de présentation en direct qui explique la structure des cours, leur diffusion numérique et les avantages de l’approche de Fitch Learning. Grâce aux technologies de pointe de Brightcove, qui garantissent la diffusion de ces vidéos conviviales de haute qualité aux clients potentiels, Fitch Learning jouit maintenant d’un succès grandissant.

Brightcove rend les formations vidéo accessibles, pratiques et sûres

Fitch Learning s’est constitué un panel impressionnant de clients B2B et B2C dans le secteur financier. La première clientèle inclut de grandes banques d’investissement et mondiales, alors que la deuxième consiste en des particuliers financièrement autonomes et parrainés par des banques. Bien que les deux aient des besoins différents en termes de services, elles s’appuient toutes les deux sur les solutions mixtes personnalisées et la formation vidéo en ligne de Fitch Learning.

La société utilise actuellement la plateforme vidéo Brightcove pour gérer, héberger et diffuser le contenu des formations à des clients en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique. Fitch Learning utilise également la solution Live de Brightcove pour diffuser des formations, conférences et sessions de présentation en direct auprès des clients, aussi bien existants que potentiels. Brightcove Live, qui regorge de fonctionnalités clés telles que le DVR en nuage, les microcoupures en direct, les événements Chatroll interactifs et la création de vidéos en direct puis à la demande, permet aux spectateurs de s’immerger dans un environnement de formation collaboratif ininterrompu qui leur procure réellement la sensation d’une salle de classe. La fonctionnalité DVR de Live, notamment, qui offre la souplesse et la commodité que les e-learners recherchent, s’est révélée être une des préférées des internautes.

« Beaucoup de personnes trouvent la fonction DVR utile », dit V. Green. « Elles peuvent simplement mettre le flux en direct en pause pendant qu’elles répondent à un appel urgent ou assistent à une réunion, et le reprendre une fois terminé. »

Et la sécurité étant au cœur des préoccupations de sa clientèle de services financiers, Fitch Learning s’appuie sur la plateforme Brightcove pour fournir la technologie nécessaire pour garantir le haut niveau de sécurité exigé par les clients.

« Les pare-feu sont toujours une des principales préoccupations dès lors que du contenu est diffusé dans notre secteur », explique Victoria Green. « Le fait d’utiliser Brightcove comme plateforme vidéo rend notre contenu vidéo plus accessible pour nos clients car ce prestataire est largement utilisé pour les vidéos d’entreprise. »

Les statistiques Audience aident à rationaliser le parcours client

Fitch Learning utilise aussi Brightcove pour sensibiliser à la marque, toucher des clients potentiels et engager les spectateurs avec les solutions de formation en ligne. Pour sa clientèle B2C, Fitch Learning combine vidéo en direct et contenu VOD. Des vidéos telles que « An Introduction to Fitch Learning: Feeding Potential » utilisent le module Audience de Brightcove pour suivre chaque étape du parcours client.

Avec Audience, les utilisateurs peuvent connecter les statistiques vidéo de Brightcove à leur plate-forme CRM, qui fournit alors des données de marketing essentielles aux équipes de ventes et de génération de clients. Pour Fitch Learning, ces données sont indispensables pour identifier avec précision les clients potentiels qualifiés et commencer à les transformer en clients.

Le parcours client commence avec un exemple de session vidéo, d’événement ou d’information en direct qui présente aux clients potentiels curieux un aperçu des plateformes et des solutions de formation de Fitch Learning. La session vidéo elle-même est hébergée sur le site internet de la société qui utilise ses propres pages internet ou le modèle d’événement en direct de Brightcove Gallery, offrant au public une expérience vidéo entièrement personnalisée. Les parties intéressées ne peuvent accéder à l’événement en direct qu’après avoir rempli un formulaire de contact qui est transmis à la plateforme CRM Salesforce de Fitch Learning. La société sait ainsi exactement qui regarde le flux en direct. Après la session, Fitch Learning crée un contenu vidéo à la demande à partir de l’événement en direct et le publie sur son site internet.

À l’aide du module Audience de Brightcove, l’équipe peut ensuite analyser le comportement de visionnage de chacun des visiteurs, notamment leur durée de visionnage et les autres types de contenu qu’ils consultent sur le site. Cela permet à Fitch Learning de mieux cerner les centres d’intérêt des clients potentiels et de développer du contenu qui leur correspond après analyse des données.

« Nous suivons le nombre de participants, pas seulement sur la page, mais aussi sur la vidéo elle-même », explique Victoria Green. « Avant de disposer du module Statistiques Audience, il nous était impossible de savoir qui regardait quoi car nous suivions le nombre de participants sur une plateforme tierce. Depuis la mise en œuvre d’Audience et de ses statistiques de visionnage détaillées, cela n’est plus un problème. »

En plus de soutenir et de rationaliser les efforts de l’équipe commerciale, Audience optimise également les projets de marketing de Fitch Learning en synchronisant les données sur la plateforme d’automatisation du marketing, Marketo. Audience enregistre des statistiques de visionnage des vidéos et intègre ces informations dans Marketo, ce qui permet à Fitch Learning de transformer ces chiffres bruts en des données utiles et exploitables.

Pour Moray Souter, responsable du marketing numérique chez Fitch Learning, « cela illustre vraiment bien les différences que fait Audience en termes de suivi, de compréhension du comportement des utilisateurs et d’apprentissage pour améliorer le parcours client ». « Avant, nous savions que certaines vidéos étaient visionnées 300 fois chaque mois, mais nous ne savions pas par qui. C’est ce que nous aimerions vraiment savoir, comprendre et utiliser à l’avenir. »

Plus de participants et d’évolutivité pour Fitch Learning

Depuis que Fitch Learning a adopté la plateforme Brightcove et a souvent recours à sa solution Live, ses chiffres ont explosé, que ce soit en termes de participants, d’expérience utilisateur ou de conversion de clients. Le succès de la société avec la solution Live suffit à donner une idée de la puissance de cette dernière. C’est pourquoi Fitch Learning a étendu son utilisation de flux n direct et a simultanément augmenté le contenu vidéo pour les formations en ligne et mixtes existantes.

Par ailleurs, Fitch Learning a optimisé la production vidéo en s’associant à certains de ses clients actuels pour créer des formations hautement personnalisées spécialement adaptées aux besoins des clients. La société est ainsi en mesure de proposer du contenu pédagogique exclusif que les autres services de formation en ligne ne peuvent pas offrir. « Le but est d’utiliser les informations que nous fournissent Marketo et Brightcove pour proposer un contenu à des personnes que nous ne pourrions pas nécessairement approcher », explique Moray Souter.