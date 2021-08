RugbyPass est la chaîne numérique incontournable pour tout ce qui a trait au rugby, notamment les vidéos, les actualités, les statistiques et les divertissements. Les quatre marques en ligne de la société, RugbyPass, RugbyDump, Rugby365 et Rugby Onslaught, sont toutes taillées sur mesure pour répondre aux besoins des fans de rugby, où qu’ils soient, et proposent du contenu AVOD de plus de 40 producteurs du monde entier. Afin de promouvoir l’engagement parmi les visiteurs et d’augmenter la monétisation, RugbyPass s’est associé à Brightcove pour diffuser des vidéos haute qualité sur tout le réseau de sites internet liés au rugby de la société.

Grâce à la plateforme Video Cloud de Brightcove, RugbyPass peut proposer à son public un visionnage exceptionnel digne de la télévision, qui s’est depuis avéré être une des principales sources de revenus du réseau. RugbyPass utilise également Brightcove Social dans le cadre de sa stratégie d’acquisition, poussant davantage encore les visiteurs vers ses sites. Depuis qu’il utilise Brightcove, RugbyPass a augmenté son chiffre d’affaires de presque 300 %.

« Video Cloud est une solution formidable pour nous », déclare Kris Cooper, responsable du développement des activités à l’échelle mondiale de RugbyPass. « Elle nous a aidés à développer nos activités sur les plans de la monétisation et de la visibilité de notre contenu. »

