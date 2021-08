RugbyPass ist das digitale Netzwerk schlechthin für Rugby-Anhänger, das alles rund um Rugby einschließlich Videos, News und Statistiken anbietet. Die vier Online-Marken des Unternehmens –RugbyPass, RugbyDump, Rugby365 und Rugby Onslaught– sind auf die Bedürfnisse von Rugby-Fans auf der ganzen Welt zugeschnitten und bieten AVOD-Content von über 40 Produzenten weltweit an. Um die Zuschauerbindung zu erhöhen und die Monetarisierung zu verbessern, ging RugbyPass für die Bereitstellung von hochwertigen Video-Inhalten in seinem gesamten Netzwerk von Rugby-Themen-Websites eine Partnerschaft mit Brightcove ein.

Durch die Implementierung der Plattform Video Cloud von Brightcove war RugbyPass in der Lage, seinen Zuschauern ein TV-ähnliches Betrachtererlebnis in Top-Qualität anzubieten, das sich als wichtiger Wachstumstreiber für das Netzwerk erwiesen hat. RugbyPass nutzt Brightcove Social zudem in seinem Vertriebstrichter, um noch mehr Kunden auf seine Websites zu locken. Seit der Einführung von Brightcove konnte RugbyPass seine Einnahmen um 300 % steigern.

„Video Cloud war großartig für uns“, berichtet Kris Cooper, Global Business Development Manager von RugbyPass. „Mit seiner Hilfe konnte unser Unternehmen bei Monetarisierung und Viewability hohe Wachstumsraten verzeichnen.“

Möchten Sie mehr über die Steigerung Ihrer Einnahmen mit Ihren Sportrechten oder anderen Inhalten erfahren? Kontaktieren Sie uns hier!