스토리지 및 대역폭은 낮추면서 시청자 경험은 개선하는 브라이트코브의 상황 인식 인코딩

셀러브리티를 주축으로 한 디지털 미디어 선도 제작 및 배급기업인 Young Hollywood는 밀레니얼과 Z세대 시청자에게 엔터테인먼트 콘텐츠에 대한 주요 공급업체로서의 입지를 단단히 다졌습니다. 영 헐리우드는 약 5,000시간 분량의 독점 프로그램 컬렉션을 갖추고 있으며 전 세계 130개 이상 국가에서 매달 1억 5천만 건 이상의 조회수를 올리고 있는데요,

브라이트코브는 2007년, Young Hollywood가 비즈니스를 시작할 때부터 비디오 플랫폼과 관련 API를 중점으로 전체 디지털 비디오 에코시스템을 구축하는 것을 지원해 왔습니다. 브라이트코브 플레이어를 사용해 콘텐츠를 스트리밍하고, MRSS 피드를 통해 해당 비디오를 파트너에게 신디케이트하는 과정들이죠. 또한, 브라이트코브 분석도구를 사용하여 비디오 성과 데이터를 세밀하게 검토하고, 세계 곳곳에서 도달 범위가 어떻게 확장되었는지, 이용자 는 어느 정도 증가했는지를 추적합니다.

2017년 12월, Young Hollywood는 동적 전달과 상황 인식 인코딩(CAE) 등 브라이트코브 비디오 클라우드 기능 2개를 추가적으로 구현함과 동시에, 더욱 효율적으로 대역폭을 사용하면서도 스토리지 및 비디오 운영에 대한 비용을 절감하게 되었습니다. 또한, 이러한 브라이트코브의 기술은 Young Hollywood가 우수한 최종 사용자 경험을 지속적으로 제공하는 데 큰 도움이 되었습니다. 이러한 기술을 적용한 초기 몇 주 동안, 스토리지에서는 20%, 대역폭에서는 17%의 비용을 절감했으며 OTT Young Hollywood TV의 경우 스토리지 23%, 대역폭 35%의 비용까지 절감 할 수 있었죠.

강력한 배포 네트워크를 구축한 Young Hollywood

Young Hollywood는 Young Hollywood, Younger Hollywood, Beyond the Athlete, Food Feed, The Code Word, The FanGirl Life, Inside the Look, Ampd Up, The Social Stream과 OTT 채널 Young Hollywood TV까지 총 10개의 미디어 브랜드를 보유하고 있습니다. CEO인 R.J. Williams의 말에 따르면, 회사 미디어 포트폴리오 전반의 비디오 콘텐츠는 내부 제작한 오리지널 콘텐츠로서 비방성 가십을 전혀 포함하고 있지 않기 때문에, 공유성이 좋아 결과적으로 조회수와 시청자 참여 역시 증가하였습니다. 셀러브리티 중심 콘텐츠는 선정적이란 평가를 들을 때가 있지만, Young Hollywood는 긍정적인 이야기만을 전달하는 콘텐츠를 제작하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 레이디 가가와 같은 셀러브리티는 종종 자신의 배포 채널이나 웹 페이지에 이 퍼블리셔의 콘텐츠를 공유하는데, 그 이유는 자신이 진정으로 팬들과 나누고 싶은 이야기를 다루고 있기 때문입니다. Young Hollywood는 신뢰할 수 있는 신중한 언론매체로 포지셔닝하고, 셀러브리티와의 공고한 관계를 구축함으로써 인지도 높은 강력한 배포 네트워크를 성공적으로 조성할 수 있었습니다.

Williams는 "셀러브리티가 자랑스러워할 만한 콘텐츠를 제작하는 것이 큰 도움이 됩니다. 셀러브리티가 그 콘텐츠를 공유하니까요."라고 말하며 "이제 소셜 미디어가 있어 이러한 파급력은 더 커졌죠. 매일 여러 연예인이 우리 콘텐츠에 대한 트윗을 작성하고, Instagram 스토리에 포함하며, Facebook 팬 페이지에 올립니다."라고 덧붙입니다.

Young Hollywood는 특정 연령과 계층별 인구 통계를 기반으로 명확한 대상을 설정한 각기 다른 브랜드를 보유하고 있기 때문에, 시청자층의 유지, 즉 "밀착도"가 보장됩니다. Williams는 이와 같이 설명합니다.

“우리는 수직적으로 시장을 확장했습니다. 시청자가 Younger Hollywood에서 Young Hollywood로 전환하고, 그런 다음에는 Beyond the Athlete 또는 Inside the Look까지 이용하길 바라고 있죠. 사용자는 향후 자신의 흥미와 필요에 따라 현재 이용하는 브랜드에서 다른 브랜드로 전환할 수 있습니다."

브라이트코브의 API로 비디오 콘텐츠를 신디케이트하는 Young Hollywood

Young Hollywood는 브라이트코브의 CMS API로 MRSS 피드를 통해서 배포 파트너에게 비디오를 신디케이트합니다. 현재, Young Hollywood는 OTT 비디오 콘텐츠를 Vewd(이전 Opera TV)와 Xumo TV 등 다양한 플랫폼에 신디케이트하고 있는데요, Young Hollywood의 후반 제작 책임자인 Barry Cohen이 더 자세히 설명을 들어보시죠.

“우리는 안전하게 비공개 방식으로 특정한 대상에게 전송할 수 있도록 맞춤 보안 피드를 만듭니다. 예를 들어, 아르헨티나에 있는 누군가에게 콘텐츠를 전송해야 하는 경우 해당 대상만을 위한 피드를 만드는 거죠. 이러한 피드는 안전하고, 비공개 방식이며, 완벽하게 제어되기때문에 대상은 전송 자산 중 원하는 부분을 확보할 수 있고 우리는 이를 활성화하거나 비활성화할 제어권을 보유합니다."

Young Hollywood는 비디오 콘텐츠를 신디케이트하고 시청자에게 자신이 소유 및 운영하는 자산 범위를 넘어서는 콘텐츠를 제공함으로써, 브랜드를 확장하고 인지도를 높이며 시청률을 증가시킵니다.

Young Hollywood의 시스템 운영 이사인 David Bell은 "지금까지 몇 달째 신디케이션 피드를 사용해 왔는데, 결과가 무척이나 좋습니다. 신디케이션 피드는 Young Hollywood 제품을 또 다른 배포 채널로 확장할 기회를 열어주었으며 이후 다른 지역에서의 기회도 열어줄 거라 기대합니다."라고 이야기합니다.

CPM 증가를 돕는 브랜드 대상 광고 인벤토리

Young Hollywood는 자체적인 틈새 미디어 브랜드 컬렉션과 브랜드 각각의 시청자를 통해 광고 인벤토리의 전체적 가치를 높입니다. 브랜드와 인구 정보에 따라 개인별 마켓플레이스(PMP)를 관리하며, 각 브랜드에 따라 각기 다른 광고주들과 파트너십을 구축한 Young Hollywood는 맞춤 광고 인벤토리를 생성하여 파트너의 콘텐츠 광고를 이상적인 소비자에게 전달할 수 있습니다.

Williams는 "우리는 광고 브랜드의 대상이 누구인지를 면밀히 검토하고 가장 이상적인 시청자에게 전달될 플랫폼에 추가합니다."라고 이야기합니다.

퍼블리셔가 더 많은 편집 콘텐츠를 계속하여 추가함에 따라, 도달 범위와 시청률 또한 높아지므로 Young Hollywood의 PMP는 고품질 광고 인벤토리를 놓고 경쟁할 프리미엄 광고주를 끌어들이게 됩니다. 주목도가 매우 높은 소비자와 가치 높은 광고 공간 컬렉션을 보유한 Young Hollywood의 CPM 가격 역시 올라갑니다.

광고 수익 성공을 이끄는 브라이트코브 분석도구

Brightcove’s integrated analytics play an important role in the success of Young Hollywood’s ad monetization strategy. Analytics not only provide data critical to determining video best practices; they also offer the company’s production staff a consolidated collection of performance data across third-party sites and platforms. With Brightcove’s analytics tools, Young Hollywood saves both time and money, eliminating the need to subscribe to additional third-party analytics services. Hence, the company is able to track extremely detailed engagement metrics across all of their brands and various distribution points. “Through Brightcove, we know exactly how many people watched a video and for how long they watched it—to a T,” says Williams. “We have accurate analytics that are actually better than those we’d receive from Nielsen or comScore, which both rely on a panel of users as opposed to specific viewers. It’s a good predictor of success for our programming and what remains in the general interest.”

대역폭 사용 감소, 향후 절감액을 예측한 Young Hollywood

광범위한 배포 네트워크와 시청률을 보유한 Young Hollywood에 있어 최우선순위는 가장 효율적인 방식으로 고품질 콘텐츠를 전달하는 것입니다. 이 회사에서는 브라이트코브의 동적 전달과 상황 인식 인코딩 기능을 통해 내부 비용을 절감하면서도 재생 품질은 높였습니다.

동적 전달은 실시간으로 미디어 형식에 대한 서로 다른 품질 수준을 처리함으로써 사용자가 미디어를 더 빠르게 배포할 수 있게 해줍니다. 파일은 요청 시 각 기기에서 요청하는 형식으로 패키지되므로, 다양한 비트레이트 조합, 스트리밍 형식 및 DRM을 사전 생성하여 저장할 필요가 사라지고 상황 인식 인코딩은 머신 러닝을 사용해 비디오 및 전송 상황 기반별로 인코딩 설정을 최적화합니다. 이는 검증된 기술으로서, 시각적 품질의 저하 없이 비디오 전송과 관련한 스토리지 및 대역폭 비용을 절감합니다.

Young Hollywood는 각기 다른 2개의 자체 브랜드인 Young Hollywood와 Young Hollywood TV에 대해 초반부터 해당 기술을 구성했습니다. CAE 사용 초반 무렵부터 이 브랜드는 대역폭에 대한 비용 35%를, 스토리지 비용 23%를 절감할 수 있었습니다. Williams는 “Young Hollywood와 Young Hollywood TV의 시청 패턴을 기반으로, 플랫폼 수준에서의 이러한 혁신을 통해 최종 사용자의 시청 경험을 저해하지 않으면서도 대역폭을 훨씬 더 효율적으로 사용할 수 있음을 예측할 수 있게 되었습니다.”라고 이야기합니다.