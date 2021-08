La codificación sensible al contexto de Brightcove reduce las necesidades de almacenamiento y de ancho de banda al tiempo que mejora la experiencia visual

Como una de las principales productoras y distribuidoras de medios digitales sobre personajes famosos, Young Hollywood se ha consolidado como la fuente de entretenimiento directo de las audiencias de milenials y “generación Z”. Su colección exclusiva de casi 5.000 horas de programación llega cada mes a más de 150 millones de espectadores de más de 130 países de todo el planeta.

Desde su debut en 2007, todo el ecosistema de vídeo digital de Young Hollywood ha estado respaldado por las tecnologías de Brightcove, en especial por su plataforma de vídeo y las API que la acompañan. Este editor difunde sus contenidos a través del reproductor de Brightcove y distribuye los vídeos entre sus asociados mediante "feeds" MRSS. Young Hollywood se basa en los análisis de Brightcove para revisar los datos detallados del rendimiento de cada vídeo, desde el seguimiento sobre su alcance hasta la interacción generada en audiencias de todo el mundo.

En diciembre de 2017, Young Hollywood implementó dos funciones adicionales de Brightcove Video Cloud: la distribución dinámica y la codificación sensible al contexto (CAE, en inglés). Estas dos funciones han permitido a Young Hollywood hacer un uso más eficaz del ancho de banda y, a la vez, ahorrar en costes de almacenamiento y operaciones de vídeo. Y lo que es aún más importante: estas tecnologías de Brightcove han ayudado a Young Hollywood a mantener una impresionante experiencia de usuario final para su enorme audiencia. Durante las primeras semanas de uso por parte de la empresa, su marca homónima, Young Hollywood, registró un ahorro del 20 % en almacenamiento y de un 17 % en ancho de banda, mientras que Young Hollywood TV, su canal de OTT, consiguió ahorrar un 23 % en almacenamiento y un 35 % en ancho de banda.

Young Hollywood establece una sólida red de distribución

Young Hollywood cuenta con diez marcas distintas de medios, entre las que se cuentan Young Hollywood, Younger Hollywood, Beyond the Athlete, Food Feed, The Code Word, The FanGirl Life, Inside the Look, Ampd Up, The Social Stream y un canal de OTT, Young Hollywood TV. Todo el contenido de vídeo de la cartera de medios de la empresa es original, se produce internamente y prescinde en su totalidad de cotilleos difamatorios, lo que según R. J. Williams, su consejero delegado, hace que los vídeos se compartan mucho y aumenten a su vez aumenta el número de reproducciones y la interacción de la audiencia. Aunque algunos contenidos relacionados con famosos son rumores sensacionalistas, Young Hollywood centra sus esfuerzos en producir solo historias positivas. Muchos famosos, como Lady Gaga, comparten contenidos de este editor en sus propios canales de distribución y páginas web, ya que es el tipo de prensa que realmente quieren ofrecer a sus seguidores. Al haberse posicionado como una fuente de comunicación fiable y respetuosa, y haber forjado relaciones estables con personajes famosos, Young Hollywood dispone de una red de distribución sólida con una visibilidad increíble.

“Los famosos están realmente orgullosos de estos contenidos, lo que nos ayuda en gran medida porque así los comparten más a menudo”, afirma Williams. "Esta tendencia se ha intensificado con el advenimiento de las redes sociales. Todos los días, los famosos tuitean sobre nosotros y nos incluyen tanto en su historia de Instagram como en sus páginas de fans de Facebook”, señala Williams.

Como la empresa cuenta con diversas marcas bien diferenciadas, cada una dirigida a grupos demográficos y de edad muy concretos en cada segmento, Young Hollywood tiene garantizada la retención de consumidores, es decir, la “fidelidad” de sus audiencias. Y prosigue Williams:

“Nos hemos diversificado en varios segmentos y esperamos que nuestra audiencia haga la transición inicial de Younger Hollywood a Young Hollywood, y luego quizá a Beyond the Athlete o a Inside the Look. Los usuarios podrán pasar de una marca a otra en función de sus intereses y de su trayectoria futura”.

Young Hollywood difunde contenidos de vídeo mediante las API de Brightcove

Young Hollywood también difunde vídeos mediante socios de distribución a través de un "feed" MRSS con la CMS API de Brightcove. Actualmente, Young Hollywood difunde contenidos de vídeo OTT a unas pocas plataformas como Vewd (antes Opera TV) y Xumo TV. Barry Cohen, supervisor de posproducción de Young Hollywood, explica los detalles:

“Creamos un feed seguro y personalizado que nos permite crear objetivos de difusión específicos que son a la vez privados y seguros. De este modo, si tenemos que difundir material a alguien que se encuentra en Argentina, por ejemplo, podemos configurar un feed específico para esa persona, seguro, privado y controlado. Esa persona podrá obtener los contenidos de difusión que necesite, al tiempo que nosotros controlamos si los activa o desactiva”.

La estrategia de distribuir contenidos de vídeo y facilitar el acceso a los espectadores más allá de sus medios propios o gestionados permite a Young Hollywood ampliar tanto la popularidad de sus marcas como la audiencia.

“Lo tenemos [el feed de difusión] en funcionamiento desde hace unos meses y hemos cosechado un gran éxito con él”, dice David Bell, director de operaciones del sistema de Young Hollywood. “Ha abierto una oportunidad para otro canal de distribución de nuestro producto... y podría abrirnos las puertas a otras zonas geográficas en un futuro próximo”.

Un inventario de anuncios orientado a las marcas ayuda a aumentar el CPM

Young Hollywood aprovecha su propia colección de marcas de medios especializadas y sus respectivas audiencias para aumentar el valor de su inventario de anuncios. La empresa gestiona mercados privados individuales (PMP, en inglés) por marca y factores demográficos; también colabora con diferentes anunciantes específicos de cada marca. Gracias a ello, Young Hollywood está en posición de crear un inventario de anuncios personalizado que garantice que el contenido de los socios publicitarios logre buenos resultados entre los consumidores.

“Estudiamos con antención las marcas publicitarias y a quiénes intentan llegar”, prosigue Williams. “Luego las publicamos en la plataforma, desde la que llegan a la audiencia que les resulte más adecuada”.

Conforme el editor ha ido incorporando más contenido editorial para ampliar su alcance de difusión y audiencia, los mercados PMP de Young Hollywood han conseguido atraer a anunciantes de prestigio que compiten por el inventario de anuncios de máxima calidad. Gracias a la combinación de unos consumidores muy atentos y a la valiosa colección de espacio publicitario, Young Hollywood ha logrado aumentar su precio de CPM.

Éxito asegurado en ingresos publicitarios gracias a Brightcove Analytics

Brightcove’s integrated analytics play an important role in the success of Young Hollywood’s ad monetization strategy. Analytics not only provide data critical to determining video best practices; they also offer the company’s production staff a consolidated collection of performance data across third-party sites and platforms. With Brightcove’s analytics tools, Young Hollywood saves both time and money, eliminating the need to subscribe to additional third-party analytics services. Hence, the company is able to track extremely detailed engagement metrics across all of their brands and various distribution points. “Through Brightcove, we know exactly how many people watched a video and for how long they watched it—to a T,” says Williams. “We have accurate analytics that are actually better than those we’d receive from Nielsen or comScore, which both rely on a panel of users as opposed to specific viewers. It’s a good predictor of success for our programming and what remains in the general interest.”

Young Hollywood reduce el uso del ancho de banda y prevé ahorros en el futuro

Para Young Hollywood, con su increíble red de distribución y su amplísima audiencia, es prioritario distribuir contenidos de alta calidad con la mayor eficacia posible. La empresa habilitó las funciones de distribución dinámica y codificación sensible al contexto de Brightcove para impulsar el ahorro de costes internos y mejorar la calidad de reproducción.

La distribución dinámica permite a los usuarios distribuir los contenidos más deprisa, procesando distintos niveles de calidad de formatos en tiempo real. Los archivos se empaquetan con el formato correcto para cada dispositivo que solicita contenidos en el momento de su solicitud, por lo que no es necesario crear previamente y almacenar numerosas combinaciones de velocidades, formatos de retransmisión y DRM. La codificación sensible al contexto utiliza el aprendizaje automático para optimizar los ajustes de codificación según el vídeo y el contexto de distribución. Esta tecnología ha demostrado que puede reducir los costes de almacenamiento y ancho de banda relacionados con la distribución de vídeos, todo sin poner en riesgo la calidad visual.

Al principio, Young Hollywood configuró estas tecnologías para dos de sus marcas: Young Hollywood y Young Hollywood TV. Con los primeros usos de la tecnología CAE, las marcas han experimentado reducciones de hasta un 35 % en ancho de banda y un 23 % en almacenamiento. Según Williams, “basándonos en las pautas históricas de reprodución de contenidos de Young Hollywood y de Young Hollywood TV, estas innovaciones a nivel de plataforma nos permiten predecir un uso mucho más eficiente del ancho de banda sin ponerse en riesgo la experiencia visual del usuario final”.