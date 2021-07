01 Stay on the leading edge of video

비디오 호스팅, 인터랙티브 기능, OTT 서비스, 아니면 동영상 콘텐츠로 수익을 창출하는 새로운 방식까지, 그 무엇이 필요하든 브라이트코브가 최고의 결과를 안겨 드립니다. 괜히 업계 1위가 아닙니다. 브라이트코브는 프로스트 앤 설리번(Frost & Sullivan)으로부터 올해의 글로벌기업상(Global Company of the Year Award)을 수상 했으며, 2018 가트너 매직 쿼드런트(Gartner's Magic Quadrant)에서 기업 동영상 콘텐츠 관리 리더로 뽑혔습니다.