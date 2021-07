01 Stay on the leading edge of video

Ganz gleich, ob Sie Video-Hosting, Interaktivität, OTT-Services oder neue Möglichkeiten zur Monetarisierung Ihrer Video-Inhalte benötigen: Mit Brightcove funktioniert alles besser. Wenn Sie uns nicht glauben, lassen Sie sich vielleicht vom Urteil anderer überzeugen – wir sind von Frost & Sullivan zur Global Company of the Year gekürt worden. Außerdem wurden wir im Gartner Magic Quadrant 2018 als Marktführer für das Management von Unternehmens-Video-Content genannt.