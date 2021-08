Les 5 meilleures informations relatives aux médias de l'indice vidéo mondial de Brightcove au T2 2020

Comportements, perspectives, habitudes : la pandémie de COVID-19 a bouleversé notre vie de mille façons en ce début d'année 2020. L'indice vidéo mondial de Brightcove au T2 2020 a révélé que le monde visionnait de plus en plus de vidéos, et la tendance ne cesse de croître. Aux quatre coins du monde, dans chaque foyer, le visionnage de contenu d'actualités, de divertissement et de sport a augmenté. Au deuxième trimestre, le nombre de vidéos vues a augmenté de 40 % comparé à l'année précédente. Au trimestre précédent, ce nombre avait déjà augmenté de 23 %.

L'indice vidéo résulte de l'analyse de 400 milliards de données rendues anonymes provenant des clients de Brightcove afin d'obtenir des informations sur la façon dont le public dans chaque région du monde a consommé du contenu vidéo au cours du deuxième trimestre 2020. Nous avons examiné les horaires, la fréquence et les dispositifs depuis lesquels le public regardait des vidéos, pour en déterminer l'impact sur le secteur.

Voici quelques-unes des découvertes clés de l'indice vidéo :

Les TV connectées ont connu un regain d'intérêt

Le nombre de visionnages de vidéos sur des TV connectées a augmenté de 160 % au deuxième trimestre : les consommateurs passaient en effet plus de temps à regarder des vidéos depuis chez eux. Le nombre de vues a aussi augmenté sur tous les dispositifs au cours des six premiers mois de l'année, en raison de l'importance capitale du contenu vidéo pour les utilisateurs confinés chez eux. Cette tendance va-t-elle se poursuivre ? Ou observerons-nous une baisse du visionnage de vidéos à la fin du confinement ? La COVID-19 a entraîné une évolution de la vidéo et, comme nous avons pu l'observer auparavant, une fois que les consommateurs s'adaptent à la technologie et l'adoptent, ils ne reviennent presque jamais en arrière. Si nous prévoyons une croissance plus faible aux 3e et 4e trimestres, nous nous attendons cependant à ce qu'elle se poursuive.

Les petits écrans dominent le marché du streaming en plein essor en Asie-Pacifique

Les smartphones ont représenté une majorité (89 %) des visionnages de vidéos au 2e trimestre, avec une prédilection pour les dispositifs Android. Visible depuis plusieurs trimestres dans la région, cette tendance semble faite pour durer. Les smartphones ont également représenté la plus grosse part des visionnages de vidéos en Inde, à mesure que la classe moyenne en pleine expansion se tourne vers les mobiles.

L'utilisation des mobiles devrait se développer vigoureusement dans ces deux régions, notamment avec l'arrivée des réseaux mobiles 5G. Au Japon, le nombre de vues sur smartphone, qui représentait 59 % des vues, a augmenté de 33 % au cours du trimestre.

**Les smartphones mènent la danse en matière de croissance, mais quel système en particulier? **

D'après nos données, les smartphones sous Android dominent la part mondiale des visionnages de vidéos, soit 65 % d'entre elles contre 35 % pour les iPhones. Ce revirement de situation au cours des derniers trimestres tient au fait que les iPhones ont perdu leur position de leader au profit des téléphones Android, moins chers, qui inondent le marché. Les services de streaming doivent tenir compte de ces chiffres lorsqu'ils choisissent sur quel dispositif se concentrer.

**Le visionnage de vidéos en Australie et Nouvelle-Zélande a grimpé de 93 % **

Avec un confinement toujours en vigueur, le visionnage de vidéos a augmenté en Australie et Nouvelle-Zélande : les médias de divertissement et d'actualités ont su capter l'attention des téléspectateurs restés chez eux. Les mobiles ont d'ailleurs joué un rôle clé en Australie et Nouvelle-Zélande. On note par exemple que le contenu plus long avait autant de chances d'être visionné en intégralité sur un smartphone que sur une TV connectée.

**En Europe, les vues ont augmenté de 52 % et sont toujours en hausse **

Pendant deux trimestres consécutifs, le nombre de vues en Europe a augmenté comme jamais sur les smartphones. Au cours du 2e trimestre, le visionnage de vidéos sur smartphone a ainsi connu une hausse de 69 % par rapport au 2e trimestre de 2019, tandis que les vues tous dispositifs compris ont augmenté de 52 %. Comme dans la plupart des régions, les TV connectées ont également constaté une augmentation importante du nombre de vues. Les consommateurs ont en effet privilégié le plus grand écran de la maison pour regarder plus de vidéos. En moyenne, les utilisateurs ont regardé trois fois plus de contenu sur leurs TV connectées que sur d'autres dispositifs.

Découvrez plus en détail les tendances et analyses média de chaque région dans l'indice vidéo mondial de Brightcove au T2 2020.