Le son du silence : l'utilisation des sous-titres dans les vidéos publiées sur les réseaux sociaux pour capter l'attention

Avec la quantité croissante de vidéos sur Internet aujourd'hui, il est plus important que jamais de faire ressortir les vôtres dans cet océan. Pour ce faire, l'ajout de sous-titres à votre contenu est un moyen qui a fait ses preuves.

Avec les sous-titres, vous pouvez :

Permettre un visionnage vidéo sans le son

Optimiser votre stratégie de référencement

Veiller à ce que votre contenu soit accessible à tous

Que ce soit pendant vos déplacements, à votre bureau ou sur le canapé, il arrive parfois que vous ne puissiez pas regarder les vidéos avec le son. En réalité, plus de 85 % des vidéos Facebook sont visionnées sans le son ! Il est important de garder cette information à l'esprit et d'optimiser le contenu de vos vidéos destinées aux réseaux sociaux pour que celui-ci reste agréable à regarder. Pour ce faire, il vous suffit d'ajouter des sous-titres aux vidéos que vous publiez sur les réseaux sociaux.

Le fait de sous-titrer ces vidéos permet à vos spectateurs d'en comprendre pleinement les dialogues. La lecture des sous-titres permet aux spectateurs de bien comprendre ce qui est dit tout au long de la vidéo.

Commençons par le commencement, qu'est-ce que le SEO ? L'optimisation pour les moteurs de recherche, appelée SEO, consiste à maximiser le nombre de visiteurs sur votre site Internet en faisant en sorte que celui-ci apparaisse plus haut dans la liste des résultats renvoyés par un moteur de recherche.

L'une des meilleures façons d'optimiser le SEO est d'ajouter des sous-titres à vos vidéos, celles-ci sont ainsi référencées au fur et à mesure qu'elles sont lues. Les robots des moteurs de recherche parcourent constamment Internet et, lorsque vous avez des fichiers de sous-titres dans vos vidéos, indexent et pondèrent ces dernières dans vos résultats de recherche. En fait, notre partenaire 3PlayMedia a publié une étude de cas qui souligne comment Discovery Digital Networks a constaté une augmentation globale de 7,32 % des visionnages de ses vidéos sous-titrées sur YouTube !

**Garantir l'accessibilité aux vidéos **

Les plates-formes de réseaux sociaux dans leur ensemble ont encore beaucoup de chemin à parcourir en matière d'accessibilité. Toutefois, Facebook et YouTube commencent à ouvrir la voie. En prenant en charge les fichiers de sous-titrage, ces réseaux sociaux permettent aux personnes malentendantes de comprendre pleinement les vidéos qui y sont publiées.

En bref, les sous-titres des vidéos que vous publiez sur les réseaux sociaux peuvent vous donner un véritable coup de pouce et élargir votre public. Bonne nouvelle ! Brightcove pense à tout. Nous facilitons l'ajout de sous-titres aux vidéos que vous publiez sur les réseaux sociaux. Voici comment.