En parcourant n'importe quel réseau social de nos jours, l'on prend rapidement conscience que dans les réseaux sociaux, voire même Internet dans son ensemble, c'est la vidéo qui prime. Des études indiquent que, d'ici 2022, 82 % du trafic Internet mondial proviendra de la vidéo. Des milliards et des milliards de ces visionnages de vidéos ont lieu sur les réseaux sociaux. Où que vous regardiez, des contenus qui étaient auparavant partagés dans un billet de blog ou un post de texte, le sont maintenant au format vidéo. Et ce n'est pas étonnant : les vidéos sont plus performantes et obtiennent un meilleur engagement que la simple publication de texte ou d'images, et ce sur tous les grands réseaux sociaux.

Alors comment votre marque peut-elle attirer une part de cet engouement ? Nous avons mené des recherches pendant des mois pour découvrir ce qui rend certaines vidéos plus performantes que d'autres et nous présentons toutes nos conclusions dans notre nouvel eBook de la master class Vidéo et réseaux sociaux. Lisez la suite du présent article pour vous faire une idée et téléchargez l'eBook pour affiner votre expertise.

Vidéo sur Twitter

Twitter s'adapte parfaitement si l'on souhaite sensibiliser et fidéliser son public – en particulier si cela à trait aux événements d'actualité. Profitez-en donc pour tirer parti des dernières actualités de votre marque. C'est également un réseau fabuleux pour les marques qui veulent prendre position. Prenez la publicité vidéo « We Believe » de Gillette : cette dernière a généré 13 millions de vues le jour de sa mise en ligne sur Twitter, et approchait les 30 millions de vues au bout d'une semaine.

Vidéo sur Facebook

Facebook héberge un type de contenu vidéo totalement différent de celui de Twitter. Les utilisateurs y interagissent avec des vidéos de leur famille, des causes qui leur tiennent à cœur, d'animaux mignons et de célébrités en train de chanter. Gardez à l'esprit le type de contenu parmi lequel apparaîtra votre propre contenu, et produisez des vidéos qui sont intrinsèquement partageables, pragmatiques et personnelles.

Vidéo sur LinkedIn

La vidéo a envahi LinkedIn, où le public est particulièrement prisé des spécialistes du marketing B2B. 45 % des utilisateurs LinkedIn sont des cadres supérieurs, ce qui signifie qu'ils sont les décideurs à cibler en priorité ! Sur ce canal, les vidéos doivent apporter une valeur professionnelle aux internautes : aidez-les à mieux travailler, par exemple, à travers une vidéo qui explique comment maîtriser votre produit ou les meilleures pratiques de votre secteur.

Vidéo sur YouTube

Vous n'imaginiez pas que nous allions oublier de mentionner YouTube tout de même ? YouTube est désormais le deuxième site Internet le plus fréquenté au monde après Google. C'est un excellent outil pour être découvert par le biais des recherches (sans surprise, puisque YouTube appartient au plus grand moteur de recherche au monde). Les contenus longs s'adaptent bien à YouTube, puisque le visiteur moyen reste plus de huit minutes sur le site. Adoptez un ton amical et décontracté et pensez à mettre en avant certaines des personnalités les plus attachantes de votre entreprise. Vos vidéos doivent être amusantes à regarder !

Diffusion en direct sur les réseaux sociaux

La diffusion en direct est le nouveau défi des spécialistes du marketing des réseaux sociaux. Voici quelques bonnes pratiques clés qui s'appliquent dans ce domaine :

Adaptez votre niveau de production au contenu. Pour une vidéo en direct des plus décontractées, vous pouvez tout simplement parler directement à votre dispositif mobile. À l'autre extrême, vous pouvez utiliser une installation plus sophistiquée pour une vidéo en direct digne d'une grande production.

Suscitez l'engagement de votre public à travers des appels à l'action spécifiques. Par exemple, un simple « Cliquez sur 'Like' si vous êtes d'accord » peut faire monter en flèche le nombre de réactions reçues avec un minimum d'effort.

Faites en sorte que vos diffusions en direct durent au moins 10 minutes. Dans la plupart des cas, de nouveaux spectateurs arrivent après le début de la transmission ; en arrêtant votre vidéo trop rapidement, vous risquez de passer à côté de certains spectateurs.

