Filmer des vidéos à domicile : conseils et astuces pour gagner en professionnalisme

Que vous ayez adopté le travail à domicile de manière permanente ou non, vous devez absolument savoir filmer une vidéo de bonne qualité si vous souhaitez communiquer efficacement. En effet, s'ouvrir au monde demande à ce que nous filmions, montrions, présentions et communiquions. Rien de mieux pour cela que la vidéo.

La bonne nouvelle, c'est qu'en plus de baisser en prix, le matériel gagne en qualité et en facilité d'utilisation, ce qui le rend accessible à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous nous intéressons à quelques équipements et techniques qui doivent répondre à trois critères :

Ils doivent apporter une nette amélioration. En effet, la qualité de votre produit final doit directement en bénéficier, sinon quel est l'intérêt ? Ils doivent être relativement abordables. « Voici différentes options à considérer en fonction de votre budget. » Ils doivent être intuitifs. « Je n'ai pas le temps de me former à l'utilisation d'une technologie compliquée. J'ai juste besoin qu'elle fonctionne. » Pour faire simple, il s'agit de Plug and Play.

Nous nous sommes tous retrouvés face à ces cas de figure : un interlocuteur qui nous offre une vue en contre-plongée sur ses narines, éclairé par ce qui semble être la première ampoule inventée par Edison, installé dans une pièce qui résonne ou assis à contre-jour si bien qu'il ressemble à un témoin sous protection. Pas d'inquiétude, tous ces problèmes se corrigent facilement. Il vous suffit de quelques connaissances et parfois, de matériel abordable.

Parlons d'abord de l'audio. On peut considérer qu'un son de bonne qualité est plus important qu'une image de bonne qualité. D'ailleurs, il est vrai que nous tolérons mieux une mauvaise image qu'un mauvais son.

Je vous recommande ce VideoMicro Rode à 60 $. Vous n'avez qu'à le brancher à votre téléphone ou appareil photo pour considérablement améliorer votre qualité audio. Avec son prix abordable, ses performances et sa facilité d'utilisation, il a tout pour plaire. Pour passer au niveau supérieur, équipez-vous d'un micro-cravate. En général, il faut compter entre 700 et 1 000 dollars pour obtenir un bon micro de ce type,mais laissez-moi vous présenter le Rode Wireless Go à seulement 200 $. Connectez un des boîtiers à votre téléphone ou appareil photo et accrochez l'autre à vos vêtements. Le point fort de ce modèle est que son émetteur possède un micro intégré. Grâce à un tel matériel, rien ne vous oblige à rester proche de la caméra pour bénéficier d'un son de qualité. Nous pouvons là aussi souligner son prix abordable, son excellente qualité audio et son caractère prêt à l'emploi.

Si vous n'avez rien de prévu une fois la lecture de cet article terminée, pourquoi n'achèteriez-vous pas un bon micro ? C'est la solution idéale pour vous démarquer à coup sûr.

Intéressons-nous maintenant à l'éclairage de votre vidéo. Qu'importe la qualité de l'appareil avec lequel vous filmez, si vous ne disposez pas d'un bon éclairage, le résultat sera mauvais. L'inverse est tout aussi vrai : un bon éclairage vous offrira des résultats exceptionnels.

Je vous recommande la lampe Aputure AL-M9 à 45 $. La marque Aputure est réputée pour ses systèmes d'éclairage haut de gamme et malgré sa petite taille, cette lampe offre une lumière douce très flatteuse. Elle s'installe facilement sur votre caméra ou tout support compatible avec un pas de vis de 1/4 de pouce. Vous pouvez également faire comme moi et l'accrocher au mur. Pour couronner le tout, vous pouvez facilement régler sa luminosité en fonction de vos besoins. Vu son prix avantageux, votre choix est vite fait. Si vous préférez une lumière plus forte et disposer davantage de contrôle et de confort, la lampe Core SWX TorchLED Bolt 250W à 169 $ est faite pour vous. Cette lampe très puissante possède une télécommande pratique qui vous permet de régler la couleur et l'intensité de l'éclairage. Je l'apprécie non seulement pour son esthétique, mais également pour sa petite taille qui la rend facile à ranger et pour son prix toujours abordable.

Passons désormais aux appareils photo. J'y ai déjà fait allusion, mais il est vrai que vous pouvez très bien débuter avec votre téléphone (à condition que vous connaissiez les points forts et les faiblesses de votre appareil).

Le talon d'Achille de votre téléphone, c'est la luminosité, ou du moins l'absence de luminosité. L'appareil photo dont est doté votre téléphone n'offre pas un résultat exceptionnel dans les pièces faiblement éclairées (ce qui correspond à la plupart des bureaux), que vous soyez chez vous ou sur votre lieu de travail. C'est pourquoi vous devez à tout prix vous équiper d'un système d'éclairage supplémentaire. Ceci dit, ne vous empêchez pas de filmer des vidéos simplement parce que vous ne possédez pas de matériel sophistiqué. Prenez votre téléphone, ajoutez-y un bon micro et une lampe, et vous avez déjà une longueur d'avance. Si vous souhaitez nettement améliorer votre qualité d'image, je vous conseille de vous équiper de l'un des appareils photo hybrides d'entrée de gamme disponibles sur le marché. Leur prix est relativement abordable.

Vous passez à un appareil photo avec objectif interchangeable que vous pourrez garder plus longtemps.

Ils offrent de meilleures performances dans un environnement à faible luminosité.

Vous bénéficiez d'une belle profondeur de champ qui offre un aspect cinématographique à votre vidéo (ouah !).

Dans cette catégorie, nous trouvons par exemple le Canon EOS M50 ou le Sony a6000, deux appareils que vous pouvez vous procurer pour environ 500 $, objectif compris.

Enfin et surtout, parlons de la stabilité de votre vidéo.

Vous devrez installer votre appareil photo sur un support lorsque vous vous filmez. Au début, un simple trépied fera l'affaire. Je trouve que le trépied Neewer (39,99 $) fait très bien son travail. Il est petit, léger et pratique. Il existe de nombreuses autres options, mais celui-ci convient très bien aux débutants. Si vous cherchez un support adapté aux surfaces de plus petite taille, optez pour un modèle tel que le Manfrotto Pixi pour environ 50 $.

Maintenant, parlons composition (c'est-à-dire, l'orientation de votre appareil photo). Quand on parle de trépied, on s'imagine tout de suite y installer son appareil photo et diriger l'objectif vers un point précis. Toutefois, lorsqu'il s'agit de filmer une vidéo de qualité, l'angle de vue et le cadrage que vous choisissez peuvent faire toute la différence. Vous n'aurez rien à débourser pour introduire ces améliorations, alors profitez de ces conseils gratuits en matière de composition.

Un mot : minimalisme. Moins vous avez d'éléments dans votre cadre, mieux c'est. Débarrassez-vous du plus de choses possible. Intéressez-vous à ce qui se trouve derrière et autour de vous. Un jouet de votre enfant traîne par terre ? On aperçoit du linge sale en arrière-plan ? C'est un câble disgracieux qui pend au mur ? De petits détails qui font toute la différence.

Suivez la règle des tiers. Il s'agit d'une méthode simple à appliquer pour offrir un cadrage un peu plus intéressant. Il vous suffit de tracer deux lignes verticales et deux lignes horizontales sur votre écran, et de placer votre sujet à l'une des intersections.

Tirez profit des lignes déjà existantes. Une règle simple consiste à placer votre sujet de sorte que les lignes existantes pointent vers lui. Ainsi, l'œil du spectateur sera naturellement attiré vers ce dernier.

Rappel : ces techniques de composition s'appliquent quel que soit votre projet de vidéo, qu'il s'agisse d'une superproduction ou d'un webinaire tourné avec votre webcam.

Conseil bonus : bobine B et stabilisateur

Si vous utilisez déjà le matériel et les techniques cités précédemment, mais que vous désirez tout de même améliorer vos vidéos, pensez bobine B. La bobine B correspond aux séquences qui illustrent les propos que vous tenez dans votre vidéo (la bobine A, de son nom non officiel). Vous pouvez vous servir de ces séquences pour créer de l'intérêt et apporter des explications. Pour filmer votre bobine B, optez pour un stabilisateur, l'un des outils les plus cools du moment dont le prix est maintenant bien plus abordable. Pour faire simple, il garantit la stabilité de votre image lorsque vous déplacez votre appareil photo, pour que vous obteniez toujours de belles séquences en mouvement, sans effet de secousse. Même si la maîtrise de votre stabilisateur demande l'apprentissage de certaines techniques, vous noterez une nette amélioration de la qualité de vos images dès sa première utilisation. Si vous filmez avec votre téléphone, je vous recommande le modèle DJI Osmo Mobile 3 (139 $). Si vous utilisez l'un des appareils photo hybrides mentionnés plus haut, jetez un œil au modèle supérieur, le DJI Ronin-SC (439 $).

Nous voilà arrivés à la fin de cet article. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles. Comme vous pouvez le constater, améliorer la qualité de vos vidéos n'implique pas forcément l'achat de matériel onéreux ou l'utilisation de techniques complexes, et ce qu'importe votre lieu de tournage.