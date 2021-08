Mozart. Beethoven. Tchaïkovski. Tous ces grands compositeurs auraient adoré la diffusion en direct.

Les artistes veulent se produire et le public veut se divertir. C'est aussi simple que ça. Et rien ne devrait s'immiscer dans cette relation qui existe depuis que le premier homme a commencé à chanter. Face à l'évolution des concerts et des représentations, Brightcove vous aide à ne pas vous laisser dépasser par des expériences vidéo qui répondent à toutes les exigences du monde numérique d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse de vous mettre en contact avec des donateurs ou de développer votre public, le potentiel de la vidéo est illimité et Brightcove est prêt à vous faire passer sur le devant de la scène.

UN ENTRACTE QUI DURE

La pandémie mondiale empêchant la plupart des artistes de se produire en personne, les associations et organismes liés à l'art se rendent compte qu'elles ne peuvent pas continuer à rester silencieuses. Il est en effet particulièrement important pour elles de rester proches des donateurs et des mécènes, ces derniers étant de véritables bouées de sauvetage. En proposant des spectacles diffusés en direct et du contenu vidéo à la demande, vous pourrez rester en contact avec les personnes qui vous soutiennent et leur montrer combien il vous tient à cœur de continuer à communiquer avec elles. La technologie et les solutions vidéo de Brightcove ont aidé le festival du film de Tribeca, l'orchestre symphonique de Sydney, le San Francisco Opera, la Chamber Music Society of Lincoln Center et bien d'autres à rester dynamiques, innovants et présents auprès de leurs fidèles bienfaiteurs.

LA VENGEANCE DU DERNIER RANG

Grâce à la vidéo, ceux qui ont toujours eu du mal à apprécier des spectacles depuis les derniers rangs pourront enfin se rapprocher de la scène. Les diffusions en direct de qualité optimale de Brightcove restituent chaque note et chaque nuance avec une clarté absolue, créant ainsi une performance virtuelle qui, d'une certaine manière, rivalisera avec n'importe quelle représentation in situ. Et ce n'est pas tout : les associations et organismes liés à l'art s'appuient également sur le pouvoir de la vidéo afin d'offrir aux spectateurs la possibilité d'apprécier encore plus ce qu'ils s'apprêtent à voir.

Ainsi, ils n'hésitent pas à proposer en plus un entretien avec le compositeur, une conférence informative sur un opéra ou un reportage sur une journée dans la vie d'une ballerine avant qu'elle ne monte sur scène.

DES SALLES DE CONCERT ACCESSIBLES À TOUS

Si la vidéo vous permet de rester en contact avec votre public actuel, elle ouvre aussi, littéralement, un tout nouveau monde. Grâce à la puissante technologie de Brightcove, vous pouvez diffuser votre sonate, pirouette ou soliloquie sur téléphone, tablette, télévision et tout autre écran, partout dans le monde. Pensez aux nouveaux publics que vous pourrez atteindre. Par exemple, un couple qui en temps normal ne parvient pas à trouver de baby-sitter pourra simplement rester à la maison pour profiter du spectacle. Ceux qui n'ont jamais pu se permettre une sortie plus chère pourront désormais s'offrir ce type de divertissement. Après tout, les gens tirent déjà parti du numérique et veulent être divertis. Alors, profitez des solutions vidéo exceptionnelles de Brightcove pour entrer en contact avec ce public enthousiaste tout en bénéficiant d'une qualité vidéo et audio optimale.

L'avenir de la scène musicale et théâtrale est en train de changer. Faites confiance à Brightcove pour rester dans la course. Laissez notre technologie et nos solutions vidéo primées stimuler votre imagination afin que votre entreprise demeure prospère et pertinente dans un monde en constante évolution.

Regardez notre dernier webinaire, Keeping The Main Stage Alive With Video (Donnez vie à vos représentations grâce à la vidéo), pour découvrir les dernières tendances qui influencent le secteur des arts du spectacle. Ce webinaire vous expliquera également comment certaines entreprises de premier plan mettent en œuvre des stratégies numériques et utilisent la diffusion vidéo pour survivre et développer leur public.