ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 29 de abril de 2021

Brightcove Inc. y nuestras empresas asociadas (“Brightcove” o “nosotros”) queremos que se familiarice con la información sobre nuestros usuarios que recopilamos en nuestros sitios web, la forma en que empleamos y compartimos dicha información y las opciones que tiene en relación con la información que nos facilite. Esta Política de Privacidad (“Política de Privacidad”) describe nuestras prácticas respecto a la información que recopilamos a través de nuestro sitio web http://www.brightcove.com/ y otros sitios web de Brightcove donde se aplica esta Política de Privacidad (en conjunto, el “Sitio”).

Esta Política de Privacidad no afecta a la información que puedan recopilar los servicios ofrecidos por Brightcove (“Servicios de Brightcove”), ncluidos los aspectos de los Servicios de Brightcove a los que se pueda acceder desde este Sitio, como Studio, las páginas de asistencia técnica y la documentación. Si desea más detalles sobre la información que se recopila con los Servicios de Brightcove, consulte nuestra Política de Privacidad de Servicios de Brightcove. El uso del Sitio implica la aceptación de la Política de Privacidad, las políticas a las que hace referencia esta Política de Privacidad y nuestros términos y condiciones. Si no está de acuerdo con la Política de Privacidad, las políticas a las que hace referencia esta Política de Privacidad y nuestros términos y condiciones, no utilice el Sitio. Si tiene cualquier pregunta sobre esta Política de Privacidad, póngase en contacto con nosotros en privacy@brightcove.com.

Información que podemos recopilar

Podemos recopilar información de usted o sobre usted, como:

Información personal que facilite voluntariamente, como nombre, dirección y correo electrónico.

Preferencias de comunicación.

Identificadores unívocos como dirección IP e identificadores de dispositivos.

Actividad de navegación en el Sitio, como páginas visitadas, vídeos vistos, duración de las sesiones y términos de búsqueda.

Dominio de procedencia, dominio de destino y ruta de destino.

Datos de geolocalización.

En la medida permitida por la legislación aplicable, también podemos combinar información que nos haya facilitado, a través de nuestro Sitio o por otros medios (como en una feria comercial), con información de carácter público, como el nombre de su organización.

Información recopilada por medios automatizados. Podemos recopilar por medios automatizados determinada información sobre usted, como su dirección MAC, su dirección IP, el tipo de equipo, la resolución de pantalla, la versión del sistema operativo y el tipo y versión del navegador. Esta información se recopila en la mayoría de los sitios web para optimizar la experiencia de usuario en el Sitio.

Solicitantes de empleo. Usted puede proporcionarnos voluntariamente datos sobre sí mismo en relación con una solicitud de empleo. Dicha provisión de datos está sujeta a la política de privacidad de la plataforma externa que haya utilizado para enviar su solicitud. Tendrá ocasión de revisar esa política de privacidad antes de facilitar los datos.

Cookies and other tracking technologies. We and our third-party service providers may use cookies or similar technologies to collect information about you, such as personal information, information about the devices you use to access the Site and your interactions with the Site. For more information about the use of cookies or other tracking technology on the Site, please review our Cookies Policy.

También podemos usar balizas web en nuestro Sitio y en nuestras comunicaciones por correo electrónico. Las balizas web, también denominados GIF transparentes o GIF de píxel único, son pequeños archivos de imagen que nosotros, o nuestros proveedores externos de servicios, podemos insertar en nuestro Sitio y en mensajes de correo electrónico. Junto con las cookies, las balizas web nos permiten realizar un recuento exacto del número de usuarios individuales que han visitado una página determinada del Sitio, han abierto un mensaje de correo electrónico o han realizado alguna acción con él. Esto nos permite medir el rendimiento de nuestro Sitio y nuestras campañas de correo electrónico.

Do Not Track. The Site does not recognize a “do not track” setting (or similar mechanism) from your browser to indicate that you do not wish to be tracked or to receive interest-based ads. Please see our Cookies Notice for more information including how to exercise your rights to opt-out of cookies, analytics, and personalized advertising.

Posibles usos de su información

En la medida permitida por la legislación aplicable, podemos emplear la información recopilada sobre usted con las siguientes finalidades o de las siguientes formas:

Para comunicarnos con usted e informarle sobre productos, programas y servicios.

Para atender sus solicitudes y responder a sus consultas, como enviar un libro blanco solicitado.

Para enviarle información importante en relación con el Sitio, incluidas las modificaciones efectuadas en los términos, las condiciones y las políticas del Sitio. Como esta información puede ser importante, es posible que no pueda autoexcluirse para dejar de recibirla.

Para permitirle la participación voluntaria en concursos, encuestas o promociones (en conjunto, “ Promociones ”). Si participa en una Promoción, podemos solicitarle determinada información personal, como su dirección de correo electrónico. Debe estudiar atentamente las reglas, en su caso, de cada Promoción, ya que pueden contener información adicional sobre el uso que hacemos de la información personal que nos facilite en relación con la Promoción. En caso de que las reglas de la Promoción entren en conflicto con esta Política de Privacidad en lo relativo al tratamiento de la información personal, prevalecerá lo dispuesto en las reglas de la Promoción.

Para fines comerciales internos, como análisis de datos (lo que incluye los sistemas automatizados y el aprendizaje automático), comparativas, informes, auditorías, desarrollo de nuevos productos, mejora de nuestro Sitio, mejora de los Servicios de Brightcove, identificación de tendencias de uso y determinación de la eficacia de nuestras campañas promocionales.

Para proteger la seguridad y la integridad de nuestro Sitio, y para prevenir e investigar el fraude y otros usos ilícitos.

In an aggregated manner.

En combinación con otra información recopilada en línea y por otros medios, lo que incluye información procedente de terceros, para ayudarnos a actualizar, ampliar y analizar nuestros registros, a identificar clientes potenciales y a proporcionar productos y servicios que puedan resultarle de interés.

Para cumplir la legislación y las normativas aplicables, así como nuestras políticas, y para protegernos contra actividades delictivas, reclamaciones y otras responsabilidades.

De diversas otras formas, con su consentimiento o según lo establecido en la legislación aplicable.

Cómo puede compartirse su información

En la medida permitida por la legislación aplicable, podemos compartir información personal conforme a lo siguiente:

Con cualquiera de nuestras filiales y empresas asociadas actuales y futuras.

Con nuestros proveedores externos de servicios, agentes, distribuidores y otros terceros a los que recurramos como apoyo en el Sitio y en nuestro negocio. Estas partes incluyen, a título de ejemplo, los terceros que nos presten servicios como alojamiento de sitios web, análisis de datos, provisión de infraestructuras, servicios de TI, servicio de atención al cliente y servicios de análisis y envío de correo electrónico. Dichos terceros tienen autorización para utilizar su información personal únicamente en la medida necesaria para prestarnos esos servicios.

Con terceros (incluidos los patrocinadores externos de eventos), para que puedan ponerse en contacto con usted en relación con productos, programas, servicios y promociones que consideren que pueden ser de su interés.

With third parties for marketing, advertising, Promotions, contests or other similar purposes. If required by applicable law, we will share such data for advertising and marketing purposes only in an aggregate, and de-identified manner.

Con patrocinadores externos de Promociones (con independencia de que alojemos o no dichas Promociones) o de cualquier otro tipo, de conformidad con las reglas aplicables a dicha Promoción. Debe estudiar atentamente las reglas, en su caso, de cada Promoción en la que participe, ya que pueden contener información adicional importante sobre las prácticas de recopilación de información de los patrocinadores.

En relación con una transacción, procedimiento o reorganización empresarial que incluya las actividades comerciales para las que se mantiene la información. En el caso de que cambiara la propiedad de Brightcove o sus negocios como resultado de una fusión, adquisición o cesión a otra empresa, se puede compartir su información personal. Se le informará por correo electrónico y/o mediante una nota destacada en nuestro sitio web sobre cualquier cambio en la propiedad o en el uso de su información personal, y sobre las opciones que tiene en relación con dicho cambio en el uso de su información personal.

Cuando lo consideremos necesario, según lo establecido en la legislación aplicable, incluidas las leyes ajenas a su país de residencia; para cumplir cualquier ley, normativa, orden judicial o administrativa, proceso legal o investigación, orden judicial, mandamiento judicial, investigación policial o de seguridad nacional, o cualquier otra imposición o autorización legal; para responder a solicitudes de autoridades públicas y gubernamentales, incluidas las autoridades públicas y gubernamentales ajenas a su país de residencia; para aplicar nuestras políticas, términos y condiciones; para proteger nuestras operaciones o las de cualquiera de nuestras empresas asociadas; para proteger nuestros derechos, nuestra privacidad, seguridad o propiedad y/o la de nuestras empresas asociadas, a usted o a otros, y para permitirnos seguir los recursos disponibles o limitar los daños y perjuicios que podamos sufrir.

Foros. Podemos permitirle publicar información en determinadas partes del Sitio (en conjunto, los “Foros”). Tenga en cuenta que la información que revele en los Foros quedará a disposición del público. Recomendamos encarecidamente actuar con discreción y precaución al proporcionar información personal, o cualquier otro tipo de información, a través de los Foros. No nos responsabilizamos del posible uso que se haga de la información personal que divulgue en los Foros.Si desea solicitar la eliminación de su información personal de un Foro, póngase en contacto con nosotros en privacy@brightcove.com. Si no pudiésemos eliminar su información personal, se lo notificaríamos.

Sitios web de terceros y el Sitio. Para comodidad de nuestros usuarios, este Sitio contiene enlaces a otros sitios web. También podemos informar a los usuarios sobre servicios o aplicaciones de terceros que se pueden utilizar en relación con los Servicios de Brightcove, como los servicios de empresas asociadas al programa de socios de Brightcove (que se describe más ampliamente en el Sitio). Esta Política de Privacidad no trata la privacidad, la información u otras prácticas de terceros, ni de otros sitios web, aplicaciones o servicios gestionados por dichos terceros, de los que no somos responsables. Las actividades, incluido el suministro de información personal, que usted realice con cualquiera de dichos terceros o con los sitios web, aplicaciones o servicios de tales terceros, se regirán por la política de privacidad de dichos terceros. La inclusión de un enlace en el Sitio no implica recomendación alguna del sitio web en cuestión por parte de Brightcove. No nos responsabilizamos del uso de la información personal que usted divulgue en sitios, aplicaciones o servicios de nuestros clientes, colaboradores o terceros.

Funciones de redes sociales. Nuestro Sitio incluye funciones de redes sociales, como LinkedIn, Twitter, Facebook y Google Plus. Estas funciones pueden recopilar información sobre usted, incluidos, a título de ejemplo, su dirección IP y las páginas que visita en nuestro Sitio, y pueden instalar una cookie para que la función se ejecute correctamente. Las funciones de redes sociales están alojadas por un tercero o directamente en nuestro Sitio. Sus interacciones con estas funciones se rigen por la política de privacidad de la empresa que proporcione la función de redes sociales.

Seguimiento entre dispositivos. Cuando utilice un dispositivo móvil para interaccionar con el Sitio, podemos recibir información sobre su dispositivo móvil, lo que incluye el identificador unívoco del dispositivo. Tanto nosotros como nuestros proveedores de servicios y los terceros con los que colaboramos, incluidas las redes publicitarias, podemos emplear el seguimiento entre dispositivos y entre contextos. Por ejemplo, puede que use varios navegadores en un solo dispositivo, o que utilice varios dispositivos (como ordenadores personales, télefonos inteligentes y tabletas), lo que puede tener como resultado que cuente con numerosas cuentas o perfiles en los diversos contextos y dispositivos. La tecnología de seguimiento entre dispositivos y entre contextos se puede utilizar para enlazar las diferentes cuentas o perfiles y los datos correspondientes de los diversos contextos y dispositivos.

Transferencias internacionales de datos

Tanto el Sitio como las características y funciones del Sitio, se pueden proporcionar mediante recursos y servidores situados en diversos países del mundo, incluidos EE. UU. y otros países. Por tanto, la información personal sobre los usuarios del Sitio se puede transferir, tratar y almacenar fuera del país desde el que usted accede al Sitio, incluidos países en los que el nivel de protección de datos pueda ser considerado inadecuado por las autoridades legislativas o normativas locales del país de origen de los datos. El uso del Sitio implica la aceptación de dicha transferencia. Protegeremos la privacidad y la seguridad de la información personal que recopilemos según lo establecido en la presente Política de Privacidad, independientemente de dónde se realice su tratamiento o almacenamiento.

European Residents: If you are a resident of the European Union (the “EU”), the European Economic Area or Switzerland or the United Kingdom, please see our Additional Privacy Notice for Certain European Residents and our Privacy Shield Notice below.

Otros avisos importantes relacionados con nuestras prácticas de privacidad

Autoexclusión. Si desea dejar de recibir mensajes de correo electrónico nuestros relacionados con marketing, o si prefiere que no compartamos información personal sobre usted en lo sucesivo con nuestras empresas asociadas y/o con terceros, puede autoexcluirse de las listas de distribución siguiendo las instrucciones de cancelación de inscripción que aparezcan en el último mensaje de ese tipo que haya recibido o poniéndose en contacto con nosotros en privacy@brightcove.com. Le rogamos que especifique si desea no recibir más mensajes nuestros o cancelar el uso compartido de su información con nuestras empresas asociadas o terceros.

Pondremos todos los medios para atender su solicitud cuanto antes. Tenga en cuenta que si se autoexcluye según lo descrito anteriormente, no podremos eliminar su información personal de las bases de datos de terceros con los que ya la hayamos compartido. Si desea dejar de recibir mensajes de correo electrónico relacionados con marketing de dichos terceros, póngase en contacto directamente con ellos.

Periodo de retención. En la medida permitida por la legislación aplicable, Brightcove retendrá información personal sobre usted durante el periodo más largo de los siguientes: el imprescindible para que cumplamos los fines establecidos en la presente Política de Privacidad, o el necesario para cumplir nuestras obligaciones legales, resolver conflictos o hacer valer nuestros acuerdos.

Use of the Site by Children. The Site is not directed to children under the age of 16. Children under the age of 16 should not provide personal information through the Site. If you become aware that a child has provided us with personal information, please contact us at privacy@brightcove.com.

Derechos del usuario

Puede solicitarnos información, que le proporcionaremos, sobre si mantenemos información personal sobre usted. Si desea acceder a su información personal, corregirla o eliminarla, póngase en contacto con nosotros en privacy@brightcove.com. Responderemos a su solicitud dentro de un plazo razonable.

Region-Specific Disclosures

Notice for Certain European Residents

The following European Privacy Policy applies to residents of the European Union, the European Economic Area, Switzerland and the United Kingdom who use Brightcove Services.

Personal Data and Processing. For the purposes of this additional notice:

“Datos personales” se refiere a cualquier información relacionada con una persona física identificada o identificable que pueda identificarse directa o indirectamente, en especial por referencia a un identificador como el nombre, un número de identificación, datos sobre la situación geográfica, un identificador en línea, o uno o varios factores específicos de la identidad física, fisiológica, genética, psicológica, económica, cultural o social de dicha persona física.

“Tratamiento” se refiere a cualquier operación o conjunto de operaciones que se realicen con datos personales o conjuntos de datos personales, por medios automáticos o de otro tipo, como recopilación, registro, organización, estructuración, almacenamiento, adaptación o modificación, recuperación, consulta, uso, revelación por transmisión, difusión o provisión de cualquier forma, alineación o combinación, restricción, borrado o destrucción.

Fines y bases jurídicas para el tratamiento de datos personales. Brightcove realiza el tratamiento de datos para los fines establecidos en la presente Política de Privacidad, lo que incluye proporcionar a los usuarios el Sitio y otros servicios, tal como se explica en las secciones “Cómo podemos usar su información” y “Cómo se comparte su información”.

Nuestras bases jurídicas para el tratamiento de datos personales son: (i) consentimiento y/o (ii) cualquier otra base jurídica aplicable, como nuestro interés legítimo en realizar actividades comerciales, ofrecer productos y servicios de valor a los usuarios del Sitio, evitar el fraude, garantizar la seguridad de la información y la red, hacer marketing directo y cumplir las prácticas de la industria.

Revelaciones obligadas. Es posible que se exija a Brightcove la revelación de datos personales en respuesta a solicitudes legítimas de autoridades públicas, lo que incluye la revelación de información necesaria para cumplir los requisitos de seguridad nacional o policiales, o para acatar una orden judicial.

Given the judgment of the Court of Justice of the European Union dated 16 July 2020 which invalidated the adequacy of the Privacy Shield Framework, we are increasingly relying on the European Commission Standard Contractual Clauses as a transfer compliance mechanism. We also continue to process relevant Personal Data in line with our obligations under the Privacy Shield Framework. For further information, please see our Privacy Shield Notice below.

Derechos adicionales para los residentes en Europa.Como residente en la UE o en un país que cumple una legislación prácticamente similar en cuanto a la protección de datos personales, puede que disponga de uno o varios de los siguientes derechos adicionales:

Acceso. Solicitar una copia de los datos personales que hemos recopilado sobre usted. Para ello, póngase en contacto con nosotros en privacy@brightcove.com.

Rectificación y eliminación. Solicitar que corrijamos o eliminemos cualquier dato personal sobre usted que considere incompleto, incorrecto, innecesario o desactualizado.

Oposición. Oponerse en cualquier momento al tratamiento de datos personales sobre usted con fines de marketing directo.

Restricción del tratamiento. Solicitar la restricción del tratamiento de datos personales sobre usted por determinados motivos, como que considere que los datos personales que hemos recopilado sobre usted son inexactos o que se haya opuesto al tratamiento en aplicación de los derechos que le confieren las leyes y normativas de protección de datos.

Portabilidad de datos. Solicitar y recibir los datos personales que hemos recopilado sobre usted en un formato de uso común y legible por máquina.

Derecho a la retirada del consentimiento. Si se realiza el tratamiento de datos personales sobre usted con la única base de su consentimiento y sin ninguna otra base legítima, retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que esto afecte a la legitimidad de nuestro tratamiento basado en dicho consentimiento realizado antes de su retirada, lo que incluye el tratamiento relacionado con contratos vigentes de Servicios de Brightcove.

Derecho a presentar una queja ante un organismo de protección de datos. Si considera que nuestro tratamiento de datos personales sobre usted no es acorde con la legislación de protección de datos aplicable, presentar una queja ante su organismo oficial local de protección de datos (“OPD”).

Para ejercer cualquiera de los derechos arriba enumerados (con excepción del derecho a presentar una queja ante un OPD, que puede ejercer directamente con el OPD), póngase en contacto con nosotros en privacy@brightcove.com. Tramitaremos su solicitud de conformidad con la legislación aplicable y dentro de un plazo razonable. Es posible que tengamos que verificar su identidad antes de tramitar su solicitud.

Notice for Canadian Residents

Los residentes en Canadá pueden tener derechos adicionales en aplicación de la legislación canadiense. Si desea más detalles, consulte la información que proporciona la Office of the Privacy Commissioner of Canada (Oficina de la Comisión de Privacidad de Canadá).

Usted y nosotros confirmamos que es nuestro deseo que la presente Política de Privacidad y todas las demás políticas relacionadas se redacten en inglés. Vous reconnaissent avoir exigé la rédaction en anglais du présent document ainsi que tous les documents qui s'y rattachent.

Notice for California Residents

If you are a resident of the State of California in the United States, please review our California Privacy Notice here for additional California-specific privacy disclosures.

Nota sobre el Escudo de la Privacidad

EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Notice. We have certified our compliance with the EU-U.S. Privacy Shield and the Swiss-U.S. Privacy Shield (collectively, the “Privacy Shield Framework”) with respect to the Personal Data of users of the Site who are residents of the European Union (“EU”), European Economic Area (“EEA”), the United Kingdom and Switzerland that we receive and process through the Site. We certify that we adhere to the Privacy Shield Framework principles of notice, choice, onward transfer, security, data integrity, access and enforcement (the “Privacy Shield Principles”) for Personal Data of users of the Site in the countries participating in the Privacy Shield Framework. We are responsible for the processing of personal data we receive under the Privacy Shield Framework and subsequently transfer to a third party agent, and may be liable for onward transfers in violation of the Privacy Shield Principles. Our certification is available here. We may also process Personal Data relating to individuals in Europe via other compliance mechanisms, including use of the European Commission Standard Contractual Clauses.

Preguntas y quejas. Si usted reside en uno de los países incluidos en el Marco del Escudo de la Privacidad, puede dirigir cualquier pregunta o queja relacionada con nuestro cumplimiento del Escudo de Privacidad a nuestro contacto en materia de Escudo de la Privacidad y protección de datos que figura más adelante. Colaboraremos con usted para resolver el asunto.

Si no ha recibido en un plazo razonable respuesta a su preocupación relacionada con los datos tratados al amparo del Marco del Escudo de la Privacidad, o si no hemos gestionado su queja a su satisfacción, puede ponerse en contacto sin coste con nuestro proveedor de resolución de conflictos con sede en EE. UU. : https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Si ni Brightcove ni nuestro proveedor independiente de resolución de conflictos solucionan su queja, es posible que tenga derecho a solicitar un arbitraje vinculante por medio de consejo del Escudo de la Privacidad. Sin embargo, antes de que se inicie dicho arbitraje, los residentes de los países incluidos en el Marco del Escudo de la Privacidad deberán: (1) ponerse en contacto con nosotros y darnos oportunidad de resolver el asunto; (2) pedir ayuda al proveedor independiente de resolución de conflictos designado por nosotros, y (3) ponerse en contacto con el Departamento de Comercio estadounidense (directamente o a través de un OPD europeo) y dejar tiempo al Departamento de Comercio para resolver el asunto. Si un residente solicita el arbitraje vinculante, cada parte correrá con los honorarios de su equipo jurídico. En aplicación del Marco del Escudo de la Privacidad, los árbitros pueden imponer únicamente compensaciones referidas a la persona física, no monetarias y equitativas, en la medida necesaria para subsanar la vulneración de los Principios del Escudo de la Privacidad con respecto al residente.

Aplicación de la Comisión Federal de Comercio Estadounidense. Las obligaciones adquiridas por Brightcove con arreglo al Marco del Escudo de la Privacidad están suspeditadas a las facultades de investigación y ejecución de la Comisión Federal de Comercio Estadounidense.

Privacidad Contacto del Escudo de la Privacidad y de la protección de datos. Su contacto del Escudo de la Privacidad y protección de datos para los datos personales que tratamos en relación con el Sitio es:

A/A: Chief Privacy Officer

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA, EE. UU. 02210

Teléfono: +1 617 500 4947

privacy@brightcove.com

Le rogamos que incluya suficiente información para que podamos entender y responder a su pregunta concreta.

Security.

The security of personal information that Brightcove collects from Site users is of great importance to Brightcove. We use organizational, technical, and administrative measures to protect personal information under our control. No data transmission over the Internet or data storage system, however, can be guaranteed to be 100% secure. When you submit personal information via a lead form on the Site (such as name, phone number, and email address), we encrypt the transmission of that data. If you have any questions about the security of your personal information, you can contact us at privacy@brightcove.com.

Cambios en la presente Política de Privacidad

Podemos actualizar la presente Política de Privacidad para reflejar los cambios que se produzcan en nuestras prácticas de información y privacidad. Si realizamos algún cambio importante, se lo notificaremos mediante la publicación de una nota en el Sitio, con anterioridad o simultaneidad a la entrada en vigor de dicho cambio. El uso continuado del Sitio tras cualquier modificación de este tipo constituye la aceptación de la Política de Privacidad modificada. Le rogamos que visite esta página periódicamente para mantenerse al día sobre nuestras prácticas en materia de privacidad. La fecha de la última modificación figura en la parte superior de esta Política de Privacidad.

Contacto

Si tiene alguna duda relacionada con esta Política de Privacidad, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en privacy@brightcove.com, llámenos al +1 617 500 4947 o escríbanos a:

A/A: Privacy Team

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA, EE. UU. 02210

Le rogamos que se asegure de incluir suficiente información para que podamos entender y responder a su pregunta o solicitud concreta.

