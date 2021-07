Términos y Condiciones

Estos Términos y Condiciones contienen obligaciones legales. Por favor, léalos atentamente.

Propiedad del Servicio.

Welcome to Brightcove. The Brightcove websites (www.brightcove.com, www.brightcove.tv and any variations of or successors to these websites, collectively, the "Brightcove Website" or the "Website"), Brightcove applications (PLAYTV and any other applications made available by Brightcove, collectively, the “Brightcove Apps” or the “Apps”) and the Brightcove service (together with the Website and the Apps, the “Brightcove Service” or the “Service”) are owned by Brightcove, Inc. and, from time to time, its subsidiary and affiliate corporations, successors, and assigns (collectively referred to as "Brightcove"). The Brightcove Service currently consists of various web pages at or linked to the Website, the Apps, as well as areas of numerous websites operated by other companies that have entered into an agreement with Brightcove to publish their Content through the Brightcove Service on their site. The Brightcove Service may expand or change from time to time.

Aplicación de los Términos y Condiciones Generales.

Use by end users of the Brightcove Service and the Brightcove Website and Brightcove Apps is governed by these General Terms and Conditions. For publishers' use of the Brightcove publishing services, a separate set of terms and conditions apply which are found at the URL https://www.brightcove.com/terms-and-conditions/acceptable-use-policy/. Unless explicitly stated otherwise, any new Services, including any new Brightcove properties, shall be subject to these General Terms and Conditions. In addition, Brightcove may have separate registration procedures and separate terms and conditions, terms of service, user agreements, or similar legal agreement/s for certain of its Services. When you are using any service or product offered by Brightcove that does not have a separate legal agreement, these General Terms and Conditions will apply. In addition, Brightcove also may offer certain services from time to time that are governed by the terms of service of the respective service partners. Where the Brightcove Service is running on third-party websites, the terms and conditions of use of those websites may be applicable in addition to these terms and conditions.

Ausencia de discriminación.

Brightcove no discrimina por edad, sexo, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, orientación sexual ni por ningún otro estado o condición protegido.

Preguntas.

Puede dirigir cualquier pregunta de índole legal a: Asesor Jurídico (General Counsel)

Brightcove, Inc.

290 Congress Street

Boston, Massachusetts, EE. UU. 02210

Aceptación y precisión.

By using the Brightcove Service and/or the Website or Apps, you agree, without limitation or qualification, to be bound by, and to comply with, these Terms and conditions and any other posted guidelines or rules applicable to any website or App where the Brightcove Service is found. Brightcove may make improvements and/or changes to the Website or Apps at any time. Although we attempt to periodically update information on the Website and Apps, the information, materials and services provided on or through the Website and Apps may occasionally be inaccurate, incomplete or out of date. Brightcove does not have a duty to update information contained in the Website or Apps, and Brightcove will not be liable for any failure to update such information. We make no representation as to the completeness, accuracy or currentness of any information on the Brightcove Service, and we undertake no obligation to update or revise the information contained on the Brightcove Service, whether as a result of new information, future events or circumstances or otherwise. It is your responsibility to verify any information contained in this website before relying upon it. In addition, individual members of the Brightcove team may from time to time post blogs, videos, or other content under their own byline on the Website or Apps. The views expressed in such content are the author's and do not necessarily reflect the views of Brightcove.

Condiciones y restricciones de uso.

Finalización del Servicio La utilización del Servicio de Brightcove está sujeta al cumplimiento de estos Términos y Condiciones. Usted reconoce y acepta que Brightcove está facultado para poner fin y/o suspender su acceso a cualquier parte del Servicio de Brightcove si usted incumple los Términos y Condiciones o cualquier otra directriz o norma publicada por Brightcove. Brightcove decidirá, a su entera discreción, esta finalización o suspensión del acceso, que podrá producirse sin aviso previo o comunicación de otro tipo. Brightcove se reserva además el derecho a poner fin o suspender el acceso de cualquier usuario a Brightcove o a cualquier parte del Servicio de Brightcove por cualquier conducta que Brightcove considere, a su absoluta discreción, que es o puede ser directa o indirectamente perjudicial para otros usuarios, para Brightcove o sus sociedades dependientes, empresas asociadas, subcontratistas u otros terceros, o por cualquier conducta que infrinja cualquier normativa o legislación local, estatal, federal o extranjera. Brightcove se reserva además el derecho a poner fin o suspender el acceso del usuario al Servicio de Brightcove por cualquier motivo o incluso sin motivo alguno, sin aviso previo y a la absoluta discreción de Brightcove. Acceso al contenido Recuerde que la mayor parte del contenido que se encuentra en el Servicio de Brightcove (o accesible a través de este) está dirigido al público en general, pero también es posible que exista determinado contenido para adultos. Si existe contenido para adultos, las personas menores de 18 años o que no estén autorizadas para ver dicho contenido con arreglo a la legislación vigente de cualquier jurisdicción no podrán acceder a tales contenidos. Si Brightcove constata que un menor de 13 años trata de efectuar una operación a través de los Servicios, Brightcove exigirá el consentimiento verificado de los padres o tutores, de conformidad con la Ley estadounidense de Protección de la Privacidad en Línea de los Menores (COPPA, en inglés) de 1998. Es posible que determinadas secciones del Servicio de Brightcove no estén disponibles para los menores de 13 años bajo ninguna circunstancia. Registration and Privacy. Certain of the Brightcove Services will require the user to register and provide certain data. In consideration of use of such Services, in registering and providing such data, you represent and warrant that: (a) the information about yourself is true, accurate, current, and complete (apart from optional items) as required by various Brightcove registration forms ("Registration Data") and (b) you will maintain and promptly update the Registration Data to keep it true, accurate, current and complete. If you provide any information that is untrue, inaccurate, not current or incomplete, or Brightcove has reasonable grounds to suspect that such information is untrue, inaccurate, not current or incomplete, Brightcove has the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Services.



All Brightcove registrations become the exclusive property of Brightcove, its affiliates, successors in interest, and subsidiaries. Brightcove reserves the right to use and reuse all registration and other personally identifiable user information subject to the Brightcove Privacy Policy, which is found at https://www.brightcove.com/privacy/ or within the App that directed you to this page. By using the Service, You acknowledge receipt of the Brightcove Privacy Policy, including our Notice Regarding the Privacy of Children Under 16 While on the Brightcove Service. Users may edit, update, alter or obscure their personally identifiable information at any time by following the instructions located in the Brightcove Privacy Policy.



For those portions of the Brightcove Service that require registration, u pon registering, you will receive a password. You are responsible for maintaining the confidentiality of the password and ID, and are fully responsible for all activities that occur under your password or ID. You agree to (a) immediately notify Brightcove of any unauthorized use of your password or account or any other breach of security, and (b) ensure that you exit from your account at the end of each session. Brightcove cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with this requirement. Responsabilidad de menores de edad. Si ha autorizado a un menor a utilizar los Servicios, usted reconoce ser plenamente responsable de cuanto sigue: (i) el comportamiento del menor en internet; (ii) controlar el acceso del menor a los Servicios, así como el uso que haga de ellos; y (iii) las consecuencias de cualquier uso indebido por parte del menor. USTED RECONOCE QUE ALGUNAS SECCIONES DEL SERVICIO DE BRIGHTCOVE PUEDEN CONTENER MATERIAL INADECUADO PARA MENORES. Contenido no filtrado o libre de errores. Usted reconoce y acepta que al utilizar los Servicios puede verse expuesto a Contenido potencialmente ofensivo, indecente o censurable. También reconoce y acepta que los Servicios y el Contenido pueden contener errores u omisiones. Además, reconoce y acepta que Brightcove no examina ni revisa el contenido publicado en el Servicio para determinar si contiene material falso, difamatorio, ofensivo, indecente o censurable, como tampoco si contiene errores u omisiones. Brightcove no será responsable bajo inguna circunstancia del Contenido de cualquier usuario o de terceros, incluida, a título de ejemplo, cualquier difamación, falsedad, error u omisión que pueda estar presente en dicho Contenido, ni de las pérdidas o los daños de cualquier tipo en los que se incurra como resultado del uso o la publicación de Contenidos publicados, enviados por correo electrónico o transmitidos de cualquier otra forma a través de los Servicios. Brightcove no garantiza que el Contenido sea de su entera satisfacción. Sin embargo, si usted considera que el Contenido publicado en el Servicio de Brightcove (o a través de este) contiene material difamatorio o que se ha publicado de alguna forma que contravenga estos términos y condiciones, póngase en contacto con nosotros inmediatamente en la siguiente dirección:



Por fax: +1 617 261 4830 Prohibición de eludir los derechos de propiedad de los editores. Usted reconoce y acepta que sus derechos para ver el contenido del editor al que accede en el Servicio Brightcove (o a través de este) están estrictamente delimitados por los términos de los derechos que usted ha obtenido al adquirir el Contenido en cuestión. Salvo por lo permitido expresamente por tales derechos, usted no podrá copiar, reproducir, modificar, publicar, transmitir, transferir o vender, mantener, conservar, crear obras derivadas, distribuir o redistribuir, realizar, vincular, visualizar o explotar de ninguna forma el Contenido obtenido a través del Servicio de Brightcove, incluida, a título de ejemplo, la incorporación de datos y/o de Contenido procedente del Servicio en servicios o productos de correo electrónico, búsqueda, catalogación, directorio o de cualquier otro tipo de "páginas blancas", independientemente de que se basen en navegadores, aplicaciones propias del sitio del cliente, internet o cualquier otro medio. Usted entiende, acepta y reconoce que realizar cualquiera de las conductas anteriormente mencionadas puede constituir un delito u otra forma de comportamiento ilegal por la que podría ser declarado responsable desde el punto de vista civil o penal.

Conducta prohibida.

Además de lo establecido en el apartado 6.F. anterior, usted se compromete a no utilizar los Servicios de Brightcove para lo siguiente: Cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir de cualquier forma o publicar enlaces a Contenidos de carácter ilegal, perjudicial, amenazador, insultante, hostil, acosador, difamatorio, ordinario, obsceno, pornográfico, calumnioso, que invada la privacidad o derechos de publicidad, detestable o censurable desde el punto de vista racial, sexual, étnico o de cualquier otro tipo. Cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir de cualquier forma o publicar enlaces a Contenido que fomenten actividades ilegales, incluido, a título de ejemplo, el suministro de instrucciones para realizar actividades ilegales. Cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir de cualquier forma o publicar enlaces a Contenidos que se aprovechen de imágenes de menores de 18 años, que revelen información que permita identificar personalmente a menores de 18 años o sean nocivos de alguna otra forma para los menores. Recopilar o almacenar información de identificación personal sobre otros usuarios con fines comerciales o ilegales. Suplantar a personas o entidades, incluidos, a título de ejemplo, los directivos y empleados de Brightcove, o declarar falsamente o tergiversar de cualquier otra forma su asociación con una persona o entidad, o emplear direcciones de correo electrónico engañosas o falsificar información en la cabecera, el pie de página, la dirección de respuesta u otra parte de una comunicación, incluidos los mensajes de correo electrónico transmitidos a través de los Servicios. Cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir de cualquier forma o publicar enlaces a Contenidos que no tenga derecho a transmitir según alguna ley o reglamento o al amparo de relaciones contractuales o fiduciarias (como la información privilegiada o la información privada y confidencial obtenida o revelada como parte de relaciones de empleo o con arreglo a contrato de confidencialidad); cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir de cualquier forma o publicar enlaces a Contenidos que infrinjan derechos sobre patentes, marcas, marcas de servicio, secretos industriales, derechos de autor u otros derechos de propiedad ("Derechos") de terceros, o contribuir a inducir o facilitar la vulneración de tales derechos. Esta prohibición incluirá, sin limitación, las siguientes formas de piratería de software: Ofrecer software protegido por derechos de autor u otro Contenido al que se le haya suprimido la protección de derechos de autor.

Ofrecer números de serie de software que se puedan utilizar para validar o registrar software de manera ilegal.

Ofrecer herramientas que se puedan utilizar con el único fin de descifrar los códigos o contraseñas ("cracking") del software u otro Contenido protegido por derechos de autor.

Ofrecer archivos de software para los que el usuario no sea el titular de los derechos de autor ni tenga derecho legal a ofrecer. Cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir de cualquier forma o publicar enlaces a publicidad no solicitada o autorizada, materiales promocionales, correo basura, correo no solicitado de distribución masiva, mensajes en cadena, sistemas piramidales o cualquier otra forma similar de oferta comercial, excepto en aquellas áreas destinadas a tal fin. Cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir de cualquier forma o publicar enlaces a materiales que contengan virus, gusanos, troyanos, bombas de relojería, funciones trampa o cualquier otro código, archivo o programa informático o solicitud reiterada de datos que se haya diseñado para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software o hardware informático o equipo de telecomunicaciones, o para disminuir la calidad, obstaculizar la ejecución o dañar la funcionalidad del Servicio de Brightcove. Llevar a cabo sus propios concursos y promociones o cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir de cualquier forma o publicar enlaces a Contenidos en relación con cualquier sorteo, concurso o juego que exija un pago por parte de los participantes. Interrumpir u obstaculizar el funcionamiento de los Servicios o los servidores o redes que estén conectados a los Servicios o incumplir los requisitos, procedimientos, políticas o normas de las redes conectadas a los Servicios. Infringir, con intención o sin ella, cualquier ley local, estatal, nacional o internacional vigente, incluidas, entre otras, las normas promulgadas por la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (SEC, en inglés), las normas de cualquier bolsa de valores nacional o de otro tipo, incluidas, sin limitación, las bolsas de NYSE, AMEX o el Nasdaq, así como las normas que tengan fuerza de ley; o utilizar Brightcove o los Servicios para vender, comprar u ofrecer para su compraventa títulos valores (tanto si están registrados como si no); o cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir de cualquier forma o publicar enlaces a cualquier material que sea falso, engañoso o esté concebido para manipular cualquier mercado de títulos, valores o de otro tipo. Dejar incompleta una operación después de enviar un pedido de compra de bienes o servicios, con sujeción a los términos y condiciones específicos que regulen tales operaciones, o enviar un pedido de compra de bienes o servicios si no tiene intención de completar la operación. Comprar bienes o servicios que alguna ley vigente en su jurisdicción le prohíba comprar o tener. La responsabilidad de garantizar el cumplimiento de todas las leyes mencionadas será exclusivamente del usuario. Al realizar un pedido de compra de bienes o servicios, usted declara y garantiza que tiene derecho a comprar dichos bienes o servicios. Descompilar, desmontar, modificar, traducir, adaptar, realizar tareas de ingeniería inversa, crear obras derivadas o sublicenciar el software utilizado en relación con los Servicios. Anunciar, ofrecer para su venta o vender artículos que una ley local, estatal, nacional o internacional vigente, incluidas las normas que tengan fuerza de ley, le prohíba anunciar o vender; o anunciar, ofrecer para su venta o vender caulquiera de los siguientes artículos: Armas (incluidas las de fuego) o explosivos.

Comida que no vaya envasada o no cumpla todas las leyes que regulen la venta de comida a consumidores por parte de los comerciantes.

Bebidas alcohólicas.

Productos relacionados con el tabaco para el consumo humano, incluidos, sin limitación, cigarrillos y puros.

Artículos que sean indecentes o censurables, que inciten al odio o sean censurables desde el punto de vista racial, sexual, étnico o de cualquier otro tipo, que contengan pornografía infantil o cuya naturaleza sea de algún modo pornográfica, o sean nocivos para los menores.

Sustancias o productos farmacéuticos regulados.

Artículos falsificados o robados.

Artículos peligrosos.

Bienes o servicios que en realidad no existan.

Títulos valores (tanto si están registrados como si no).

Artículos que infrinjan o vulneren los derechos de terceros.

Artículos que no tenga el derecho legal de vender.

Artículos que impliquen a Brightcove en la infracción de alguna ley si se ofrecen a través de su Servicio. Usted reconoce y acepta expresamente que Brightcove puede conservar los Contenidos y, si fuera necesario por ley o según su mejor saber y entender, también puede revelar los Contenidos si cree que dicha conservación o revelación es necesaria con carácter razonable a los siguientes efectos: (a) cumplir un procedimiento judicial; (b) exigir el cumplimiento de estos Términos y Condiciones ; (c) responder a reclamaciones que denuncien que algún Contenido infringe los derechos de terceros; o (d) proteger los derechos, la propiedad o la seguridad personal de Brightcove, de sus usuarios y del público en general. Usted reconoce y acepta que el procesamiento técnico y la transmisión de los Servicios, incluido su Contenido, puede implicar: (a) transmisiones a través de diversas redes; y (b) cambios para ajustarse y adaptarse a los requisitos técnicos para la conexión de redes o dispositivos. Usted también reconoce y acepta que, de conformidad con la Política de Privacidad de Brightcove, es posible que se revelen otros datos que Brightcove recoge y conserva en relación con sus usuarios.



Además, es posible que Brightcove suspenda o concele una cuenta de usuario relacionada con el Servicio en caso de inactividad del usuario. Por ejemplo, se puede suspender o cancelar una cuenta de Brightcove si el usuario no inicia sesión en el Servicio de Brightcove durante un período de tiempo prolongado. La definición de "inactividad del usuario" varía en función del Servicio. Si se suspende o cancela por inactividad alguna de sus cuentas, quedará extinguido automáticamente su derecho a utilizar el Servicio en cuestión.

Notificación y procedimiento para la presentación de reclamaciones por infracciones de derechos de autor o de propiedad intelectual.

Brightcove respeta la propiedad intelectual de terceros. Sin embargo, Brightcove no certifica por su parte que todo el Contenido que ofrece a través del Servicio de Brightcove lo proporcione un titular legítimo de sus derechos. En caso de que Brightcove constate que el Contenido publicado en el Servicio de Brightcove (o a través de este) ha sido suministrado por una persona que no es el titular legítimo de los derechos, Brightcove podrá, cuando las circunstancias lo permitan y a su entera discreción, deshabilitar y/o poner fin a la publicación de dicho Contenido. Si cree que su obra se ha copiado o publicado de tal forma que constituye una infracción de sus derechos de autor o se han vulnerado de alguna otra forma sus derechos de propiedad intelectual, le rogamos que le facilite la siguiente información al Agente de Derechos de Autor (Copyright Agent) y/o al Asesor Jurídico (General Counsel) de Brightcove: la firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre del titular de los derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual; una descripción de la obra protegida por derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual cuya infracción se denuncie;, a description of where the material that you claim is infringing is located or found on the Website, App, or Service; su dirección, número de teléfono y, si dispone de ella, una dirección de correo electrónico; una declaración en la que indique que, según su mejor saber y entender, el uso denunciado no está autorizado por el titular de los derechos de autor, su representante o la ley; y una declaración en la que indique que la información anterior proporcionada por usted en su notificación es exacta y, so pena de perjurio, que usted es el titular de los derechos de autor o de la propiedad intelectual o está facultado para actuar en su nombre. Claims of copyright or other intellectual property infringement should be sent to Brightcove’s Copyright Agent and/or General Counsel by mail, fax or email as follows: Correo postal:



Licencia sobre el Contenido.

Excepto que se estipule otra cosa en la Política de Privacidad de Brightcove, con respecto a cualquier Contenido publicado por usted en o a través de Brightcove o los Servicios, usted concede a Brightcove una licencia mundial, libre de regalías y perpetua para utilizar, copiar, transmitir, mostrar públicamente, realizar en público, crear compilaciones, incluso crear obras derivadas, y distribuir dicho Contenido para publicar y promocionarlo en relación con los Servicios en particular y para publicar y promocionar dicho Contenido en cualquier otro lugar de Brightcove y los Servicios. Esta licencia se aplicará con respecto a cualquier forma, medio de difusión o tecnología ya conocidos o desarrollados en el futuro.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

BRIGHTCOVE Y LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO. SE EXCLUYEN, EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, TODAS LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS Y ESTABLECIDAS POR LEY, INCLUIDAS, A TÍTULO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO Y DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, BRIGHTCOVE EXCLUYE TODAS LAS GARANTÍAS SOBRE SEGURIDAD, FIABILIDAD, PUNTUALIDAD Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, BRIGHTCOVE EXCLUYA TODAS LAS GARANTÍAS SOBRE OTROS SERVICIOS O BIENES RECIBIDOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS, ANUNCIADOS EN ELLOS O RECIBIDOS A TRAVÉS DE LOS ENLACES OFRECIDOS EN LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO QUE SE RECIBA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS O A TRAVÉS DE LOS ENLACES OFRECIDOS EN LOS SERVICIOS. ASIMISMO, BRIGHTCOVE EXCLUYE, EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, TODAS LAS GARANTÍAS SOBRE CUALQUIER INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO QUE SE OBTENGA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS. USTED PACTA Y CONVIENE EXPRESAMENTE QUE BRIGHTCOVE EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD RELACIONADA CON LA EXACTITUD, CONTENIDO, INTEGRIDAD, LEGALIDAD, FIABILIDAD O FUNCIONALIDAD O DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN O LOS MATERIALES EXISTENTES EN LOS SERVICIOS. BRIGHTCOVE EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD RELACIONADA CON LA ELIMINACIÓN, OMISIÓN DE ALMACENAMIENTO, EXTRAVÍO O IMPUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE CUALQUIER INFORMACIÓN O MATERIAL. BRIGHTCOVE EXCLUYA CUALQUIER RESPONSABILIDAD RELACIONADA CON DAÑOS RESULTANTES DE DESCARGAR O ACCEDER A CUALQUIER INFORMACIÓN O MATERIAL A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS, INCLUIDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER DAÑO CAUSADO POR VIRUS O FUNCIONES CONTAMINANTES O DESTRUCTIVAS SIMILARES. BRIGHTCOVE NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EN RELACIÓN CON LA FIABILIDAD O ACCESIBILIDAD DE LAS PÁGINAS WEB ASOCIADAS NI CON LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO QUE OFRECE BRIGHTCOVE. USTED PACTA Y CONVIENE QUE CUALQUIER MATERIAL QUE DESCARGUE U OBTENGA DE UNA FORMA QUE NO SEA POR MEDIO DE LOS SERVICIOS ES A SU ENTERA DISCRECIÓN Y POR SU CUENTA Y RIESGO, Y QUE USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDAN AFECTAR A SU SISTEMA INFORMÁTICO O POR LAS PÉRDIDAS DE DATOS RESULTANTES DE LA DESCARGA DE DICHO MATERIAL. FORWARD-LOOKING STATEMENTS. THE WEBSITE AND THE APP MAY CONTAIN EXPRESS OR IMPLIED FORWARD-LOOKING STATEMENTS, WHICH ARE BASED ON CURRENT EXPECTATIONS OF MANAGEMENT. THESE STATEMENTS RELATE TO, AMONG OTHER THINGS, OUR EXPECTATIONS REGARDING MANAGEMENT’S PLANS, OBJECTIVES, AND STRATEGIES. THESE STATEMENTS ARE NEITHER PROMISES NOR GUARANTEES, BUT ARE SUBJECT TO A VARIETY OF RISKS AND UNCERTAINTIES, MANY OF WHICH ARE BEYOND OUR CONTROL, AND WHICH COULD CAUSE ACTUAL RESULTS TO DIFFER MATERIALLY FROM THOSE CONTEMPLATED IN THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS AND AND SUCH STATEMENTS ARE CURRENT ONLY AS OF THE DATE THEY ARE MADE. FOR A DISCUSSION OF SUCH RISKS AND UNCERTAINTIES, SEE "RISK FACTORS" IN THE COMPANY'S S-1, FILED WITH THE SEC ON AUGUST 24, 2011. En algunas jurisdicciones no está permitida la exclusión de garantías implícitas. En tales jurisdicciones, es posible que la exclusión anterior de garantías no se aplique en su caso en lo referente a las garantías implícitas.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

USTED PACTA Y CONVIENE EXPRESAMENTE QUE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, BRIGHTCOVE NI SUS LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES ANTE LOS USUARIOS DEL USO CORRECTO O INDEBIDO DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE LOS USUARIOS O DE LA CONFIANZA DE LOS USUARIOS EN LOS SERVICIOS. ESTA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD IMPEDIRÁ EL COBRO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, EMERGENTES, ESPECIALES, PUNITIVOS Y EJEMPLARES (INCLUSO AUNQUE BRIGHTCOVE O SUS LICENCIANTES HUBIERAN SIDO INFORMADOS DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUJERAN TALES DAÑOS Y PERJUICIOS). ESTA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD RESULTARÁ DE APLICACIÓN CON INDEPENDENCIA DE QUE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SE DERIVEN DE UN USO DEBIDO O INDEBIDO DE LOS SERVICIOS O DE LA CONFIANZA EN ELLOS, DE LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR LOS SERVICIOS O DE LA INTERRUPCIÓN, SUSPENSIÓN O FINALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS (INCLUIDOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS INCURRIDOS POR TERCEROS). ESTA LIMITACIÓN TAMBIÉN RESULTARÁ DE APLICACIÓN PARA LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DE OTROS SERVICIOS O BIENES RECIBIDOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS, ANUNCIADOS EN LOS SERVICIOS O RECIBIDOS A TRAVÉS DE ENLACES OFRECIDOS EN LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER INFORMACIÓN O CONSEJO RECIBIDO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS O A TRAVÉS DE ENLACES OFRECIDOS EN LOS SERVICIOS. ESTA LIMITACIÓN SE APLICARÁ SIN LIMITACIÓN A LOS COSTES ORIGINADOS POR LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN, AL LUCRO CESANTE Y A LA PÉRDIDA DE DATOS. ESTA LIMITACIÓN SE APLICARÁ TANTO A CUMPLIMIENTOS COMO A INCUMPLIMIENTOS DE LOS SERVICIOS O DE CUALQUIER INFORMACIÓN O MERCANCÍA QUE APAREZCA EN LA RED DE BRIGHTCOVE O ESTÉ VINCULADA O RELACIONADA DE ALGUNA FORMA CON ELLA. ESTA LIMITACIÓN SE APLICARÁ CON INDEPENDENCIA DE LA FALTA DE UNA FINALIDAD ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO. ESTA LIMITACIÓN SE APLICARÁ EN LOS LÍMITES MÁS AMPLIOS PERMITIDOS POR LA LEY. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, BRIGHTCOVE NI SUS LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES DE LOS RETRASOS O FALTAS DE CUMPLIMIENTO CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR DESASTRES NATURALES, FUERZAS O CAUSAS AJENAS A SU CONTROL RAZONABLE, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, FALLOS DE INTERNET, DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES O DE OTROS EQUIPOS, CORTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO, HUELGAS, CONFLICTOS LABORALES, REVUELTAS, LEVANTAMIENTOS, DISTURBIOS CIVILES, FALTA DE MANO DE OBRA O MATERIALES, INCENDIOS, INUNDACIONES, TORMENTAS, EXPLOSIONES, ACTOS FORTUITOS, GUERRAS, ACCIONES GUBERNAMENTALES, ÓRDENES DE TRIBUNALES NACIONALES O EXTRANJEROS, INCUMPLIMIENTOS DE TERCEROS O PÉRDIDAS O FLUCTUACIONES DE CALOR, LUZ O AIRE ACONDICIONADO. En algunas jurisdicciones no están permitidas las limitaciones de responsabilidad. En tales jurisdicciones, es posible que la limitación anterior no sea aplicable en su caso.

Indemnización.

Usted acepta indemnizar y eximir de responsabilidad a Brightcove y a sus filiales, empresas asociadas, directivos, agentes, marcas asociadas u otros socios y empleados frente a cualquier reclamación o demanda (incluidos los honorarios razonables de abogados) presentada por un tercero basándose en un Contenido que usted envíe, publique, transmita u ofrezca a través del Servicio, su uso del Servicio, su incumplimiento de estos Términos y Condiciones o cualesquiera otros términos, condiciones, políticas o requisitos de uso publicados por Brightcove que sean de aplicación, o su incumplimiento de los derechos de terceros.

Enlaces de terceros.

The Website and App may contain links to websites operated by other parties. The linked sites are not under the control of Brightcove, and Brightcove is not responsible for the content available on any other Internet sites linked to the Website. Such links do not imply Brightcove’s endorsement of material on any other site, and Brightcove disclaims all liability with regard to your access to such linked websites. Brightcove provides links to other Internet sites as a convenience to users, and access to any other Internet sites linked to the Website is at your own risk.