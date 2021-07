ZULETZT AKTUALISIERT: 29. April 2021

Brightcove Inc. und seine verbundenen Unternehmen („Brightcove“ bzw. „wir“) möchten, dass Sie mit den von uns erfassten Informationen über Ihre Nutzung unserer Websites vertraut sind und wissen, wie wir diese Informationen verwenden und teilen und welche Wahlmöglichkeiten Sie hierbei haben. Diese Datenschutzrichtlinie („Datenschutzrichtlinie“) beschreibt unsere Verfahrensweisen hinsichtlich der auf unserer Website http://www.brightcove.com/ und anderen Websites von Brightcove erfassten Informationen, auf denen diese Datenschutzrichtlinie abrufbar ist (zusammenfassend „Website“).

Diese Datenschutzrichtlinie bezieht sich nicht auf Informationen, die die über Brightcove angebotenen Dienste („Brightcove Dienste“) erfassen, darunter auch Komponenten von Brightcove Diensten, auf die über diese Website zugegriffen werden kann, wie Studio, Support-Seiten und Dokumentationen. Weitere Einzelheiten zu den durch Brightcove Dienste erfassten Informationen finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie für Brightcove Dienste. Durch die Nutzung der Website erklären Sie sich mit dieser Datenschutzrichtlinie, den darin enthaltenen Richtlinien sowie unseren Geschäftsbedingungen einverstanden. Wenn Sie mit dieser Datenschutzrichtlinie, den darin enthaltenen Richtlinien oder unseren Geschäftsbedingungen nicht einverstanden sind, unterlassen Sie den Besuch der Website. Bei Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie oder zu unseren Datenschutzmaßnahmen kontaktieren Sie uns bitte unter privacy@brightcove.com.

Welche Informationen wir erfassen

Zu den Informationen, die wir über Sie erfassen können, gehören zum Beispiel:

Personenbezogene Informationen, die Sie freiwillig angeben, darunter Name, Adresse und E-Mail-Adresse

Präferenzen für Kontaktaufnahme und Korrespondenz

Eindeutige Kennungen wie IP-Adresse und Geräte-IDs

Website-Aktivitäten wie besuchte Seiten, angesehene Videos, Dauer der Sitzungen und eingegebene Suchbegriffe

Verweisende Domäne, Zieldomäne und Zielpfad

Daten über den geografischen Standort

Soweit gesetzlich zulässig, können wir Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, entweder über unsere Website oder über andere Wege (z. B. auf einer Messe) mit öffentlichen Informationen wie dem Namen Ihres Unternehmens kombinieren.

Mit automatisierten Mitteln erfasste Informationen: Wir erfassen Informationen über bestimmte Umgebungsvariablen wie Ihre MAC-Adresse, Art des Computers, Bildschirmauflösung, Betriebssystemversion sowie Ihren Browser (einschließlich der Version). Diese Informationen werden von den meisten Websites erfasst und dienen der Optimierung der Website.

Stellenbewerber: In Verbindung mit einer Bewerbung können Sie freiwillig Informationen über sich angeben. Die Bereitstellung solcher Daten unterliegt den Datenschutzbestimmungen der externen Plattform, über die Sie Ihre Bewerbung einreichen. Sie haben die Möglichkeit, diese Datenschutzbestimmungen zu lesen, bevor Sie die Daten bereitstellen.

Cookies and other tracking technologies. We and our third-party service providers may use cookies or similar technologies to collect information about you, such as personal information, information about the devices you use to access the Site and your interactions with the Site. For more information about the use of cookies or other tracking technology on the Site, please review our Cookies Policy.

Wir können auch Webbeacons auf unserer Website und in unseren E-Mails verwenden. Ein Webbeacon (auch „Clear GIF“ oder „Ein-Pixel-Grafik“) ist eine kleine Bilddatei, die von uns oder einem unserer Drittanbieter auf unser Website und in unseren E-Mails platziert werden kann. In Kombination mit Cookies ermöglichen Webbeacons die Erfassung der exakten Anzahl von eindeutigen Besuchern, die eine bestimmte Seite der Website besucht oder eine E-Mail geöffnet bzw. darauf reagiert haben. Dadurch können wir den Erfolg unserer Website und unserer E-Mail-Kampagnen ermitteln.

Do Not Track. The Site does not recognize a “do not track” setting (or similar mechanism) from your browser to indicate that you do not wish to be tracked or to receive interest-based ads. Please see our Cookies Notice for more information including how to exercise your rights to opt-out of cookies, analytics, and personalized advertising.

Wie wir Ihre Informationen verwenden

Soweit gesetzlich zulässig, können wir die von Ihnen erhaltenen Informationen für die folgenden Zwecke oder auf folgende Weise verwenden:

Um mit Ihnen zu kommunizieren und Sie über Produkte, Programme und Dienstleistungen zu informieren.

Um Ihre Anfragen wie beispielsweise die Übermittlung eines angeforderten Whitepapers zu erfüllen.

Um Ihnen wichtige Informationen zur Website zukommen zu lassen, darunter auch eine Änderung der Nutzungsbedingungen und Richtlinien der Website. Hierbei handelt es sich um wichtige Benachrichtigungen, die Sie nicht abbestellen können.

Damit Sie freiwillig an Wettbewerben, Umfragen oder Werbeaktionen teilnehmen können (zusammenfassend „ Werbeaktionen “). Wenn Sie an einer Werbeaktion teilnehmen, ist es möglich, dass wir bestimmte personenbezogene Daten wie Ihre E-Mail-Adresse anfordern. Lesen Sie jeweils (sofern angegeben) die Bedingungen einer Werbeaktion aufmerksam durch, da diese unter Umständen weitere Informationen zur Verwendung Ihrer im Rahmen der Aktion angegebenen personenbezogenen Daten enthalten. Falls die Bedingungen der Werbeaktion mit dieser Datenschutzrichtlinie im Hinblick auf den Umgang mit personenbezogenen Informationen in Konflikt stehen, gelten die Bedingungen der Werbeaktion.

“). Wenn Sie an einer Werbeaktion teilnehmen, ist es möglich, dass wir bestimmte personenbezogene Daten wie Ihre E-Mail-Adresse anfordern. Lesen Sie jeweils (sofern angegeben) die Bedingungen einer Werbeaktion aufmerksam durch, da diese unter Umständen weitere Informationen zur Verwendung Ihrer im Rahmen der Aktion angegebenen personenbezogenen Daten enthalten. Falls die Bedingungen der Werbeaktion mit dieser Datenschutzrichtlinie im Hinblick auf den Umgang mit personenbezogenen Informationen in Konflikt stehen, gelten die Bedingungen der Werbeaktion. Für interne Geschäftszwecke, beispielsweise Datenanalyse (einschließlich automatisierter Systeme und maschinellen Lernens), Benchmarking, Reporting, Überprüfung, Entwicklung neuer Produkte, Erweiterung unserer Website, Verbesserung der Brightcove Dienste, Erkennung von Nutzungstrends oder Ermittlung der Effizienz unserer Werbekampagnen.

Um die Sicherheit und Integrität unserer Website zu schützen und um Betrug und andere Arten von Missbrauch zu verhindern und zu untersuchen.

In an aggregated manner.

In Kombination mit anderen online und offline gesammelten Informationen, einschließlich Informationen von Drittanbietern, die uns helfen sollen bei der Aktualisierung, Erweiterung und Analyse unserer Aufzeichnungen, bei der Erkennung potenzieller Kunden und Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, die für Sie von Interesse sein könnten.

Zur Einhaltung der geltenden gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Anforderungen und unserer Richtlinien sowie zum Schutz vor kriminellen Aktivitäten, Ansprüchen und anderen Verbindlichkeiten.

Auf beliebige andere Weise mit Ihrer Zustimmung oder nach geltendem Recht.

Inwieweit Ihre Informationen weitergegeben werden

Soweit gesetzlich zulässig, können wir personenbezogene Informationen auf folgende Weise weitergeben:

An eines unserer derzeitigen oder zukünftigen Tochterunternehmen und verbundenen Unternehmen.

An unsere externen Dienstanbieter, Vertreter, Verkäufer und sonstige Dritte, mit deren Hilfe wir die Website und unser Geschäft aufrechterhalten. Hierzu gehören zum Beispiel Dienstanbieter für Webhosting, Datenanalysen, Bereitstellung von Infrastruktur, IT-Services, Kundenservice, Analysen oder E-Mail-Zustelldienste. Diese Anbieter dürfen Ihre personenbezogenen Daten nur in der Art und Weise verwenden, wie es für die Bereitstellung der entsprechenden Dienste erforderlich ist.

An Dritte (einschließlich Event-Sponsoren), damit diese sich mit Ihnen in Verbindung setzen können, um Sie über Produkte, Programme, Services und Werbeaktionen zu informieren, die für Sie möglicherweise von Interesse sind.

With third parties for marketing, advertising, Promotions, contests or other similar purposes. If required by applicable law, we will share such data for advertising and marketing purposes only in an aggregate, and de-identified manner.

An externe Sponsoren von Werbeaktionen (unabhängig davon, ob die Werbeaktion von uns ausgerichtet wird) oder anderweitig unter Einhaltung der Regeln für solche Werbeaktionen. Lesen Sie jeweils (sofern angegeben) die Bedingungen der Werbeaktion, an der Sie teilnehmen möchten, aufmerksam durch, da diese unter Umständen wichtige Informationen zum Umgang des Veranstalters mit den von Ihnen erhaltenen Daten enthalten.

Im Zusammenhang mit einer Unternehmenstransaktion, einem Verfahren oder einer Umstrukturierung, bei denen die Geschäftsaktivitäten, im Rahmen derer die Informationen gepflegt werden, involviert sind. Sollten sich die Eigentumsverhältnisse von Brightcove oder unserer Geschäfte infolge einer Fusion, Übernahme durch oder Übertragung auf ein anderes Unternehmen ändern, können Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben werden. Wir informieren Sie per E-Mail und/oder durch einen auffälligen Hinweis auf unserer Website über Änderungen der Eigentumsverhältnisse, Änderungen in der Nutzungsweise Ihrer personenbezogenen Informationen sowie über Ihre Optionen im Hinblick auf eine solche Änderung der Nutzung Ihrer personenbezogenen Informationen.

Nach unserem Ermessen gemäß geltendem Recht (einschließlich gesetzlicher Regelungen außerhalb des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben); zur Einhaltung von Gesetzen oder Richtlinien, Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, im Rahmen von Gerichtsverfahren oder Ermittlungen, Haftbefehlen, Vorladungen, Strafverfolgungsmaßnahmen, im Hinblick auf die nationale Sicherheit oder in anderer gesetzlich vorgeschriebener oder autorisierter Weise; als Reaktion auf behördliche Anfragen (einschließlich außerhalb des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben); zur Durchsetzung unserer Richtlinien und Nutzungsbedingungen; zum Schutz unseres operativen Geschäfts oder des operativen Geschäfts unserer Partnerunternehmen; zum Schutz unserer Rechte, der Vertraulichkeit unserer Daten, unserer Sicherheit und unseres Eigentums oder der Sicherheit und des Eigentums unserer Partnerunternehmen sowie zur Einlegung von Rechtsmitteln oder zur Schadensbegrenzung.

Foren: Wir ermöglichen Ihnen gegebenenfalls, in bestimmten Bereichen der Website (zusammenfassend „Foren“) Informationen zu veröffentlichen. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, die Sie in einem Forum offenlegen, öffentlich zugänglich sind. Lassen Sie größte Vorsicht walten, wenn Sie sich entschließen, in einem Forum personenbezogene oder anderweitig sensible Daten offenzulegen. Für die Verwendung personenbezogener Daten, die in Foren offengelegt werden, übernehmen wir keinerlei Haftung.Wenn Sie wünschen, dass wir personenbezogene Informationen von Ihnen aus einem Forum entfernen, kontaktieren Sie uns bitte unter privacy@brightcove.com. Sollten wir Ihre personenbezogenen Informationen nicht löschen können, werden wir Sie darüber informieren.

Websites von Drittanbietern und unsere Website: Auf dieser Website werden aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit Links zu anderen Websites bereitgestellt. Unsere Benutzer werden gegebenenfalls auch über Dienste oder Anwendungen von Drittanbietern informiert, die zusammen mit den Brightcove Diensten genutzt werden können, beispielsweise Dienste von Unternehmen aus dem Partnerprogramm von Brightcove (wie auf der Website näher beschrieben). Die Datenschutzregelungen, Informationen und Verfahrensweisen von Drittanbietern werden in dieser Datenschutzrichtlinie nicht berücksichtigt, und wir bleiben diesbezüglich von jeder Haftung ausgeschlossen. Gleiches gilt für sonstige Websites oder Dienste, die von solchen Drittanbietern betrieben bzw. angeboten werden. Ihre Interaktionen mit Drittanbietern dieser Art oder mit Websites, Anwendungen oder Diensten solcher Anbieter (einschließlich der Angabe personenbezogener Daten) unterliegen der Datenschutzrichtlinie des jeweiligen Anbieters. Die Bereitstellung eines Links auf der Website stellt keine Befürwortung der verlinkten Website durch Brightcove dar. Wir haften nicht für die Verwendung personenbezogener Daten, die Sie über Websites, Anwendungen oder Dienste unserer Kunden, Partner oder sonstiger Dritter offenlegen.

Social-Media-Funktionalität: Unsere Website beinhaltet Funktionen für die Nutzung sozialer Medien wie LinkedIn, Twitter, Facebook und Google Plus. Über diese Funktionen können Informationen über Sie erfasst werden, z. B. Ihre IP-Adresse oder welche Seiten Sie auf unserer Website besuchen. Möglicherweise werden Cookies abgelegt, um eine Funktion ordnungsgemäß zu aktivieren. Social-Media-Funktionen werden entweder durch einen externen Anbieter oder direkt auf unserer Website gehostet. Ihre Interaktionen mit diesen Funktionen unterliegen den Datenschutzrichtlinien des Social-Media-Unternehmens, das die jeweilige Funktion bereitstellt.

Geräteübergreifende Verfolgung: Wenn Sie Ihr Mobilgerät für die Interaktion mit der Website verwenden, erhalten wir möglicherweise Informationen zu Ihrem Mobilgerät, einschließlich einer eindeutigen Geräte-ID. Wir und die externen Dienstanbieter und sonstigen Drittanbieter, mit denen wir zusammenarbeiten (darunter auch Vermarktungsnetzwerke) können eine Funktion für die geräte- bzw. kontextübergreifende Verfolgung einsetzen. Wenn Sie beispielsweise mehrere Browser auf einem einzigen Gerät verwenden oder verschiedene Geräte nutzen (z. B. Desktop-PC, Smartphone und Tablet), haben Sie möglicherweise mehrere Konten bzw. Profile für diese verschiedenen Umgebungen und Geräte. Diese Konten bzw. Profile und die entsprechenden Daten aus den verschiedenen Umgebungen und Geräten können anhand von geräte- bzw. kontextübergreifenden Technologien miteinander verbunden werden.

Internationale Datenübertragungen

Die Website und die Funktionen und Merkmale der Website können mithilfe von Ressourcen und Servern in verschiedenen Ländern der Welt, einschließlich der USA, bereitgestellt werden. Daher ist es möglich, dass personenbezogene Informationen über die Nutzer der Website außerhalb des Landes, in dem auf die Website zugegriffen wird, übertragen, verarbeitet und gespeichert werden, darunter auch in Ländern, in denen das Datenschutzniveau möglicherweise von der lokalen Rechts - oder Verwaltungsbehörde des Herkunftslandes der Daten nicht als angemessen erachtet wird. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie dieser Übertragung Ihrer Daten zu. Wir schützen die Privatsphäre und Sicherheit der personenbezogenen Daten, die wir gemäß dieser Datenschutzrichtlinie erfassen, unabhängig davon, wo sie verarbeitet oder gespeichert werden.

European Residents: If you are a resident of the European Union (the “EU”), the European Economic Area or Switzerland or the United Kingdom, please see our Additional Privacy Notice for Certain European Residents and our Privacy Shield Notice below.

Weitere wichtige Hinweise zu unserem Umgang mit Daten

Abmeldung: Wenn Sie von uns keine marketingbezogenen E-Mails mehr erhalten möchten oder nicht wünschen, dass Ihre personenbezogenen Daten zukünftig an unsere Partnerunternehmen oder externer Anbieter weitergegeben werden, können Sie sich abmelden, indem Sie die entsprechenden Anweisungen befolgen, die Sie in der aktuellsten Nachricht finden. Alternativ können Sie sich auch unter privacy@brightcove.com mit uns in Verbindung setzen. Geben Sie bitte an, ob Sie keine Nachrichten mehr von uns erhalten möchten oder ob Sie sich von der Datenweitergabe an Partnerunternehmen und Drittanbieter abmelden möchten.

Wir sind bemüht, Ihrer Anfrage schnellstmöglich nachzukommen. Wenn Sie sich wie oben beschrieben abmelden, können wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr aus den Datenbanken der externen Anbieter entfernen, an die diese personenbezogenen Daten bereits weitergegeben wurden. Wenn Sie von solchen Drittanbietern keine marketingbezogenen E-Mails mehr erhalten möchten, kontaktieren Sie diese bitte direkt.

Aufbewahrungszeitraum: Soweit gesetzlich zulässig, werden die personenbezogenen Daten über Sie von Brightcove für den Zeitraum gespeichert, der für die Erfüllung der in dieser Datenschutzrichtlinie genannten Zwecke oder unserer gesetzlichen Verpflichtungen, zur Beilegung von Streitigkeiten oder zur Durchsetzung unserer Verträge erforderlich ist (je nach dem, welcher Zeitraum länger ist).

Use of the Site by Children. The Site is not directed to children under the age of 16. Children under the age of 16 should not provide personal information through the Site. If you become aware that a child has provided us with personal information, please contact us at privacy@brightcove.com.

Benutzerrechte

Sie können gerne anfragen, ob bei uns irgendwelche personenbezogenen Daten von Ihnen gespeichert sind. Wenn Sie auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen oder diese korrigieren oder löschen möchten, senden Sie bitte eine entsprechende E-Mail an privacy@brightcove.com. Wir werden innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf Ihre Anfrage reagieren.

Region-Specific Disclosures

Notice for Certain European Residents

The following European Privacy Policy applies to residents of the European Union, the European Economic Area, Switzerland and the United Kingdom who use Brightcove Services.

Personal Data and Processing. For the purposes of this additional notice:

„Personenbezogene Daten“ sind alle Daten, die in Bezug zu einer natürlichen Person stehen und diese direkt oder indirekt identifizieren, insbesondere unter Bezugnahme auf ein Identifizierungsmerkmal wie einen Namen, eine Kennnummer, Standortdaten, eine Online-ID oder auf einen oder mehrere Faktoren, die spezifisch für die physische, physiologische, genetische, mentale, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Persönlichkeit der betreffenden natürlichen Person sind.

„Verarbeitung“ ist jeder Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten oder Datensätzen, unabhängig davon, ob dies automatisiert erfolgt, wie die Erfassung, Aufzeichnung, Organisation, Strukturierung, Speicherung, Anpassung/Änderung, Abfrage, Konsultation, Nutzung, Offenlegung durch Weitergabe, Verbreitung oder anderweitige Bereitstellung, Ausrichtung oder Kombination, Einschränkung, Löschung oder Vernichtung.

Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten: Brightcove verarbeitet Daten für die in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegten Zwecke, einschließlich der Bereitstellung der Website und anderer Dienste, wie in den Abschnitten „Wie wir Ihre Informationen verwenden“ und „Inwieweit Ihre Informationen weitergegeben werden“ erläutert.

Unsere gesetzlichen Grundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind: (i) Zustimmung und/oder (ii) andere anwendbare rechtmäßige Grundlagen, wie unser legitimes Interesse am Handel, das Anbieten von Produkten und Dienstleistungen, die für die Benutzer der Website von Wert sind, Vermeidung von Betrug, Gewährleistung der Informations- und Netzwerksicherheit, Direkt-Marketing und Einhaltung von Branchenpraktiken.

Verpflichtende Offenlegungen: Brightcove kann aufgrund rechtmäßiger Ersuchen öffentlicher Behörden zur Offenlegung personenbezogener Daten aufgefordert werden, darunter Offenlegungen, die zur Erfüllung der nationalen Sicherheits- oder Strafverfolgungsvorschriften oder aufgrund gerichtlicher Anordnungen erforderlich sind.

Given the judgment of the Court of Justice of the European Union dated 16 July 2020 which invalidated the adequacy of the Privacy Shield Framework, we are increasingly relying on the European Commission Standard Contractual Clauses as a transfer compliance mechanism. We also continue to process relevant Personal Data in line with our obligations under the Privacy Shield Framework. For further information, please see our Privacy Shield Notice below.

Zusätzliche Rechte für EU-Einwohner:Als Einwohner der EU oder eines Landes, das im Wesentlichen ähnlichen Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten folgt, stehen Ihnen möglicherweise eines oder mehrere der folgenden zusätzlichen Rechte zur Verfügung:

Datenzugriff: Um eine Kopie Ihrer von uns erfassten personenbezogenen Daten anzufordern, indem Sie eine entsprechende E-Mail an privacy@brightcove.com senden.

Berichtigung und Löschung: Um zu beantragen, dass wir personenbezogene Daten von Ihnen korrigieren oder löschen, die unvollständig, falsch, unnötig oder veraltet sind.

Widerspruch: Um zu einem beliebigen Zeitpunkt der Verarbeitung personenbezogener Daten von Ihnen für Direkt-Marketing-Zwecke zu widersprechen.

Einschränkungen in der Verarbeitung: Um aus bestimmten Gründen eine Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten von Ihnen zu beantragen, z. B. wenn Sie die von uns erfassten personenbezogenen Daten für unrichtig halten oder wenn Sie der Verarbeitung im Einklang mit Ihren Rechten aus Datenschutzgesetzen und -bestimmungen widersprochen haben.

Datenportabilität: Um die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erfasst haben, in einer allgemein üblichen und maschinenlesbaren Form anzufordern und zu erhalten.

Recht auf Widerruf der Zustimmung: Werden personenbezogene Daten ausschließlich aufgrund Ihrer Zustimmung und nicht aufgrund einer anderen gesetzlichen Grundlage verarbeitet, können Sie Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, ohne dass dadurch die Rechtmäßigkeit unserer Verarbeitung aufgrund dieser Zustimmung vor Ihrem Widerruf derselben beeinträchtigt wird, einschließlich der Verarbeitung im Rahmen bestehender Verträge für Brightcove Dienste.

Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde: Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht im Einklang mit den geltenden Datenschutzgesetzen steht, können Sie eine Beschwerde bei Ihrer lokalen Datenschutzbehörde (DPA) vorbringen.

Wenn Sie eines der oben aufgeführten Rechte ausüben möchten (mit Ausnahme des Rechts auf Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde, die Sie direkt vor Ort einreichen können), kontaktieren Sie uns bitte unter privacy@brightcove.com. Alle Anfragen werden von uns in Übereinstimmung mit geltendem Recht und innerhalb einer angemessenen Frist bearbeitet. Gegebenenfalls müssen wir Ihre Identität überprüfen, bevor Ihre Anfrage bearbeitet werden kann.

Notice for Canadian Residents

Für Benutzer mit Wohnsitz in Kanada gelten möglicherweise zusätzliche Vorschriften nach kanadischem Recht. Weitere Informationen erhalten Sie von der kanadischen Datenschutzbehörde Office of the Privacy Commissioner of Canada .

Sie und wir bestätigen, dass es unser Wunsch ist, dass diese Datenschutzrichtlinie und alle anderen damit verbundenen Richtlinien in englischer Sprache verfasst werden. Vous reconnaissent avoir exigé la rédaction en anglais du présent document ainsi que tous les documents qui s'y rattachent.

Notice for California Residents

If you are a resident of the State of California in the United States, please review our California Privacy Notice here for additional California-specific privacy disclosures.

Hinweis zum Datenschutzschild

EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Notice. We have certified our compliance with the EU-U.S. Privacy Shield and the Swiss-U.S. Privacy Shield (collectively, the “Privacy Shield Framework”) with respect to the Personal Data of users of the Site who are residents of the European Union (“EU”), European Economic Area (“EEA”), the United Kingdom and Switzerland that we receive and process through the Site. We certify that we adhere to the Privacy Shield Framework principles of notice, choice, onward transfer, security, data integrity, access and enforcement (the “Privacy Shield Principles”) for Personal Data of users of the Site in the countries participating in the Privacy Shield Framework. We are responsible for the processing of personal data we receive under the Privacy Shield Framework and subsequently transfer to a third party agent, and may be liable for onward transfers in violation of the Privacy Shield Principles. Our certification is available here. We may also process Personal Data relating to individuals in Europe via other compliance mechanisms, including use of the European Commission Standard Contractual Clauses.

Fragen und Beschwerden: Wenn Sie in einem Land ansässig sind, das am Datenschutzschild-Regelwerk teilnimmt, können Sie Fragen oder Beschwerden bezüglich unserer Datenschutzschild-Konformität an unseren unten aufgeführten Datenschutzbeauftragten richten. Wir werden gemeinsam mit Ihnen eine Lösung für Ihr Anliegen finden.

Wenn Sie nicht zeitnah eine Antwort auf Ihr Anliegen in Bezug auf Daten erhalten haben, die im Rahmen des Datenschutzschild-Regelwerks verarbeitet wurden, oder wenn wir Ihr Anliegen nicht zufriedenstellend bearbeitet haben, wenden Sie sich bitte (kostenfrei) an unseren externen, in den USA ansässigen Anbieter für die Beilegung von Streitigkeiten unter https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Wenn Ihr Anliegen weder durch Brightcove noch durch unseren unabhängigen Anbieter für Streitschlichtung gelöst wurde, haben Sie unter Umständen das Recht, ein bindendes Schiedsverfahren über das Datenschutzschildgremium zu beantragen. Bevor ein solches Schiedsverfahren jedoch eingeleitet werden kann, muss ein Einwohner eines Landes, das am Datenschutzschild-Regelwerk teilnimmt, (1) uns kontaktieren und die Möglichkeit geben, das Problem zu lösen; (2) Unterstützung von unserem unabhängigen Anbieter für Streitschlichtung suchen und (3) sich entweder direkt oder über eine europäische Datenschutzbehörde an das US-Handelsministerium wenden und diesem Zeit geben, um eine Lösung für das Problem zu finden. Beruft sich ein Einwohner eines am Datenschutzschild-Regelwerk partizipierenden Landes auf ein bindendes Schiedsverfahren beruft, ist jede Partei für ihre eigenen Anwaltskosten verantwortlich. Gemäß dem Datenschutzschild-Regelwerk dürfen Schlichtstellen nur individuelle, nichtmonetäre, gerechte Entlastungen auferlegen, die notwendig sind, um einen Verstoß gegen die Datenschutzschild-Grundsätze in Bezug auf den Einwohner zu beheben.

Vollzug durch die US-Handelsbehörde: Die Verpflichtungen von Brightcove im Rahmen des Datenschutzschild-Regelwerks unterliegen den Ermittlungs- und Vollstreckungsbefugnissen der US-Bundeshandelskommission (FTC, Federal Trade Commission).

Datenschutz beauftragter inkl. Datenschutzschild: Ihr Ansprechpartner für alle Fragen zum Schutz von personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der Website verarbeitet werden, ist:

Attn: Chief Privacy Officer

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA, USA 02210

Telefon: +1 617 500 4947

privacy@brightcove.com

Bitte geben Sie ausreichende Informationen an, damit wir Ihre spezifische Frage verstehen und beantworten können.

Security.

The security of personal information that Brightcove collects from Site users is of great importance to Brightcove. We use organizational, technical, and administrative measures to protect personal information under our control. No data transmission over the Internet or data storage system, however, can be guaranteed to be 100% secure. When you submit personal information via a lead form on the Site (such as name, phone number, and email address), we encrypt the transmission of that data. If you have any questions about the security of your personal information, you can contact us at privacy@brightcove.com.

Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie

Diese Datenschutzrichtlinie kann aktualisiert werden, um Änderungen an unseren Informationen und Datenschutzpraktiken widerzuspiegeln. Wenn wir wesentliche Änderungen vornehmen, werden wir Sie vor oder gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der überarbeiteten Version über einen entsprechenden Hinweis auf der Website davon in Kenntnis setzen. Ihre Nutzung der Website nach der Umsetzung einer solchen Änderung stellt Ihr Einverständnis mit der überarbeiteten Datenschutzrichtlinie dar. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig auf aktuelle Informationen zu unseren Datenschutzpraktiken zu überprüfen. Das Datum der letzten Überarbeitung dieser Datenschutzrichtlinie wird oben angezeigt.

So erreichen Sie uns

Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie per E-Mail an privacy@brightcove.com, telefonisch unter +1 617 500 4947 oder postalisch unter:

Attn: Privacy Team

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA, USA 02210

Bitte geben Sie ausreichende Informationen an, damit wir Ihr spezifisches Anliegen verstehen und darauf eingehen können.

