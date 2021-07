Geschäftsbedingungen

Diese Geschäftsbedingungen enthalten gesetzliche Verpflichtungen. Lesen Sie sie bitte sorgfältig.

Eigentum des Dienstes.

Welcome to Brightcove. The Brightcove websites (www.brightcove.com, www.brightcove.tv and any variations of or successors to these websites, collectively, the "Brightcove Website" or the "Website"), Brightcove applications (PLAYTV and any other applications made available by Brightcove, collectively, the “Brightcove Apps” or the “Apps”) and the Brightcove service (together with the Website and the Apps, the “Brightcove Service” or the “Service”) are owned by Brightcove, Inc. and, from time to time, its subsidiary and affiliate corporations, successors, and assigns (collectively referred to as "Brightcove"). The Brightcove Service currently consists of various web pages at or linked to the Website, the Apps, as well as areas of numerous websites operated by other companies that have entered into an agreement with Brightcove to publish their Content through the Brightcove Service on their site. The Brightcove Service may expand or change from time to time.

Anwendungsbereich der allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Use by end users of the Brightcove Service and the Brightcove Website and Brightcove Apps is governed by these General Terms and Conditions. For publishers' use of the Brightcove publishing services, a separate set of terms and conditions apply which are found at the URL https://www.brightcove.com/terms-and-conditions/acceptable-use-policy/. Unless explicitly stated otherwise, any new Services, including any new Brightcove properties, shall be subject to these General Terms and Conditions. In addition, Brightcove may have separate registration procedures and separate terms and conditions, terms of service, user agreements, or similar legal agreement/s for certain of its Services. When you are using any service or product offered by Brightcove that does not have a separate legal agreement, these General Terms and Conditions will apply. In addition, Brightcove also may offer certain services from time to time that are governed by the terms of service of the respective service partners. Where the Brightcove Service is running on third-party websites, the terms and conditions of use of those websites may be applicable in addition to these terms and conditions.

Nicht-Diskriminierung.

Brightcove setzt sich für Chancengleichheit und Gleichbehandlung ein und diskriminiert nicht aufgrund von Alter, Geschlecht, Rasse, Volkszugehörigkeit, Nationalität, Religion, sexueller Ausrichtung oder einem anderen geschützten Status.

Fragen.

Richten Sie bitte alle rechtlichen Fragen an: General Counsel

Brightcove, Inc.

290 Congress Street

Boston, Massachusetts 02210

Zustimmung und Genauigkeit.

By using the Brightcove Service and/or the Website or Apps, you agree, without limitation or qualification, to be bound by, and to comply with, these Terms and conditions and any other posted guidelines or rules applicable to any website or App where the Brightcove Service is found. Brightcove may make improvements and/or changes to the Website or Apps at any time. Although we attempt to periodically update information on the Website and Apps, the information, materials and services provided on or through the Website and Apps may occasionally be inaccurate, incomplete or out of date. Brightcove does not have a duty to update information contained in the Website or Apps, and Brightcove will not be liable for any failure to update such information. We make no representation as to the completeness, accuracy or currentness of any information on the Brightcove Service, and we undertake no obligation to update or revise the information contained on the Brightcove Service, whether as a result of new information, future events or circumstances or otherwise. It is your responsibility to verify any information contained in this website before relying upon it. In addition, individual members of the Brightcove team may from time to time post blogs, videos, or other content under their own byline on the Website or Apps. The views expressed in such content are the author's and do not necessarily reflect the views of Brightcove.

Nutzungsbedingungen und -einschränkungen.

Kündigung. Die Nutzung des Brightcove-Dienstes unterliegt der Einhaltung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Brightcove Ihren Zugriff auf beliebige Teile des Brightcove-Dienstes kündigen und/oder aussetzen kann, falls Sie gegen diese Geschäftsbedingungen oder andere von Brightcove veröffentlichte Richtlinien und Regeln verstoßen. Eine solche Kündigung oder Aussetzung kann nach eigenem Ermessen von Brightcove und ohne vorherige Ankündigung erfolgen. Brightcove behält sich weiterhin das Recht vor, den Zugriff eines Benutzers auf Brightcove oder auf einen beliebigen Teil des Brightcove-Dienstes zu kündigen oder auszusetzen, falls Brightcove nach eigenem Ermessen der Ansicht ist, dass das Verhalten dieses Benutzers zu einem direkten oder indirekten Schaden von anderen Benutzern, von Brightcove oder von Tochtergesellschaften, Partnerunternehmen oder Vertragsnehmern von Brightcove oder von anderen Dritten führt oder führen kann. Das gilt auch für jegliches Verhalten, das gegen Gesetze oder Bestimmungen auf Kommunal-, Landes- oder Bundesebene oder gegen ausländisches Recht verstößt. Brightcove behält sich weiterhin das Recht vor, den Zugriff des Benutzers auf den Brightcove-Dienst nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung aus beliebigem Grund oder ohne Angabe von Gründen zu kündigen oder auszusetzen. Zugriff auf Inhalte. Beachten Sie, dass die meisten Inhalte, auf die über die Brightcove-Plattform oder den Brightcove-Dienst zugegriffen werden kann, für die breite Öffentlichkeit bestimmt sind. Einige Inhalte können jedoch auch nicht jugendfrei sein. Der Zugriff durch Minderjährige auf diese nicht jugendfreien Inhalte ist aufgrund gesetzlicher Beschränkungen untersagt. Wenn Brightcove feststellt, dass eine Person unter 13 Jahren über die Brightcove-Dienste eine Transaktion durchführen möchte, holt Brightcove in Übereinstimmung mit dem „Children's Online Privacy Protection Act von 1998“ („COPPA“) die nachweisliche Zustimmung der Eltern ein. Bestimmte Bereiche des Brightcove-Dienstes stehen für Kinder unter 13 Jahren in keinem Fall zur Verfügung. Registration and Privacy. Certain of the Brightcove Services will require the user to register and provide certain data. In consideration of use of such Services, in registering and providing such data, you represent and warrant that: (a) the information about yourself is true, accurate, current, and complete (apart from optional items) as required by various Brightcove registration forms ("Registration Data") and (b) you will maintain and promptly update the Registration Data to keep it true, accurate, current and complete. If you provide any information that is untrue, inaccurate, not current or incomplete, or Brightcove has reasonable grounds to suspect that such information is untrue, inaccurate, not current or incomplete, Brightcove has the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Services.



All Brightcove registrations become the exclusive property of Brightcove, its affiliates, successors in interest, and subsidiaries. Brightcove reserves the right to use and reuse all registration and other personally identifiable user information subject to the Brightcove Privacy Policy, which is found at https://www.brightcove.com/privacy/ or within the App that directed you to this page. By using the Service, You acknowledge receipt of the Brightcove Privacy Policy, including our Notice Regarding the Privacy of Children Under 16 While on the Brightcove Service. Users may edit, update, alter or obscure their personally identifiable information at any time by following the instructions located in the Brightcove Privacy Policy.



For those portions of the Brightcove Service that require registration, u pon registering, you will receive a password. You are responsible for maintaining the confidentiality of the password and ID, and are fully responsible for all activities that occur under your password or ID. You agree to (a) immediately notify Brightcove of any unauthorized use of your password or account or any other breach of security, and (b) ensure that you exit from your account at the end of each session. Brightcove cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with this requirement. Verantwortlichkeit für Minderjährige. Falls Erziehungsberechtigte ihrem minderjährigen Kind die Nutzung anmeldepflichtiger Bereiche des Dienstes erlauben, akzeptieren sie ihre Verantwortung: (i) für das Online-Verhalten des Minderjährigen, (ii) für die Zugangskontrolle auf und die Verwendung der Dienste und (iii) für Konsequenzen bei einem Missbrauch des Dienstes durch den Minderjährigen. DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN MÜSSEN SICH DARÜBER IM KLAREN SEIN, DASS EINIGE ANGEBOTE DES BRIGHTCOVE-DIENSTES INHALTE ENTHALTEN KÖNNEN, DIE NICHT ZUR NUTZUNG DURCH MINDERJÄHRIGE GEEIGNET SIND. Nicht gefilterter oder nicht fehlerfreier Inhalt. Sie erkennen an, dass Sie durch die Nutzung des Dienstes anstößigen, unanständigen oder anderweitig störenden Inhalten ausgesetzt sein können. Sie erkennen weiterhin an, dass die Dienste und der Inhalt Fehler oder Auslassungen enthalten können. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Brightcove den über den Dienst veröffentlichten Content nicht filtert oder überprüft, um festzustellen, ob er falsche oder verleumderische Inhalte oder Material umfasst, das beleidigend, unanständig oder anstößig ist bzw. Fehler oder Auslassungen enthält. Unter keinen Umständen ist Brightcove für den Inhalt verantwortlich, der von Benutzern oder einem anderen Drittanbieter bereitgestellt wird. Dies gilt unter anderem für Diffamierungen, Unwahrheiten, Fehler oder Auslassungen in diesem Inhalt sowie für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die aus der Verwendung oder der Veröffentlichung dieses Inhalts entstehen, der über die Brightcove-Dienste gepostet, per E-Mail verschickt oder anderweitig übertragen wird. Brightcove garantiert nicht, dass der Inhalt Ihren Anforderungen oder Wünschen entspricht. Falls Sie der Ansicht sind, dass der auf Brightcove oder über die Brightcove-Dienste veröffentlichte Inhalt verleumderisches Material enthält oder anderweitig gegen diese Geschäftsbedingungen verstößt, wenden Sie sich bitte unter der folgenden Adresse und Rufnummer schriftlich oder telefonisch an uns:



Per Fax: +1 617 261 4830 Benutzervereinbarung gegen Umgehung der Eigentumsrechte von Publishern. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Rechte zum Ansehen des Inhalts von Publishern, auf den Sie auf der Brightcove-Plattform oder über den Brightcove-Dienst zugreifen, streng auf die Rechte beschränkt sind, die Sie in Verbindung mit dem Erhalts des Inhalts selbst erhalten haben. Über den durch diese Rechte ausdrücklich zulässigen Umfang hinaus dürfen Sie den über den Brightcove-Dienst erhaltenen Inhalt nicht kopieren, reproduzieren, ändern, veröffentlichen, übertragen, senden oder veräußern, verwalten, behalten, davon abgeleitetes Material erstellen, vertreiben oder weitervertreiben, ausführen, verlinken, anzeigen oder auf andere Weise nutzen. Damit ausgeschlossen sind unter anderem auch die Einbindung der Daten und/oder des über den Brightcove-Dienst erhaltenen Inhalts in E-Mail-, Such-, Katalog-, Telefonverzeichnis- oder Adressverzeichnisprodukte oder -dienste, egal ob browserbasiert, webbasiert oder auf proprietären Anwendungen oder sonstiger Software beruhend. Sie verstehen und erklären sich damit einverstanden, dass ein Verstoß gegen die oben genannte Vereinbarung eine Straftat und/oder andere Form unrechtmäßigen Verhaltens darstellt, für die Sie strafrechtlich und/oder zivilrechtlich haftbar gemacht werden können.

Untersagte Handlungsweisen.

Zusätzlich zu den oben unter 6.F. genannten Bestimmungen erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie die Brightcove-Dienste nicht verwenden werden, um: Inhalte hochzuladen, zu posten, per E-Mail oder anderweitig zu übermitteln oder Links auf Inhalte zu posten, die einen rechtswidrigen, schädlichen, bedrohlichen, beleidigenden, belästigenden, unerlaubten, diffamierenden, vulgären, obszönen, verleumderischen, in die Privatsphäre anderer eingreifenden, hasserfüllten, rassistischen, sexistischen oder in ethnischer oder anderer Hinsicht zu beanstandenden Charakter haben. Inhalte hochzuladen, zu posten, per E-Mail oder anderweitig zu übermitteln oder Links auf Inhalte zu posten, die illegale Aktivitäten fördern. Dies gilt unter anderem auch für die Bereitstellung von Anleitungen für kriminelle Handlungen. Inhalte hochzuladen, zu posten, per E-Mail oder anderweitig zu übermitteln oder Links auf Inhalte zu posten, die Bilder von Kindern unter 18 Jahren zeigen oder personenbezogene Daten von Kindern unter 18 Jahren offen legen oder Minderjährige auf andere Weise schädigen. Personenbezogene Daten von Benutzern zu gewerblichen oder ungesetzlichen Zwecken zu sammeln oder zu speichern. Personen oder Entitäten nachzuahmen oder vorzugeben, diese zu sein, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Brigtcove-Vertreter oder -Mitarbeiter, oder die Zugehörigkeit zu einer Person oder Entität vorzutäuschen, irreführende E-Mail-Adressen zu nutzen oder Informationen in der Kopfzeile, Fußzeile, im Rückgabepfad oder in einem anderen Teil von Mitteilungen, einschließlich E-Mails, zu verfälschen, die über Brigtcove-Dienste übertragen werden. Inhalte hochzuladen, zu posten, per E-Mail oder anderweitig zu übermitteln oder Links auf Inhalte zu posten, für deren Übermittlung Sie nicht rechtlich, vertraglich oder treuhänderisch befugt sind (z. B. Insiderwissen, geschützte und geheime Informationen, die innerhalb eines Arbeitsverhältnisses erlangt oder aufgedeckt worden sind, oder Informationen, die Geheimhaltungsabkommen unterworfen sind) oder Inhalte hochzuladen, zu posten, per E-Mail oder anderweitig zu übermitteln oder Links auf Inhalte zu posten, die Patent-, Marken-, Dienstleistungszeichen- und Urheberrechte, Betriebsgeheimnisse oder sonstige Eigentumsrechte Dritter ("Rechte") verletzen oder eine solche Verletzung herbeiführen, vereinfachen oder einen Beitrag dazu leisten. Dieses Verbot umfasst insbesondere, aber nicht ausschließlich, die folgenden Formen der Softwarepiraterie: Bereitstellen urheberrechtlich geschützter Software oder anderer Inhalte, bei denen Vermerke zum Urheberrecht entfernt wurden.

Bereitstellen von Seriennummern für Software, die verwendet werden können, um Software illegal zu registrieren oder zu validieren.

Bereitstellen von Tools, die für keinen anderen Zweck als zum „Cracken“ von Software oder von anderen urheberrechtlich geschützten Inhalten dienen.

Bereitstellen von Softwaredateien, für die der Benutzer keine Urheberrechte besitzt oder rechtlich nicht zur Bereitstellung befugt ist. Unerbetene oder unberechtigte Werbung oder verkaufsfördernde Materialien, „Junk-E-Mail“, „Spam“, „Kettenbriefe“, „Pyramidenspiele“ oder andere Formen von Ersuchen hochzuladen, zu posten, per E-Mail oder anderweitig zu übermitteln oder Links darauf zu posten, außer in den Bereichen des Dienstes, die dafür vorgesehen sind. Material hochzuladen, zu posten, per E-Mail oder anderweitig zu übermitteln oder Links auf Material zu posten, das Softwareviren, Würmer, Trojaner, Zeitbomben, Falltüren oder sonstigen Computercode oder andere Dateien, Programme bzw. wiederholte Informationsanforderungen enthält, die für die Unterbrechung, Zerstörung oder Einschränkung der Funktionalität einer Computersoftware oder Hardware oder von Telekommunikationsanlagen oder die Minderung der Qualität, Beeinträchtigung der Leistung oder der Funktionalität der Dienste oder von Brightcove ausgelegt sind. Eigene Wettbewerbe und Werbeaktionen durchzuführen oder Inhalte in Bezug auf Verlosungen, Wettbewerbe oder Spiele, die eine Teilnahmegebühr erfordern, hochzuladen, zu posten, per E-Mail oder anderweitig zu übermitteln oder Links darauf zu posten. Die mit den Diensten verbundenen Dienstleistungen, Server oder Netzwerke zu stören oder zu unterbrechen oder Anforderungen, Verfahren oder Vorschriften der mit den Diensten verbundenen Netzwerke zu missachten. Absichtlich oder unabsichtlich ein geltendes örtliches, bundesstaatliches, nationales oder internationales Recht zu verletzen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Vorschriften der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission, Vorschriften zu nationalen oder anderen Wertpapierbörsen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die New York Stock Exchange, die American Stock Exchange oder die NASDAQ, sowie jegliche Vorschriften, die derzeit rechtsverbindlich sind, oder registrierte oder nicht registrierte Wertpapiere zu verkaufen oder zu kaufen oder den Verkauf oder Kauf anzubieten oder Material hochzuladen, zu posten, per E-Mail oder anderweitig zu übermitteln oder Links auf Material zu posten, das für die Manipulation des Aktienmarkts, der Wertpapierbörse oder anderer Märkte ausgelegt ist. Eine Transaktion nicht abzuschließen, nachdem ein Auftrag zum Erwerb von Waren oder Dienstleistungen erteilt wurde, vorbehaltlich der für diese Transaktionen geltenden Geschäftsbedingungen, oder einen Auftrag zum Erwerb von Waren oder Dienstleistungen zu erteilen, wenn nicht die Absicht besteht, die Transaktion abzuschließen. Waren oder Dienstleistungen zu erwerben, deren Kauf oder Besitz durch die in Ihrer Gerichtsbarkeit geltenden Gesetzen untersagt ist. Die Verantwortung dafür, alle solchen Gesetze und Vorschriften genauestens zu befolgen, liegt allein beim Benutzer. Durch die Erteilung eines Auftrags zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen erklären und versichern Sie, dass Sie gesetzlich berechtigt sind, solche Waren oder Dienstleistungen zu kaufen. Software, die in Verbindung mit den Diensten verwendet wird, zu dekompilieren, zu disassemblieren, zu modifizieren, zu übersetzen, anzupassen, zurückzuentwickeln oder abgeleitetes Material auf Basis der Software zu erstellen. Produkte zu bewerben, zum Verkauf anzubieten oder zu kaufen, wenn die Werbung für oder der Kauf dieser Produkte geltendes örtliches, bundesstaatliches, nationales oder internationales Recht verletzt, einschließlich etwaiger zwingender rechtlicher Vorschriften, oder folgende Güter zu bewerben, zum Verkauf anzubieten oder zu verkaufen: Schusswaffen, Sprengstoffe oder Waffen.

Lebensmittel, die nicht verpackt sind oder nicht allen Gesetzen und Vorschriften zum Verkauf von Lebensmitteln an Verbraucher durch Kaufleute entsprechen.

Alkoholische Getränke.

Tabakwaren für den menschlichen Verzehr, einschließlich, ohne Einschränkung, Zigaretten und Zigarren.

Alle Produkte, die unanständig oder obszön, gehässig, rassistisch, sexuell oder ethnisch abwertend sind, die Kinderpornografie enthalten, die anderweitig pornografisch oder für Minderjährige schädlich sind.

Substanzen, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, oder Arzneimittel.

Gestohlene oder gefälschte Güter.

Gefährliche Güter.

Waren oder Dienstleistungen, die gar nicht existieren.

Registrierte oder nicht registrierte Wertpapiere.

Güter, die die Rechte von Dritten verletzen oder missachten.

Artikel, für deren Verkauf Sie rechtlich nicht befugt sind.

Alle Artikel, deren Verkauf über Brightcove oder den Dienst einen Gesetzesverstoß durch Brightcove darstellt. Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass Brightcove Inhalte schützen und auch offen legen kann, wenn dies gesetzlich so vorgeschrieben ist oder in dem guten Glauben erfolgt, dass dieser Schutz oder diese Offenlegung praktisch notwendig war, um: (a) gesetzliche Erfordernisse zu erfüllen, (b) allgemeine Geschäftsbedingungen zu erfüllen, (c) auf Ansprüche zu reagieren, die die Verletzung der Rechte Dritter betreffen, oder (d) die Rechte, das Eigentum oder die persönliche Sicherheit von Brightcove, seiner Benutzer und der Öffentlichkeit zu schützen. Sie erklären sich einverstanden, dass die technische Verarbeitung und Übertragung der Dienste, einschließlich Ihrer Inhalte, es notwendig machen können, (a) Übertragungen über verschiedene Netzwerke vorzunehmen und (b) Veränderungen vorzunehmen, um den technischen Anforderungen verbundener Netzwerke oder sonstiger technischer Einrichtungen zu entsprechen. Sie erkennen weiterhin an und stimmen zu, dass andere durch Brightcove gesammelte und verwaltete Benutzerdaten gemäß der Datenschutzrichtlinie von Brightcove offen gelegt werden können.



Brightcove kann Benutzerkonten bei Inaktivität des Benutzers aussetzen oder kündigen. Ein Brightcove-Konto kann ausgesetzt oder gekündigt werden, wenn ein Benutzer sich für einen längeren Zeitraum nicht am Brightcove-Dienst anmeldet. Wann eine „Benutzerinaktivität“ vorliegt, hängt vom Dienst ab. Wenn eines Ihrer Konten aus Inaktivitätsgründen ausgesetzt oder gekündigt wird, erlischt Ihr Recht zur Nutzung des Dienstes sofort.

Geltendmachen von Forderungen bei Verletzungen von Urheberrechten oder Rechten am geistigen Eigentum.

Brightcove verpflichtet sich, das geistige Eigentum anderer zu respektieren. Brightcove kann jedoch nicht unabhängig bestätigen, dass alle über den Brightcove-Dienst veröffentlichten Inhalte von einem gültigen Rechteinhaber bereitgestellt werden. Falls Brightcove davon Kenntnis erlangt, dass der auf Brightcove oder über den Brightcove-Dienst veröffentlichte Inhalt von einer Person bereitgestellt wird, die kein gültiger Rechteinhaber ist, kann Brightcove unter gegebenen Umständen und nach eigenem Ermessen die Veröffentlichung dieser Inhalte unterbinden und/oder beenden. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Werk auf eine Art und Weise kopiert wurde, die einer Urheberrechtsverletzung gleichkommt, oder Ihr Urheberrecht in irgendeiner Weise verletzt wurde, schicken Sie bitte folgende Informationen an den Copyright Agent und/oder General Counsel von Brightcove: eine elektronische Signatur oder physische Unterschrift des Bevollmächtigten, der im Auftrag des Inhabers der Urheberrechte oder anderer Rechte an geistigem Eigentum handeln darf; eine Beschreibung der urheberrechtlich geschützten Arbeit oder des anderen geistigen Eigentums, die bzw. das Ihrer Meinung nach verletzt wurde; a description of where the material that you claim is infringing is located or found on the Website, App, or Service; Ihre Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, damit wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen können; eine Erklärung von Ihnen, in der Sie nach bestem Wissen darlegen, dass der Eigentümer des betreffenden Materials oder sein Bevollmächtigter keine Einwilligung zur Nutzung des Materials gegeben hat oder dass die Nutzung rechtlich unzulässig ist; und eine Erklärung von Ihnen, in der Sie rechtsverbindlich zum Ausdruck bringen, dass Ihr Hinweis den Tatsachen entspricht und dass Sie der Eigentümer des Urheberrechts oder des geistigen Eigentums sind oder im Auftrag des Eigentümers handeln. Claims of copyright or other intellectual property infringement should be sent to Brightcove’s Copyright Agent and/or General Counsel by mail, fax or email as follows: Per Post:



Brightcove, Inc.

c/o Copyright Agent or General Counsel

290 Congress Street

Boston, MA 02210

Per Telefon: +1 617 500 4947 Per Fax: +1 617 261 4830

By E-Mail: copyright@brightcove.com Ein Anwalt kann Ihnen alle Rechte nennen, die Sie im Falle einer Rechtsverletzung geltend machen können, und kann Sie darüber informieren, welche Rechtsmittel eingelegt werden können.

Lizenz für Inhalte.

Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen der Brightcove-Datenschutzrichtlinie gewähren Sie Brightcove im Hinblick auf die von Ihnen auf oder durch Brightcove oder die Brightcove-Dienste veröffentlichten Inhalte eine weltweite, gebührenfreie, unbefristete Lizenz zum Verwenden, Kopieren, Übertragen, öffentlichen Ausstellen und öffentlichen Aufführen und zum Erstellen von Kompilierungen solcher Inhalte sowie zum Erstellen daraus abgeleiteter Arbeiten. Zudem gewähren Sie das Recht zum Verteilen solcher Inhalte, um diese Inhalte in Verbindung mit bestimmten Diensten zu veröffentlichen und zu bewerben und um diese Inhalte an anderer Stelle innerhalb von Brightcove und über die Brigtcove-Dienste zu veröffentlichen und zu bewerben. Eine solche Lizenz gilt für alle Formen, Medien, Technologien, die jetzt bekannt sind oder in Zukunft entwickelt werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

BRIGHTCOVE UND DIE DIENSTE WERDEN „WIE VORLIEGEND“ UND OHNE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER GARANTIEN BEREITGESTELLT. IM GESETZLICHEN ZULÄSSIGEN UMFANG GEWÄHRT BRIGHTCOVE KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNGEN, SEIEN SIE AUSDRÜCKLICH, STILLSCHWEIGEND, GESETZLICH, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, DER GEWÄHRLEISTUNG DER HANDELSÜBLICHKEIT, DER VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON EIGENTUMSRECHTEN. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG ÜBERNIMMT BRIGHTCOVE KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER SICHERHEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT, RECHTZEITIGEN VERFÜGBARKEIT UND LEISTUNG DER DIENSTE. BRIGHTCOVE LEHNT IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR ANDERE DIENSTE ODER WAREN AB, DIE ÜBER DIE DIENSTE ODER ÜBER DIE IN DEN DIENSTEN BEREITGESTELLTEN LINKS EMPFANGEN WURDEN ODER DIE ÜBER DIE DIENSTE BEWORBEN WERDEN, SOWIE FÜR ALLE INFORMATIONEN ODER RATSCHLÄGE, DIE ÜBER DIE DIENSTE ODER ÜBER DIE IN DEN DIENSTEN BEREITGESTELLTEN LINKS EMPFANGEN WURDEN. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, LEHNT BRIGHTCOVE DARÜBER HINAUS JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR INFORMATIONEN ODER RATSCHLÄGE AB, DIE ÜBER DIE DIENSTE ERLANGT WURDEN. SIE VERSTEHEN UND ERKLÄREN SICH AUSDRÜCKLICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS BRIGHTCOVE KEINERLEI VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR GENAUIGKEIT, INHALT, VOLLSTÄNDIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT ODER BETRIEBSFÄHIGKEIT ODER FÜR DIE VERFÜGBARKEIT VON INFORMATIONEN ODER MATERIAL IN DEN DIENSTEN ÜBERNIMMT. BRIGHTCOVE LEHNT JEGLICHE VERANTWORTUNG FÜR DIE LÖSCHUNG, NICHTSPEICHERUNG ODER DIE FALSCHE ODER NICHT RECHTZEITIGE ÜBERMITTLUNG VON INFORMATIONEN ODER MATERIAL AB. BRIGHTCOVE ÜBERNIMMT KEINERLEI VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH DAS HERUNTERLADEN VON ODER ZUGREIFEN AUF INFORMATIONEN ODER MATERIAL ÜBER DIE DIENSTE ENTSTEHEN. DIESER AUSSCHLUSS ERSTRECKT SICH UNTER ANDEREM AUCH AUF SCHÄDEN, DIE DURCH VIREN ODER ÄHNLICHE STÖRUNGSERREGER ODER DESTRUKTIVE ELEMENTE ENTSTEHEN. BRIGHTCOVE BIETET KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER ZUVERLÄSSIGKEIT ODER ZUGREIFBARKEIT DER WEBSEITEN VON MITGLIEDERN ODER DER VON BRIGHTCOVE ANGEBOTENEN SPEICHEREINRICHTUNGEN. SIE VERSTEHEN UND ERKLÄREN SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS DIE NUTZUNG DES HERUNTERGELADENEN ODER DURCH SONSTIGE NUTZUNG DER DIENSTE ERHALTENEN MATERIALS NACH IHREM EIGENEN ERMESSEN UND AUF EIGENE GEFAHR ERFOLGT UND DASS SIE DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG FÜR SCHÄDEN AN IHREM COMPUTER ODER DATENVERLUSTE TRAGEN, DIE AUF DAS HERUNTERLADEN SOLCHEN MATERIALS ENTSTEHEN. FORWARD-LOOKING STATEMENTS. THE WEBSITE AND THE APP MAY CONTAIN EXPRESS OR IMPLIED FORWARD-LOOKING STATEMENTS, WHICH ARE BASED ON CURRENT EXPECTATIONS OF MANAGEMENT. THESE STATEMENTS RELATE TO, AMONG OTHER THINGS, OUR EXPECTATIONS REGARDING MANAGEMENT’S PLANS, OBJECTIVES, AND STRATEGIES. THESE STATEMENTS ARE NEITHER PROMISES NOR GUARANTEES, BUT ARE SUBJECT TO A VARIETY OF RISKS AND UNCERTAINTIES, MANY OF WHICH ARE BEYOND OUR CONTROL, AND WHICH COULD CAUSE ACTUAL RESULTS TO DIFFER MATERIALLY FROM THOSE CONTEMPLATED IN THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS AND AND SUCH STATEMENTS ARE CURRENT ONLY AS OF THE DATE THEY ARE MADE. FOR A DISCUSSION OF SUCH RISKS AND UNCERTAINTIES, SEE "RISK FACTORS" IN THE COMPANY'S S-1, FILED WITH THE SEC ON AUGUST 24, 2011. In einigen Ländern und Gerichtsbarkeiten ist der Ausschluss konkludenter Gewährleistungen untersagt. In diesen Ländern bzw. Gerichtsbarkeiten treffen vorangegangene Ausschlusserklärungen, die sich auf konkludente Gewährleistungen beziehen, daher möglicherweise nicht auf Sie zu.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

SIE VERSTEHEN UND ERKLÄREN SICH AUSDRÜCKLICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS BRIGHTCOVE UND DIE LIZENZGEBER VON BRIGHTCOVE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DIE HAFTUNG FÜR DIE VERWENDUNG ODER MISSBRÄUCHLICHE NUTZUNG DER DIENSTE DURCH EINEN BENUTZER ODER FÜR SEIN VERTRAUEN AUF DIE DIENSTE ÜBERNEHMEN. EINE SOLCHE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG WIRD ANGEWENDET, UM SCHADENERSATZANFORDERUNGEN ZU VERHINDERN, EINSCHLIESSLICH, ABER OHNE BEGRENZUNG AUF, DIREKTE, INDIREKTE UND ZUFÄLLIGE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, SONDERSCHÄDEN, EXEMPLARISCHE SCHÄDEN UND BUSSGELDZAHLUNGEN (AUCH WENN BRIGHTCOVE ODER DESSEN LIZENZGEBER ÜBER DIE MÖGLICHKEITEN SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN). DIE VORSTEHENDEN HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN GELTEN AUCH FÜR SCHÄDEN, DIE INFOLGE DER VERWENDUNG ODER MISSBRÄUCHLICHEN NUTZUNG DER DIENSTE ODER AUFGRUND DES VERTRAUENS AUF DIE DIENSTE, INFOLGE DER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DER DIENSTE ODER INFOLGE DER UNTERBRECHUNG, AUSSETZUNG ODER KÜNDIGUNG DER DIENSTE ENTSTEHEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN, DIE DURCH DRITTE VERURSACHT WERDEN). DIE VORSTEHENDEN HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN GELTEN AUCH FÜR SCHÄDEN, DIE AUF ANDERE DIENSTLEISTUNGEN ODER WAREN ZURÜCKZUFÜHREN SIND, DIE ÜBER DIE DIENSTE EMPFANGEN WURDEN ODER BEWORBEN WERDEN ODER ÜBER DIE IN DEN DIENSTEN BEREITGESTELLTEN LINKS EMPFANGEN WURDEN, SOWIE FÜR ALLE INFORMATIONEN ODER RATSCHLÄGE, DIE ÜBER DIE DIENSTE EMPFANGEN WURDEN ODER BEWORBEN WERDEN ODER ÜBER DIE IN DEN DIENSTEN BEREITGESTELLTEN LINKS EMPFANGEN WURDEN. EINE SOLCHE BESCHRÄNKUNG GILT, OHNE EINSCHRÄNKUNG, FÜR DIE KOSTEN DER BESCHAFFUNG VON ERSATZGÜTERN ODER -DIENSTEN, ENTGANGENEM GEWINN ODER DATENVERLUST. EINE SOLCHE BESCHRÄNKUNG GILT IN BEZUG AUF DIE ERFÜLLUNG ODER NICHTERFÜLLUNG VON LEISTUNGEN ODER AUF ANDERE INFORMATIONEN ODER WAREN, DIE IM BRIGHTCOVE-NETZWERK ANGEBOTEN WERDEN, DAMIT VERKNÜPFT SIND ODER AUF IRGENDEINE WEISE DAMIT IN VERBINDUNG STEHEN. DIE BESCHRÄNKUNG GILT UNGEACHTET DER NICHTERFÜLLUNG DES WESENTLICHEN ZWECKS DER ETWAIGEN HIER GENANNTEN EINGESCHRÄNKTEN RECHTSMITTEL. DIE BESCHRÄNKUNG GILT IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN SIND BRIGHTCOVE ODER DEREN LIZENZGEBER FÜR EINE VERZÖGERUNG ODER NICHTERFÜLLUNG JEGLICHER ART VERANTWORTLICH, DIE DIREKT ODER INDIREKT AUF NATURGEWALTEN, HÖHERE GEWALT ODER UMSTÄNDE ZURÜCKZUFÜHREN IST, DIE AUSSERHALB DER KONTROLLE VON BRIGHTCOVE LIEGEN. DAZU GEHÖREN OHNE EINSCHRÄNKUNG ALLE INTERNETAUSFÄLLE, AUSFÄLLE DER COMPUTER- ODER TELEKOMMUNIKATIONSAUSRÜSTUNG ODER SONSTIGER TECHNISCHER GERÄTE, STROMAUSFÄLLE, ARBEITSSTREIKS, UNRUHEN, AUFSTÄNDE, INNERE UNRUHEN, ARBEITSKRAFT- UND MATERIALMANGEL, FEUER, FLUTEN, STÜRME, EXPLOSIONEN, HÖHERE GEWALT, KRIEG, REGIERUNGSMASSNAHMEN, ENTSCHEIDUNGEN AUSLÄNDISCHER GERICHTE ODER DIE NICHTERFÜLLUNG VON DRITTEN ODER AUSFALL ODER SCHWANKUNGEN BEI HEIZUNGS- UND KLIMAANLAGEN ODER DER BELEUCHTUNG. Einige Länder/Gerichtsbarkeiten gestatten die Einschränkung der Haftung nicht. In diesen Ländern/Gerichtsbarkeiten gilt die vorstehende Einschränkung ggf. nicht für Sie.

Schadenersatz.

Sie erklären sich damit einverstanden, Brightcove und Tochtergesellschaften, verbundene Unternehmen, leitende Angestellte, Vertreter, Co-Brander oder sonstige Partner und Mitarbeiter von Brightcove von allen Rechtsansprüchen oder Forderungen (einschließlich angemessener Rechtsanwaltsgebühren) freizustellen, die von Dritten aufgrund des Inhalts oder in Verbindung mit dem Inhalt, den Sie über den Dienst übermitteln, posten, übertragen oder zur Verfügung stellen, oder in Verbindung mit Ihrer Nutzung des Dienstes, aufgrund Ihrer Verletzung dieser Geschäftsbedingungen bzw. anderer veröffentlichten Nutzungsbedingungen, Bestimmungen, Richtlinien oder Anforderungen von Brightcove oder aufgrund Ihrer Verletzung von Rechten anderer vorgebracht werden.

Links zu Dritten.

The Website and App may contain links to websites operated by other parties. The linked sites are not under the control of Brightcove, and Brightcove is not responsible for the content available on any other Internet sites linked to the Website. Such links do not imply Brightcove’s endorsement of material on any other site, and Brightcove disclaims all liability with regard to your access to such linked websites. Brightcove provides links to other Internet sites as a convenience to users, and access to any other Internet sites linked to the Website is at your own risk.