最終更新日: 2021 年 4 月 29 日

Brightcove Inc. とその関連会社(「ブライトコーブ」または「当社」)は、当社 Web サイトのユーザーについて当社が収集する情報、その情報の使用および共有、そしてあなたが提供する情報に関連してあなたが保有する選択肢について、ご理解いただきたいと考えています。本プライバシー ポリシー(プライバシー ポリシー)では、当社が http://www.brightcove.com/ およびその他の場所に設置し、本プライバシー ポリシーを閲覧可能にしている当社 Web サイト(総合的に「本サイト」とします)を通して収集する情報の使用などについて説明しています。

本プライバシー ポリシーは、ブライトコーブが提供するサービス(「Brightcove サービス」)によって収集される情報については扱いません。これには、Studio、サポートページ、説明文書を含む、本サイトからアクセス可能な Brightcove サービスの各側面を含みます。Brightcove サービスによって収集される情報についての詳細情報は、Brightcove サービスのプライバシー ポリシーを参照してください。本サイトを使用することで、あなたは本プライバシー ポリシー、本プライバシー ポリシーで参照されているポリシー、そして当社の利用規約に同意したものとみなされます。もしあなたが本プライバシー ポリシー、本プライバシー ポリシーで参照されているポリシー、そして当社の利用規約に同意できない場合、このサイトを使用しないでください。本プライバシー ポリシーまたはプライバシーの扱いについてのご質問があれば、privacy@brightcove.com (英語)までご連絡ください。

本プライバシーポリシーの内容:

収集する可能性がある情報

当社は、あなたから直接、あるいはあなたに関することについて、次のような情報を収集することがあります。

あなたが自発的に提供する個人情報。これには名前、住所、電子メールアドレスが含まれます。

希望する連絡方法。

IP アドレスやデバイス ID などのユニーク ID。

サイト閲覧活動。これには訪問したページ、視聴した動画、セッションの期間、検索した用語が含まれます。

参照元ドメイン、デスティネーション ドメイン、デスティネーションのパス。

位置情報データ。

適用される法律によって認められている範囲において、当社はあなたがサイトまたはその他の方法(例えば展示会など)を通じて提供した情報を、あなたの勤務先の名前など公に入手できる情報と組み合わせることもあります。

自動的な手法で収集される情報。 当社では、自動的な手法を用いて、MAC アドレス、IP アドレス、コンピューターの種類、スクリーン解像度、OS のバージョン、ブラウザーの種類やバージョンなど、特定の情報を収集する場合があります。これらの情報はほとんどの Web サイトで収集され、サイトでの体験を最適化するために使用されます。

求人への応募者:求人への応募に関連して、ご自身についての情報を自発的に当社に提供することがある可能性があります。このようにして提供されたデータは、あなたの応募書類を送信するために使用したサードパーティー プラットフォームのプライバシー ポリシーの対象となります。データを提供する前にプライバシー ポリシーを確認する方法があります。

Cookie、およびその他のトラッキング技術。当社および当社のサードパーティーサービスプロバイダーは、Cookieまたはそれに類する技術を用いて、あなたに関する情報(個人情報、本サイトにアクセスするために使用しているデバイスの情報、本サイト内でのあなたの挙動など)の収集を行うことがあります。当社のサイトにおけるCookieやその他のトラッキング技術の使用の詳細については、「Cookieポリシー」をご覧ください。

また、当社のサイトや電子メールでの通信に Web ビーコンを使用することがあります。Web ビーコンはクリア GIF またはシングルピクセル GIF としても知られる小さな画像ファイルです。当社および当社のサードパーティー サービス プロバイダーが当社の Web サイトや電子メールにこのファイルを埋め込みます。Cookie とあわせて Web ビーコンを使うことで、サイトの特定のページを訪れたユーザー、あるいは電子メールを開いたユーザー、もしくは電子メールに従って行動したユーザーの実数を正確にカウントできます。この情報により、当社はサイトと電子メール キャンペーンのパフォーマンスを測定できます。

「Do Not Track」(DNT)機能。通常、ユーザーはブラウザの「Do Not Track」機能を有効化することで、トラッキングや興味・関心に基づく広告を拒否することができます。ただし、本サイトでは、ユーザーがこの機能(または類似のメカニズム)を有効化している場合も設定を認識せずに、トラッキングや興味・関心に基づく広告配信が行われます。Cookie、分析、パーソナライズド広告を停止させる方法などの詳細については、「Cookie ポリシー」をご覧ください。

情報の使用方法

適用される法律によって認められる範囲において、当社はあなたについて収集した情報を、次に挙げる目的または方法で使用することがあります。

あなたに連絡し、製品、プログラム、サービスについてお知らせするため。

あなたのリクエストに対し、またホワイト ペーパーの送付などの問い合わせに応えるため。

サイトの利用規約やポリシーの変更など、本サイトに関する重要な情報をお知らせするため。

この情報は非常に重要であるため、オプトアウトできない場合があります。 コンテスト、アンケート、販売促進(総称して「 販促プログラム 」)にあなたが自発的に参加できるようにするため。

販促プログラムに参加した場合、電子メールアドレスなど特定の個人情報をいただく場合があります。各販促プログラムにルールがある場合には、そのルールを慎重に検討してください。これは、それぞれの販促プログラムのルールには、あなたがその販促プログラムに関連して提供する個人情報の使用に関する追加の情報が含まれる場合があるからです。個人情報の取り扱いについて、プライバシー ポリシーと販促プログラムのルールに齟齬がある場合には、販促プログラムのルールが優先します。

当社のサイトのセキュリティーと整合性を保護し、また詐欺やその他の悪用を防止または調査するため。

集計データとして使用。

オンラインもしくはオフラインで取得された他の情報との組み合わせで。

これには、当社の記録の更新、拡大、分析に役立てるため、潜在顧客を特定するため、そしてあなたが関心を持ちそうな製品やサービスを提供するためにサードパーティーから得られた情報を含みます。

これには、当社の記録の更新、拡大、分析に役立てるため、潜在顧客を特定するため、そしてあなたが関心を持ちそうな製品やサービスを提供するためにサードパーティーから得られた情報を含みます。 適用される法律や規制の要件と当社ポリシーへの準拠、および犯罪的活動、債権その他の負債からの保護のため。

あなたの同意に基づく、または適用される法律によって認められた、その他あらゆる方法で。

考えられる情報の共有方法

適用される法律によって認められる範囲内で、個人情報を次のように共有することがあります。

現在もしくは将来の子会社または関連会社と。

当社のサードパーティー サービス プロバイダー、代理店、ベンダー、あるいは当社が当サイトや当社事業の支援のために利用するその他のサードパーティーと。

このようなサードパーティーには、Web サイト ホスティング、データ分析、インフラ提供、IT サービス、カスタマー サービス、解析、電子メール配信サービスが含まれますが、これらに限定するものではありません。このようなサードパーティーは、当社へのサービスを行うために必要な限りにおいてあなたの個人情報を利用する権限を与えられます。

このようなサードパーティーには、Web サイト ホスティング、データ分析、インフラ提供、IT サービス、カスタマー サービス、解析、電子メール配信サービスが含まれますが、これらに限定するものではありません。このようなサードパーティーは、当社へのサービスを行うために必要な限りにおいてあなたの個人情報を利用する権限を与えられます。 サードパーティー(サードパーティーのイベント スポンサーを含みます)と共同で。

該当サードパーティーが、あなたが関心を持つと考える製品、プログラム、サービス、販促プログラムについてあなたに連絡できるようにするためです。

該当サードパーティーが、あなたが関心を持つと考える製品、プログラム、サービス、販促プログラムについてあなたに連絡できるようにするためです。 マーケティング、広告、プロモーション、コンテスト、またはそれに類する目的のため、サードパーティーと情報共有します。適用法で義務付けられている場合、当社は広告・マーケティング目的のため、これらの情報を匿名の集計データとしてのみ共有します。



販促プログラムのスポンサーとなるサードパーティー(当社による販促プログラムかどうかは問わない)と、あるいはこれら販促プログラムに適用される規定に従って。

ご参加いただく販促プログラムに規定がある場合は、それらを慎重にご確認ください。スポンサーなどのサードパーティーによるあなたの個人情報の使用について、重要な情報が追加されている可能性があります。

ご参加いただく販促プログラムに規定がある場合は、それらを慎重にご確認ください。スポンサーなどのサードパーティーによるあなたの個人情報の使用について、重要な情報が追加されている可能性があります。 情報が保持されたままの事業活動が関連する企業間取引、手続き、再編に関連して。

合併、買収あるいは他の企業への譲渡によりブライトコーブやその事業の所有者が変更となる場合、あなたの個人情報が共有される場合があります。所有者の変更、あなたの個人情報の使用方法の変更、およびあなたの個人情報の使用方法の変更に対してあなたが持ち得る選択肢については、電子メールまたは当社ウェブサイト上の目立つ場所での告知、もしくはその両方を通して通知されます。

合併、買収あるいは他の企業への譲渡によりブライトコーブやその事業の所有者が変更となる場合、あなたの個人情報が共有される場合があります。所有者の変更、あなたの個人情報の使用方法の変更、およびあなたの個人情報の使用方法の変更に対してあなたが持ち得る選択肢については、電子メールまたは当社ウェブサイト上の目立つ場所での告知、もしくはその両方を通して通知されます。 その他、当社が適切と判断した場合:

あなたが居住する国以外の国や地域も含めた適用法に従うため;法律、指令、司法または行政命令、法的手続きや捜査、令状、召喚状、法執行機関または国家安全保障機関、またはその他法律により権限が与えられた者に従うため;あなたが居住する国以外の国や地域も含めた公共機関および政府機関の要求に応じるため;当社の利用規約を実施するため;当社あるいは当社の系列会社の経営を保護するため;当社、当社系列会社、またはお客様など、もしくはその全員の権利、プライバシー、安全、資産を守るため;有効な対応を進めるまたは当社に生じる可能性がある損害を制限する目的において、個人情報を開示することがあります。

フォーラム。本サイトの特定の場所(総称して「フォーラム」とします)では、あなたが情報を投稿できるようにする場合があります。フォーラムを通して開示した情報はすべて公開されますのでご注意ください。フォーラムを通して個人情報などの情報を開示する際は、注意をして慎重に行ってください。あなたがフォーラムを通して開示したいかなる個人情報の使用についても、当社は責任を負いません。フォーラムからの個人情報の削除を要求するには、privacy@brightcove.com (英語)までご連絡ください。あなたの個人情報を削除できない場合にはお知らせいたします。

サードパーティーのサイトと本サイト。当社は本サイトで、ユーザーの利便性を向上する目的で、ほかの Web サイトへのリンクを提供しています。また、ユーザーに対し、ブライトコーブの提携プログラム(詳細は本サイトで説明)に参加している会社のサービスなど、Brightcove サービスに関連して使用できるサードパーティーのサービスやアプリケーションについてお知らせする場合があります。サードパーティーや、サードパーティーが運営する他の Web サイト、アプリケーション、またはサービスのプライバシーや情報などに関する実施内容は、本プライバシー ポリシーの範囲ではなく、当社はこれらについて責任を負いません。個人情報の提供など、これらサードパーティーあるいはサードパーティーの Web サイト、アプリケーション、またはサービスに関連したお客様の行動は、これらサードパーティーのプライバシー ポリシーに従うものとします。本サイトへのリンクの掲載は、リンク先の Web サイトについてブライトコーブが保証することを示すものではありません。当社の顧客、パートナー、またはサードパーティーのサイト、アプリケーションあるいはサービスを通じてあなたが開示したあらゆる個人情報の使用について、当社は責任を負いません。

ソーシャル メディア機能。 当サイトには、LinkedIn、Twitter、Facebook、Google+ などのソーシャル メディア機能が含まれています。これらの機能は、あなたに関する情報を集めることがあります。収集する情報には、IP アドレスや当サイト内で訪問したページなどが含まれ、また、機能が適切に働くようにするため Cookie を設定することがあります。ソーシャル メディア機能は、サードパーティーによってホストされる場合と、当サイトで直接ホストしている場合があります。これら機能とのインタラクションには、ソーシャル メディア機能を提供している会社のプライバシー ポリシーが適用されます。

クロスデバイス トラッキング。モバイル デバイスを使用して当サイトとインタラクトした場合、当社はあなたが使用しているモバイルデバイスのユニーク識別子を含むそのデバイスに関する情報を受け取る場合があります。当社と当社のサービス プロバイダー、当社が提携しているサードパーティー(広告ネットワークを含む)は、クロスデバイス / クロスコンテクスト トラッキングを行うことがあります。例えば、1 台のデバイス上で複数のブラウザーを使用していたり、異なるデバイス(PC、スマートフォン、タブレットなど)を使用したりすると、このような様々なコンテクストやデバイス全体にわたり複数のアカウントやプロファイルが存在することにつながる場合があります。クロスデバイス / クロスコンテクスト テクノロジーを用いて、このような複数のアカウントやプロファイルを、異なるコンテクストやデバイスから得られるデータと結びつけることがあります。

国際的なデータ移転

本サイトと、本サイトが提供する機能は、米国などを含む世界中の様々な国に所在するリソースやサーバーを利用して提供される場合があります。したがって、本サイトのユーザーの個人情報は、本サイトにアクセスしているユーザーの所在地とは別の国に移転され、そこで処理や保存が行われる場合があります。そのような国の中には、データの出元となった国の国内法や規制当局の基準ではデータ保護のレベルが不十分であると認識される国が含まれることがあります。本サイトを使用することで、このようなデータの移転に合意したとみなされます。当社は、どこでそのデータが処理または保管されているかにかかわらず、収集した個人情報のプライバシーとセキュリティーを本プライバシー ポリシーに従って保護します。

European Residents: If you are a resident of the European Union (the “EU”), the European Economic Area or Switzerland or the United Kingdom, please see our Additional Privacy Notice for Certain European Residents and our Privacy Shield Notice below.

その他の重要事項

オプトアウト。 当社からのマーケティング関連の電子メールの受信を拒否される場合、また、あなたの個人情報が今後当社の系列会社 / サードパーティーと共有されることを拒否される場合には、最近受け取ったメッセージに記載されている「購読の中止(unsubscribe)」の方法に従うか、privacy@brightcove.com (英語)までご連絡ください。その場合、当社からのメッセージを拒否するのか、当社系列会社やサードパーティーとのあなたに関する情報の共有を拒否するのかを明記してください。

当社はいただいた要求に対し、できる限り早急に対応いたします。上記のように受信を停止した場合も、すでに情報を共有した当社系列会社あるいはサードパーティーのデータベースからあなたの個人情報を削除することはできません。サードパーティーからのマーケティング関連の電子メール受信を停止したい場合は、サードパーティーに直接ご連絡ください。

保存期間。 適用される法律で許される範囲において、本プライバシー ポリシーで概説している目的を達成するために適切な期間、または当社の法的義務を果たし、紛争を解決し、当社の契約を実行するために必要な期間のどちらか長い方の期間、ブライトコーブはあなたに関する個人情報を保持します。

子供による本サイトの使用。 本サイトは、16歳未満の子供を対象としていません。16歳未満の子供は、絶対に本サイトに個人情報を提供してはならないものとします。万が一、子供による個人情報提供のケースが判明した場合、privacy@brightcove.com (英語)までご連絡ください。

ユーザーの権利

あなたの個人情報を当社が保持しているかどうかを問い合わせることが可能です。また、当社はそれに回答することになっています。個人情報へのアクセス、または修正や削除をご希望の場合は、privacy@brightcove.com (英語)までご連絡ください。可能な限り、迅速に対応致します。

地域特有の開示

特定の欧州居住者向けの告知

The following European Privacy Policy applies to residents of the European Union, the European Economic Area, Switzerland and the United Kingdom who use Brightcove Services.

個人データと処理。 以下の追加告知の目的で:

「個人情報」とは、特に名前、ID 番号、地理的データ、オンライン識別子、またはその自然人の肉体的、生理的、遺伝的、精神的、経済的、文化的、または社会的なアイデンティティーに特有の要素を参照することにより、直接または間接的に特定されたあるいは特定可能な自然人に関するあらゆる情報を指します。

「処理」とは、自動化された手段かどうかにかかわらず個人データ、または個人データのセットに対して行われる、収集、記録、整理、構成、保管、適応または改変、回復、相談、使用、通信による開示、流布またはその他の形での開示、調整または組み合わせ、制限、削除または廃棄を含む、操作、または一連の操作を指します。

個人データ処理の目的と法的根拠。ブライトコーブは、本プライバシー ポリシーに定めた目的のためにデータを処理します。これには、サイトやその他のサービスを、「情報の使用方法」、「考えられる情報の共有方法」の項で説明しているとおりに提供する目的が含まれます。

当社の個人データの処理が合法となる根拠は次のとおりです。(i)合意および / または(ii)その他の適用可能な法的根拠。これには、業務に従事すること、価値ある製品やサービスを当サイトのユーザーに提供すること、詐欺を防止すること、情報とネットワークのセキュリティーを確保すること、ダイレクト マーケティング、および業界慣行に準拠することにおける当社の正当な利益が含まれます。

強制的開示。 ブライトコーブは公的機関による合法的な要請に従って個人データを開示することがあります。これには、国家安全保障または司法機関による要件を満たすため、または法的命令に従うために必要な開示も含まれます。

Given the judgment of the Court of Justice of the European Union dated 16 July 2020 which invalidated the adequacy of the Privacy Shield Framework, we are increasingly relying on the European Commission Standard Contractual Clauses as a transfer compliance mechanism. We also continue to process relevant Personal Data in line with our obligations under the Privacy Shield Framework. For further information, please see our Privacy Shield Notice below.

欧州諸国の居住者の追加的権利。EU または個人データの保護に関する法律が実質的に同様である国の居住者は、次の追加の権利のうち 1 つ以上を行使することができます。

アクセス。当社が収集したあなたに関する個人データのコピーを希望される場合は、privacy@brightcove.com (英語)までご連絡ください。

修正と削除。あなたに関する不十分な、不正確な、不必要な、または古い個人情報の修正または削除を要請することです。

異議の申し立て。時点にかかわらず、ダイレクト マーケティングの目的であなたの個人情報が処理されていることに対し異議を申し立てることです。

処理の制限。特定の理由によってあなたの個人情報の処理を制限することです。この理由とは、例えば当社が収集したあなたに関する個人情報が不正確である場合や、データ保護法や規制により認められた権利に基づいてあなたが処理に異議を申し立てている場合などが含まれます。

データ ポータビリティー。当社が収集したあなたに関する個人情報のコピーを、一般的に使用されている、機械で読み取れる形式で要求することです。

同意を撤回する権利。あなたの個人情報の処理があなたの同意のみに基づくものであり、その他の法的な正当性に基づかない場合、撤回される前の合意に基づく当社による処理の合法性に影響を与えることなく、いつでもその同意を撤回できることです。これには、Brightcove サービスの既存の契約に関連する処理も含まれます。

DPA に苦情を申し立てる権利。当社によるあなたに関する個人情報の処理が、適用されるデータ保護法を遵守していないと考えた場合に、お住まいの地域を監督するデータ保護機関(以下、「DPA」)に申し立てることです。

上記の権利のいずれかを行使するには、privacy@brightcove.com (英語)までご連絡ください(DPA に苦情を申し立てる権利を除きます。この権利は、直接 DPA に申し出ることができます)。当社はすべての要請について、適用される法律に基づき、また合理的な期間のうちに対応します。要請への対応を始める前に、あなたの身元を確認しなければならない場合があります。

カナダ居住者向けの告知

カナダの居住者には、カナダの法律の下で追加の権利があります。詳細は、 Office of the Privacy Commissioner of Canada (英語)が提供している情報をご参照ください。

あなたと当社は、本プライバシー ポリシーとその他の関連するポリシーが、両者の希望により英語で作成されることをここに確認します。Vous reconnaissent avoir exigé la rédaction en anglais du présent document ainsi que tous les documents qui s'y rattachent.

米国カリフォルニア州居住者向けの告知

米国カリフォルニア州にお住まいの場合は、こちらの「米国カリフォルニア州居住者向けのプライバシーの告知」をご覧になり、米国カリフォルニア州居住者向けの追加のプライバシー開示についてご確認ください。

プライバシー シールドの告知

EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Notice. We have certified our compliance with the EU-U.S. Privacy Shield and the Swiss-U.S. Privacy Shield (collectively, the “Privacy Shield Framework”) with respect to the Personal Data of users of the Site who are residents of the European Union (“EU”), European Economic Area (“EEA”), the United Kingdom and Switzerland that we receive and process through the Site. We certify that we adhere to the Privacy Shield Framework principles of notice, choice, onward transfer, security, data integrity, access and enforcement (the “Privacy Shield Principles”) for Personal Data of users of the Site in the countries participating in the Privacy Shield Framework. We are responsible for the processing of personal data we receive under the Privacy Shield Framework and subsequently transfer to a third party agent, and may be liable for onward transfers in violation of the Privacy Shield Principles. Our certification is available here. We may also process Personal Data relating to individuals in Europe via other compliance mechanisms, including use of the European Commission Standard Contractual Clauses.

質問と苦情。 プライバシー シールド フレームワーク参加国の居住者は、当社のプライバシー シールドへの準拠に関する質問や苦情を、後述のプライバシー シールドおよびデータ保護に関する当社の連絡窓口に、直接お寄せいただくことができます。当社は問題を解決するために協力します。

もし、プライバシー シールド フレームワークに基づいて処理されたデータに関する懸念について適時応答がなかった場合、または当社がその懸念に対して満足のいく対応をしなかった場合には、米国に拠点のある当社の紛争解決プロバイダーに、無料で連絡することが可能です。URLは https://feedback-form.truste.com/watchdog/request です。ブライトコーブと当社の独立紛争解決プロバイダーの両方ともが、あなたの苦情を解決できなかった場合、プライバシー シールド パネルに法的拘束力のある仲裁を申し出る権利を行使することができます。ただし、そのような仲裁手続きを開始する前に、プライバシー シールド フレームワーク参加国の居住者は、次の手順を行う必要があります。(1)当社に連絡し、問題を解決する機会を与える、(2)当社が指定する独立紛争解決プロバイダーからの支援を求める、(3)米国商務省に(直接または欧州 DPA を通して)連絡し、米国商務省が問題の解決を試みる時間を与える。居住者が法的拘束力のある仲裁を求める場合、両者それぞれが自身の弁護士費用を負担します。プライバシー シールド フレームワークに従い、仲裁者はその居住者のプライバシー シールドの原則の侵害を解決するため、その個人を対象とした、非金銭的な、衡平法上の救済のみを命じることができます。

米国連邦取引委員会による施行。プライバシー シールド フレームワークの下でのブライトコーブのコミットメントは、米国連邦取引委員会(FTC)による捜査と強制力の適用対象です。

プライバシーポリシー シールドおよびデータ保護相談窓口。当サイトとの関連で当社が処理するあなたの個人情報を対象としたプライバシー シールド およびデータ保護の相談窓口(Privacy Shield and Data Protection Contact)は、次のとおりです。

担当者:プライバシー最高責任者

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA 02210

電話:+1 617 500 4947 (英語)

privacy@brightcove.com(英語)

当社があなたのご質問を理解し、対応できるよう、十分な情報をお知らせください。

セキュリティ

ブライトコーブは、当社のサイトのユーザーから収集した個人情報のセキュリティについて特に重視しています。当社は組織的、技術的、管理的措置を講じて、ユーザーの個人情報を徹底的に保護いたします。それでも、インターネットやデータストレージシステムでデータ転送を行う場合、当然ながら 100%の安全を確保することはできません。本サイトのリードフォーム(氏名、電話番号、Eメールアドレスなど)でユーザーの個人情報を送信すると、データ送信が暗号化されます。個人情報のセキュリティについてご質問があれば、privacy@brightcove.com (英語)までご連絡ください。

本プライバシー ポリシーの変更

当社は、当社の情報とプライバシーに関する規定への変更を反映させるため、本プライバシー ポリシーを更新することがあります。大幅な変更を行う場合は、事前に、または変更が有効となるのに合わせて、本サイトに告知を掲載することによりお知らせします。このような変更後にあなたが本サイトを利用する場合、変更後のプライバシー ポリシーに同意したものとみなします。プライバシーの規定について、定期的にこのページを確認して最新情報をご確認いただくことをお勧めします。最新の改訂の日付は、本プライバシー ポリシーの最上部に表示されています。

お問い合わせ先

本プライバシー ポリシーに関してご質問がある場合は、電子メールで privacy@brightcove.com (英語)までご連絡いただくか、+1 617 500 4947 (英語)までお電話ください。あるいは、以下の住所に郵送(英語)でお問い合わせいただくこともできます。

担当部署:プライバシーチーム

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA 02210

当社があなたのご質問やご要望に対応できるよう、十分な情報をお知らせください。

