Interactivité 101

Les vidéos interactives ont toujours été un sujet d'actualité. Vous vous demandez ce que signifie tout ce battage médiatique ? En résumé, l'interactivité donne au public le contrôle ultime sur le contenu regardé, ce qui vous permet de transformer votre façon de communiquer avec celui-ci. Voici un aperçu des fonctionnalités de vidéo interactive et quelques bonnes pratiques d'intégration de cette technologie dans votre entreprise.

Quels sont les avantages de l'interactivité ?

Des quiz interactifs aux vidéos commerciales, l'interactivité permet aux entreprises de créer un contenu de plus en plus attrayant, destiné à une variété de publics, à travers différents supports. En vous appuyant sur les sondages, l'enchaînement et la création de chapitres, vous permettez à votre public de choisir sa propre aventure à travers un parcours personnalisé qui l'incitera à vous rester fidèle dès le départ.

En matière de communication d'entreprise, vous pouvez créer une expérience plus dynamique en ajoutant des synchronisations de diapositives et des quiz pour vous assurer que les membres de l'équipe retiennent le contenu proposé. Dans le domaine du commerce électronique, vous pouvez convertir les visiteurs à une vitesse fulgurante, en intégrant la fonctionnalité d'ajout au panier et des appels à l'action puissants.

Les vidéos interactives peuvent également être un moyen efficace de poser à vos prospects des questions qui vous permettent d'évaluer leur intérêt et de mieux définir vos personnas. Et, si votre entreprise propose une gamme complète de produits, vous pouvez créer des vidéos interactives de présentation pour aider les utilisateurs à trouver et à sélectionner le produit qui répond le mieux à leurs besoins spécifiques.

Si vous lancez une campagne ABM, l'interactivité peut ajouter un niveau de personnalisation dynamique à vos vidéos. Par exemple, vous pouvez utiliser cette technologie pour citer le nom de votre cible, le nom du client ou son secteur d'activité. Un tel contenu peut donner l'impression que votre équipe a créé ce contenu spécifiquement pour ce compte cible.

Quelles sont les bonnes pratiques en matière d'interactivité ?

Lorsque vous lancez une campagne vidéo interactive, veillez à mettre l'accent sur la pertinence. Pour réussir, il est essentiel d'adapter votre contenu à l'étape où se trouve votre prospect ou votre client dans son parcours d'achat. Après tout, votre public dispose d'un large éventail de possibilités de contenu et il choisira de consommer les biens qui répondent le mieux à ses intérêts et à ses besoins spécifiques.

Si votre contenu ne trouve pas un bon écho auprès de votre public, celui-ci l'abandonnera instantanément. Heureusement, les vidéos interactives vous permettent de créer des contenus hyper-pertinents et personnalisés. Cela facilite le suivi des prospects qui auraient posé une question nécessitant une action de votre côté, par exemple l'envoi de documents plus pertinents.

Une autre bonne pratique consiste à prendre en compte l'échange de valeur. Toutes les vidéos interactives que vous créez doivent profiter simultanément au spectateur (en lui donnant des informations précieuses) et à votre entreprise (en vous fournissant des données importantes sur l'utilisateur). En exploitant pleinement cette technologie, vous devriez être en mesure de convertir plus de prospects et de recueillir des données de meilleure qualité sur les besoins de chacun de vos nouveaux clients. Vous serez ainsi en mesure de proposer un contenu relationnel plus ciblé et de fournir à votre équipe commerciale des informations spécialisées qui pourront guider les conversations avec les prospects.

Vous souhaitez découvrir quels outils interactifs correspondent le mieux à votre stratégie vidéo ? Répondez à notre quiz : Quel est votre style d'interactivité ?