Ecosystem and Partner Integrations

Systèmes de gestion du contenu (CMS)

Connecter Video Cloud et les technologies CMS permet de toucher plus de personnes avec la vidéo dans votre organisation et rationalise le flux de publication. Video Cloud s'intègre aux principaux fournisseurs CMS du monde pour améliorer la facilité d'utilisation et vous aide à créer des expériences vidéo encore plus réussies pour votre public.