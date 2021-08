Die hohe Bedeutung der Verbindung zwischen Videodaten und Ihrer Marketingautomatisierungsplattform

Jahr für Jahr verzeichnen wir einen Anstieg der Videonutzung innerhalb von Marketingkampagnen. Daten von eMarketer zufolge nutzen 87 % aller Marketer weltweit Video als Marketingtool; das sind 6 % mehr als im Jahr 2018. Die meisten Unternehmen verwalten jedoch Ihre Videodaten weiterhin manuell statt eine Verbindung zu ihren Marketingautomatisierungsplattformen herzustellen.

Was spricht für Automatisierung?

Wenn Sie eine Online-Video-Plattform wie Brightcove nutzen, müssen Sie ohne eine Verbindung zu Ihrer Marketingautomatisierungsplattform die Daten für jede einzelne E-Mail, die zu einer Video-Landing-Page führt, manuell abrufen und anschließend alles miteinander verknüpfen, um Aufschluss darüber zu erhalten, wer genau sich was ansieht.

Da Video nachweislich die ansprechendste und effektivste Kommunikationsform ist, ist es für den Erfolg Ihrer Marketingkampagnen unverzichtbar, alle Interaktionsdetails in Bezug darauf, wer sich welches Video ansieht, zu erfassen. Brightcove verknüpft anhand eigener Analytics und Tracking-Tools die Metriken unserer Videokampagnen mit unserer Marketingautomatisierungsplattform, die dann wiederum diese Informationen in Salesforce einspeist. Mit diesen Verbindungen können wir die Zuschaueraktivität verfolgen, ohne den Zugriff auf Videocontent zu beschränken. So können wir das Erlebnis unserer Benutzer verbessern und mehr Sales-Leads erzielen. Zudem gibt eine höhere Transparenz unserer Videointeraktionsmetriken unserem Kreativteam Aufschluss darüber, welche Arten von Videos am effektivsten sind. So kann es zur Optimierung bestehender, sowie zur Verbesserung künftiger Inhalte für optimale Kampagnenkonversionen beitragen.

Durch die Verbindung Ihrer Marketingautomatisierungsplattform können Sie sogar noch mehr von der Schlagkraft von Video profitieren. Wenn Ihr Stack nahtlos ineinandergreift, erhält Ihr Sales-Team Leads, die es nachverfolgen kann. Alternativ können Ihre Leads auf einen automatisierten Pflegepfad geleitet werden (ja, noch mehr Automatisierung!). Ich möchte Ihnen daher folgende Frage stellen: Haben Sie bereits eine Verbindung zwischen Brightcove und Ihrer Marketingautomatisierungsplattform hergestellt? Falls nein, dann können Sie das jetzt nachholen! Wir verfügen über sofort einsatzbereite Integrationen mit den besten Marketingautomatisierungsoptionen, darunter Salesforce Pardot.

Erfahren Sie, wie Brightcove Campaign mit Ihren Plattformen für Videomarketingautomatisierung verbunden werden kann, um Ihre Marketingkampagnen zu verbessern.