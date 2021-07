Seven West Media double la mise sur la vidéo en lançant 7plus

Seven West Media (SWM) façonne depuis des décennies la consommation des médias de millions d’Australiens. En début d’année, la société a encore frappé en lançant son nouveau service de diffusion OTT 7plus partie intégrante de la vision de SWM de devenir leader sur le marché du « tout vidéo ».

Constatant la valorisation montante du contenu de haute qualité, et surfant sur la popularité croissante du contenu vidéo, SWM redouble d’investissements dans sa stratégie vidéo. Étendant ainsi sa présence par la publication de contenu vidéo, l’entreprise déploie aujourd’hui ses ramifications sur une large diversité de plates-formes et canaux de diffusion numérique.

En partenariat avec Brightcove, SWM crée désormais plus de contenu que jamais et le diffuse sur tous les écrans, petits et grands.

La nouvelle maison-mère du « tout vidéo »

Définitivement sortie de sa version bêta en janvier, la nouvelle plate-forme héberge une riche médiathèque s’étendant des programmes de diffusion de SWM à un large éventail de contenu vidéo à la demande, incluant films internationaux et exclusivités Seven, entre autres.

La plate-forme vidéo Brightcove soutient l’expérience vidéo sur 7plus, offrant au public australien un visionnage de haute qualité sur tous les supports : internet, mobile et grands écrans de la TV connectée. SWM a également recours à l’insertion de publicités côté serveur (SSAI) de Brightcove pour améliorer la portée de sa diffusion et l’engagement de son public. Grâce à la technologie SSAI, SWM est en mesure d’intégrer parfaitement les publicités dans le contenu vidéo, et ce sur une large gamme de dispositifs, tout en préservant la sécurité du contenu et en offrant un visionnage allégé en délais de chargement et autres interruptions.

Fort de son ambition du « tout vidéo », SWM se montre leader dans la couverture des plus grands événements sportifs à destination du public australien. Fière de son partenariat de longue date avec SWM, Brightcove assure la diffusion vidéo d’événements sportifs majeurs tels que le 7Tennis (Open d’Australie) et la Melbourne Cup.

Cette année, Seven est diffuseur officiel des très attendus Jeux du Commonwealth 2018. À cette occasion, l’entreprise concentrera ses efforts sur une couverture intégrale, capturant chaque moment-clé de l’événement et visant à établir une connexion avec le public sur tous les écrans. Bras droit de SWM, Brightcove soutient l’entreprise dans la croissance de sa présence dans le sport, notamment par l’exécution de son application 7CommGames, qui propose un accès à la diffusion des Jeux du Commonwealth depuis la côte Pacifique australienne, des événements majeurs aux résumés et interviews.

Avec un public actif mensuel destiné à atteindre la barre des 3 millions de spectateurs d’ici mai 2018, les fruits de la stratégie d’innovation vidéo de SWM sont évidents. Chez Brightcove, nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec Seven pour délivrer une expérience vidéo de qualité.