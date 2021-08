Assistez à des concerts diffusés en direct, au premier rang.

Ceux qui ont l'habitude de danser en concert ont peut-être dû se cogner contre leur canapé : un petit bémol, certes, mais le seul de l'expérience de diffusion en direct que Brightcove a pu offrir à de grands artistes tels que les Dropkick Murphys, Willie Nelson et bien d'autres encore. Grâce à Brightcove, les fans pourront vivre une expérience riche sans pause et sans mise en mémoire tampon afin de véritablement ressentir chaque rythme de batterie, chaque accord de guitare et chacune des paroles avec une clarté et une émotion qui leur donneront l'impression d'assister au concert en personne.

9 MILLIONS DE VUES

Lorsque les Dropkick Murphys ont décidé de diffuser en direct leur concert, ils ont choisi de jouer au Fenway Park de Boston et ont donc appelé cet événement « Streaming Outta Fenway ». Cependant, en raison des restrictions liées à la pandémie, seules 35 personnes ont été autorisées à accéder à cet immense stade, en comptant le groupe et l'équipe technique. Mais ce petit public a rapidement été éclipsé par les 9 millions de téléspectateurs qui ont assisté au concert. Oui, « Streaming Outta Fenway » a bien enregistré plus de 9 millions de vues dans le monde entier ! Tous ces gens ont ainsi pu disposer d'un siège au premier rang pour cette représentation incroyable, directement depuis leur salon, leur jardin ou leur balcon, peu importe la taille de l'écran. Avec 12 points de diffusion différents et plus de 700 000 dollars récoltés et reversés à des œuvres caritatives, cet événement a rencontré un incroyable succès !

UN PIQUE-NIQUE SANS PÉPINS

Lorsque Willie Nelson a dû transformer son emblématique « pique-nique du 4 juillet » en un concert virtuel, Brightcove l'a aidé à le diffuser en direct depuis les scènes Saloon et Chapel de son ranch Luck. Rassemblant virtuellement des millions de fans dévoués afin de leur offrir la possibilité de profiter de leur musique préférée, la technologie de diffusion en direct de pointe de Brightcove a permis au public fidèle de Willie Nelson de vivre un concert de grande qualité, comme s'ils y étaient. L'événement proposait également aux spectateurs des échanges avec d'anciens participants, ainsi que de nouvelles représentations en direct de leurs artistes préférés comme Sheryl Crow, Ziggy Marley, Margo Price, Steve Earle et Kurt Vile.

L'INDUSTRIE MUSICALE 2.0

« L'industrie de la musique est en perpétuelle évolution, la vidéo occupant le premier rang. Les entreprises, bien après la fin de la pandémie, continueront à utiliser la vidéo pour communiquer avec leur public. La raison ? La vidéo est probablement le seul et unique média grâce auquel nous pouvons fournir l'expérience authentique et réaliste que les spectateurs désirent tant », explique Sara Larsen, directrice marketing chez Brightcove. Grâce à de grands artistes comme les Dropkick Murphys et Willie Nelson, Brightcove a pu montrer à quel point sa technologie est essentielle à l'industrie du divertissement, car cette dernière permet de rassembler artistes et publics. Si vous ne savez pas comment promouvoir votre représentation auprès de votre public, contactez Brightcove et profitez de notre service de diffusion en direct de qualité supérieure pour offrir à vos fans une expérience inoubliable.