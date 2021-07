3 utilisations faciles et efficaces de la vidéo pour les communications internes

Votre organisation utilise déjà probablement la vidéo pour ses communications externes. Vos équipes marketing créent et publient régulièrement du contenu vidéo pour sensibiliser, engager et convertir les visiteurs en ligne. Mais lorsqu’il s’agit de communication interne, les organisations se limitent souvent à des outils plus traditionnels. Dans les plupart des cas, l’actualité tenue par les RH est encore transmise par courriel et les sessions de formation impliquent souvent d’envoyer les employés au siège de l’entreprise.

Dans un tel contexte, arrêtons-nous un moment pour étudier le potentiel de la vidéo. Il s’agit d’impliquer son public, d’établir une connexion étroite avec lui. Pourquoi votre organisation ne l’utiliserait-elle pas au-delà du marketing pour renforcer l’implication de la plus importante de vos cibles – vos employés – tout en améliorant ses résultats commerciaux, en particulier puisque plus de la moitié (54 %) attendent aujourd’hui de voir la vidéo utilisée au sein de leur organisation, et que la production de contenu vidéo est aujourd’hui plus accessible que jamais ? Que vous souhaitiez filmer et éditer le contenu vous-même ou le sous-traiter à un spécialiste de la vidéo en ligne, vous pouvez aujourd’hui le faire à budget modéré.

Si vous n’utilisez pas déjà la vidéo en interne, voici quelques conseils pour la mettre en place de manière efficace dans votre organisation.

Communications d’entreprise

Dans le contexte d’une internationalisation toujours grandissante, la vidéo est un très bon moyen de maintenir chacun au fait de l’actualité de l’entreprise tout en favorisant les connexions entre les équipes dispersées aux quatre coins du globe. Elle permet également d’éviter la perte de l’information par la traduction, tous les destinataires recevant le même message en même temps. Interventions du PDG, revues des résultats financiers, réunions du comité de direction... la diffusion en direct des réunions internes vous aide à maintenir votre équipe au fait de l’actualité tout en mettant un visage sur les communiqués de l’entreprise. Des entreprises telles que SAS, Smithfield Foods et Restoration Hardware exploitent aujourd’hui cette méthode et en récoltent déjà les bénéfices.

L’entreprise Deloitte est également un friand utilisateur de ce type de contenu. Afin d’humaniser son image de marque, l’entreprise internationale, qui compte pas moins de 244 000 employés, a initié le programme Deloitte TV Network, un portail vidéo devenu lieu de connexion personnelle entre cadres dirigeants et employés. Proposant des vidéos de conversations à l’improviste entre un hôte et un responsable Deloitte, la plate-forme offre aux employés un aperçu plus intime de la personnalité de leurs dirigeants dans leur vie quotidienne. Le portail connaît un succès retentissant. Avec un taux de consultation de 75 % dépassant toutes les attentes initiales du programme, Deloitte a vu l’implication de ses employés propulsée en orbite.

Formation

Des formations régulières sont importantes pour l’amélioration de votre équipe. Malheureusement, il peut parfois être difficile de réunir tout le monde dans une même pièce au même moment. Intervient alors la vidéo. Diffusée en direct ou à la demande, la vidéo assure un message et une expérience de formation uniformes dans toute l’organisation. Elle garantit également un degré de personnalisation et la préservation des interactions humaines.

Cependant, la simple publication d’une vidéo ne suffit pas. Votre équipe doit se sentir impliquée et assimiler l’expérience. L’ajout d’éléments interactifs, tels que des quizz, des sondages ou encore le découpage des vidéos en chapitres, permet d’atteindre cet objectif, transformant la transmission d’un discours unilatéral en dialogue. Autre atout majeur : chaque clic et action devient quantifiable. L’engagement des employés avec le contenu peut alors être évalué et le contenu suivant planifié sur la base de ces informations. Ces informations avancées vous permettent ainsi de personnaliser et cibler votre contenu, et de mesurer l’efficacité réelle de vos vidéos.

Pionniers dans ce domaine, Samsung Electronics et Dunkin Donuts mettent un panel de vidéos à la disposition de leurs équipes internationales sur un vaste éventail de sujets, du développement de connaissances à la démonstration de produits.

Intégration

Équipes RH, la vidéo est votre arme secrète pour accélérer l’intégration de vos nouveaux employés et établir un lien affectif favorable lors de leur accueil. Une plate-forme de contenu à la demande (vidéos de bienvenue, etc.) permettra à vos nouveaux employés d’embarquer en ligne puis d’atteindre plus rapidement et plus efficacement les performances ciblées. Les procédures et politiques informatiques, ou encore les présentations des différents services, peuvent faire l’objet de vidéos d’intégration utiles. Vous pouvez en outre étendre ce concept à la constitution d’un annuaire des employés au format multimédia, donnant à chaque nouveau collaborateur la possibilité de se présenter par vidéo à toute l’équipe. Cela contribuera à créer un rapport émotionnel positif avec les nouveaux employés, les initiera à la culture de l’entreprise et établira une relation de confiance avec les dirigeants, en plus de permettre un apprentissage autonome et réduisant les coûts de formation sur site.

Un développement pas à pas

Il est important de se souvenir que votre image de marque interne est tout aussi importante que votre image extérieure. Il est ainsi essentiel de maximiser les occasions de connecter les équipes dispersées et d’engager réellement les employés. Un développement pas à pas est souhaitable, en commençant par remplacer les communications par courriel courantes par le format vidéo, par exemple. Souvenez-vous également d’exploiter au maximum les statistiques fournies par les vidéos. Cela vous aidera à mieux comprendre vos employés et à mieux communiquer avec eux par un contenu et un format adaptés.