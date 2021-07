Security and Reliability

Que vous destiniez vos vidéos au grand public ou à des communications internes privées, Brightcove simplifie la diffusion d'expériences vidéo de qualité avec un haut niveau de sécurité et de contrôle sur tous les dispositifs. Nous prenons en charge les systèmes de protection du contenu les plus sophistiqués et les fonctionnalités de sécurité avancées telles que les filigranes, les restrictions par domaine et par IP et le géofiltrage. Vous pouvez ainsi diffuser le contenu vidéo le plus sensible en toute confiance et en toute sécurité.

Protection du contenu et cryptage Communiquez avec vos employés et collaborateurs sur tous les dispositifs grâce à une large gamme de fonctionnalités de sécurité avancées. Brightcove vous permet de contrôler facilement votre contenu à l’aide de filigranes, du cryptage du contenu, d’une protection par jetons et des DRM. Restriction par domaine et par IP Sachez précisément où et quand votre contenu est affiché pour vous conformer aux calendriers de lancement mondiaux ou à une diffusion sécurisée derrière un pare-feu. Brightcove vous permet de restreindre l’accès à vos vidéos par domaine, adresse IP ou date de publication en toute simplicité. Vous pouvez limiter l’accès aux vidéos sensibles par plage d’adresses IP et faire en sorte que le contenu ne soit visible que sur des réseaux autorisés. Géofiltrage Vous avez une vidéo qui ne doit pas être distribuée en dehors d’une région géographique spécifique ? Avec les fonctions de géofiltrage avancées de Brightcove, vous êtes sûr(e) de vous conformer à vos obligations spécifiques en matière de restriction géographique, de sécurité et/ou de licence de contenu. Cette fonction est disponible par le biais des partenaires de Brightcove, mais elle est entièrement intégrée à notre plate-forme. Authentification et authentification unique (SSO) Évitez les complications liées à la fourniture d’un énième ensemble d’authentifiants à vos utilisateurs en vous servant d’une plate-forme d’authentification qu’ils connaissent déjà. Avec la prise en charge des intégrations SSO SAML 2.0, Brightcove vous permet de mettre à profit vos processus existants de sécurité d’entreprise et de gestion des identités pour fournir un accès sécurisé à votre contenu vidéo important. Faibles répercussions sur le réseau Diffusez la meilleure expérience vidéo avec le moins de répercussions sur le réseau. Brightcove propose différentes manières d’utiliser librement la vidéo sans nuire aux performances réseau de votre société. Nous prenons en charge les CDN gérés par le client ou l’hébergement de vidéos sur des serveurs internes, tels que les services de média Cisco, afin que ces dernières puissent être diffusées sur les lecteurs Brightcove sans quitter le réseau de l’entreprise.

La diffusion vidéo de Brightcove peut également être optimisée par les dispositifs proxy réputés de Riverbed Technology et Blue Coat.

Nous collaborons par ailleurs avec les meilleurs fournisseurs de solutions de diffusion de contenu d’entreprise (eCDN) pour optimiser les performances réseau. Ressources distantes Diffusez des vidéos de qualité à vos employés, à l’abri derrière votre pare-feu. Grâce au mode Ressource distante de Brightcove, les entreprises fournissent à Brightcove les métadonnées et l’emplacement des fichiers vidéo, mais les ressources ne sont jamais chargées dans Video Cloud. Le lecteur vidéo et les métadonnées sont fournis par Video Cloud, mais la vidéo est lue depuis le réseau de diffusion de contenu propre à l’entreprise, fournissant ainsi une couche de sécurité supplémentaire. Un contrat de niveau de service (SLA) inégalé sur le marché Brightcove s'impose à la tête du secteur avec le meilleur contrat de niveau de service. Il est de notre devoir d'aider nos clients à offrir une expérience vidéo optimale à leurs visiteurs. Nous nous attachons à fournir un produit incomparable et à préserver la stabilité et la fiabilité de notre solution. Nous pouvons ainsi donner satisfaction à nos clients. Un succès de longue date Confiez votre contenu à une solution éprouvée. Brightcove fait conduire des évaluations de sécurité tierces rigoureuses de ses solutions au moins une fois par an, qui comprennent des tests de vulnérabilité des applications et du réseau, des tests d’intrusion et un audit des systèmes de sécurité propres aux applications. Si vous souhaitez signaler un problème de sécurité, merci d'envoyer un courriel à : security@brightcove.com