Scalable and Fast Video Transcoding

Brightcove fournit une conversion en nuage rapide, fiable et infiniment évolutive. Chargez votre vidéo une seule fois et nous nous occupons du reste avec la technologie de conversion la plus avancée pour diffuser des vidéos de qualité sur tout type d'ordinateur ou de dispositif. Video Cloud prépare automatiquement votre vidéo pour une diffusion à débit adaptatif. Il crée plusieurs rendus de chaque fichier source en fonction des paramètres par défaut ou de votre profil d'encodage personnalisé, afin que vous n'ayez pas à vous en préoccuper.

Mise en ligne plus rapide Video Cloud est conçu pour accélérer au maximum le processus de mise en ligne et de publication des vidéos. Avec Video Cloud, mettre en ligne vos ressources vidéo n'a jamais été aussi rapide et aussi simple. Il vous suffit de les charger depuis notre application internet conviviale, puis de sélectionner les ressources vidéo depuis votre bureau ou une URL spécifique. Lorsque vous chargez des vidéos, personnalisez leurs métadonnées pour gagner du temps et pour que votre contenu reste organisé et balisé correctement.

Prise en charge étendue des formats Assurez-vous d'être prêt(e) pour un monde aux dispositifs et aux formats multiples. L'utilisateur d'aujourd'hui visionne les vidéos sur une variété de dispositifs, chacun ayant son propre système d'exploitation et format vidéo. Video Cloud prend en charge presque tous les formats et codecs, en mettant l'accent sur la conversion dans les formats utilisés pour la diffusion sur les navigateurs internet, les tablettes, les smartphones et autres dispositifs connectés. Nos solutions permettent de diffuser du contenu sur le plus grand nombre de plateformes et de dispositifs et d'offrir la meilleure expérience vidéo, en mettant l'accent sur la diffusion en HLS et MPEG-DASH.

Prise en charge du débit adaptatif La diffusion en débit adaptatif garantit la meilleure expérience de lecture possible à vos clients, quel que soit le moment où ils visionnent les vidéos. Nous prenons en charge les formats de diffusion adaptative populaires, tels que HLS, Microsoft Smooth Streaming et MPEG-DASH, ainsi que des formats audio comme les formats MP3, AAC et Dolby. Les sorties HLS sont hautement optimisées, avec un format de sortie plus petit, ce qui signifie une meilleure qualité d'image et des débits moins élevés. En utilisant en même temps la technologie de lecteur vidéo HTML 5 de Brightcove, les clients peuvent diffuser des rendus HLS sur des PC.

Conversion de flux en direct en nuage La conversion en nuage simplifie les flux de vidéo en direct et permet de créer facilement des flux vidéo à débit adaptatif de haute qualité. Video Cloud fournit une solution clé en main pour les événements en direct, avec une interface utilisateur pour diffuser un événement en direct et pour la conversion, et pour gérer la diffusion du flux en direct sur les navigateurs et les dispositifs.