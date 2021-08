LAST UPDATED: February 17, 2021

Brightcove Inc. et ses filiales (« Brightcove » ou « nous ») souhaitent vous permettre de mieux comprendre les types de cookies utilisés sur leurs sites internet, la manière dont elles utilisent les informations recueillies par le biais de cookies et les choix qui vous sont offerts concernant les cookies. La présente Politique relative aux cookies (la « Politique relative aux cookies ») décrit nos pratiques concernant les cookies utilisés sur notre site internet à l'adresse http://www.brightcove.com/ et les autres sites internet de Brightcove sur lesquels la présente Politique relative aux cookies est disponible (collectivement, le « Site »).

La présente Politique relative aux cookies ne couvre ni les cookies pouvant être utilisés par les services offerts par Brightcove (les « Services Brightcove ») ni les aspects des Services Brightcove accessibles via ce Site, dont Studio, les pages de l'assistance et la documentation. Pour plus d'informations sur les cookies utilisés dans le cadre des Services Brightcove, veuillez consulter notre Politique de confidentialité des services Brightcove. Pour toutes questions concernant la présente Politique relative aux cookies, ou nos pratiques générales en matière de confidentialité, veuillez nous contacter à l'adresse privacy@brightcove.com.

Contenu de la Politique relative aux cookies :

Qu'est-ce qu'un cookie ?

Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké sur l'ordinateur ou un autre dispositif d'un utilisateur. Les cookies contiennent des informations qui peuvent être ultérieurement lues par un serveur internet du domaine qui l'a placé sur votre ordinateur ou autre dispositif. Les cookies sont utilisés à diverses fins, comme décrit dans les Types de cookies utilisés sur le Site ci-dessous. Nous pouvons relier les informations que nous stockons dans les cookies aux informations personnelles que vous envoyez lorsque vous visitez notre Site. Nous pouvons recevoir des rapports de nos prestataires de services tiers concernant l'utilisation des cookies que ces derniers déploient de manière individuelle et/ou agrégée. Pour en savoir plus sur les cookies, veuillez consulter le site à l'adresse http://www.allaboutcookies.org/ ou à l'adresse www.youronlinechoices.com.

Retour en haut

Le Site utilise-t-il des cookies ?

Oui. Brightcove et ses prestataires de services tiers utilisent des cookies et d'autres technologies pour améliorer l'expérience utilisateur sur le Site.

Retour en haut

Types de cookies utilisés sur le Site

Le Site utilise à la fois des cookies de session et des cookies persistants. Nous utilisons des cookies de session pour faciliter votre navigation sur le Site. Un cookie de session expire à la fermeture du navigateur. Un cookie persistant reste sur votre disque dur pour une période prolongée. Nous utilisons des cookies persistants pour mieux mémoriser les préférences d'usage et améliorer l'expérience utilisateur. Les cookies que nous sommes susceptibles d'utiliser peuvent également être regroupés dans les catégories suivantes (et peuvent inclure des cookies persistants ou de session, selon le contexte) :

Cookies de statistiques/performances , qui collectent des informations sur la manière dont vous utilisez notre Site. Ces cookies nous permettent de reconnaître et de compter le nombre d'utilisateurs uniques qui visitent le Site (et les fonctionnalités du Site) et de déterminer leur mode de navigation à l'intérieur de notre site internet. Cela nous aide à améliorer le fonctionnement du site internet. Ces cookies sont parfois placés par des prestataires de services tiers d'analyse du trafic. Il peut s'agir de cookies persistants ou de session.

Cookies de fonctionnalités , qui mémorisent les sélections que vous effectuez et vous reconnaissent lors de votre prochaine connexion. Ces cookies nous permettent de personnaliser notre contenu, de vous accueillir par votre nom et de mémoriser vos préférences (par exemple, votre choix de langue ou de région). Il s'agit généralement de cookies persistants.

Cookies publicitaires , qui sont des cookies de fonctionnalités utilisés à des fins publicitaires. Il s'agit généralement de cookies persistants.

Cookies de ciblage , qui collectent des informations sur vos habitudes de navigation, telles que les pages que vous avez visitées et les liens sur lesquels vous avez cliqué. Nous utilisons ces informations pour mieux adapter notre site internet à vos centres d'intérêt et, si nous activons la publicité, pour afficher des publicités qui vous correspondent mieux et pour limiter le nombre de fois où une publicité particulière est affichée. Ces cookies, généralement placés par des réseaux de publicité tiers, peuvent vous suivre sur les différents sites internet que vous visitez et partagent ces informations avec des organisations tierces comme des annonceurs. Il s'agit généralement de cookies persistants.

Cookies de reciblage, par nature une forme de cookies de ciblage qui permettent d'afficher des publicités en fonction de vos habitudes de navigation et des liens sur lesquels vous cliquez. Il s'agit généralement de cookies persistants.

List of cookies that may be used on the Site:

Sites(s) Nom du cookie Durée du cookie Statistiques/Performances Brightcove.com, Zencoder.com DoubleCkick Persistant Brightcove.com, pages de destination Facebook Persistant Brightcove.com, pages de destination HotJar Persistant Fonctionnalités Tous Brightcove De session et persistant Brightcove.com, pages de destination Eloqua Persistant Tous Live Ramp Persistant Tous Cookiebot Persistant Publicitaires Tous Beeswax Persistant Brightcove.com BidSwitch Persistant Brightcove.com, Zencoder.com Casale Media Online Ad Exchange De session et persistant Brightcove.com, Zencoder.com OpenX Persistant Brightcove.com, Zencoder.com Rubicon Project Persistant Brightcove.com, Zencoder.com Taboola Persistant Ciblage Brightcove.com AppNexus Persistant Tous 6Sense Persistant Brightcove.com Drift Persistant Brightcove.com Eloqua Persistant Brightcove.com, Zencoder.com LinkedIn De session et persistant Brightcove.com, Zencoder.com OutBrain Persistant Brightcove.com, Zencoder.com PubMatic Persistant Brightcove.com, Zencoder.com Twitter Persistant Brightcove.com, pages de destination Reactful Persistant Reciblage Tous AdRoll Persistant

Retour en haut

Comment désactiver les cookies

Vous pouvez configurer les préférences de votre navigateur internet de façon à être averti(e) lorsqu'un cookie est placé sur votre ordinateur afin de bloquer tous les cookies ou d'activer ou désactiver ultérieurement les cookies présents sur votre ordinateur.

Pour en savoir plus sur le contrôle des paramètres des cookies sur votre navigateur :

cliquez ici pour en savoir plus sur la « navigation privée » et la gestion des paramètres des cookies dans Firefox ;

cliquez ici pour en savoir plus sur le « mode de navigation privée » et la gestion des paramètres des cookies dans Chrome ;

cliquez ici pour en savoir plus sur les « fenêtres InPrivate » et la gestion des paramètres des cookies dans Internet Explorer ; ou

cliquez ici pour en savoir plus sur la « navigation privée » et la gestion des paramètres des cookies dans Safari.

You may remove persistent cookies by following directions provided by your Internet browser at the links above. While we do not require you to use cookies, certain parts of the Site may not function properly if you set your browser to refuse cookies.

Retour en haut

Online Ads

Nous pouvons également utiliser des pixels invisibles sur notre Site et dans les communications par courriel. Les pixels invisibles, aussi appelés pixels espions ou balises internet, sont de petits fichiers images que nous, ou nos prestataires de services tiers, plaçons sur notre Site et dans les courriels. En plus des cookies, les pixels invisibles nous permettent de compter avec précision le nombre d'utilisateurs uniques qui ont visité une page spécifique du Site ou qui ont ouvert ou réagi à un courriel. Ces informations nous permettent de mesurer les performances de notre Site et de nos campagnes par courriel.

Advertising on Third-Party Websites and Ad Networks. We partner with third parties to manage our advertising on the Site and third-party websites, which may include serving or tracking advertisements on or relating to the Site. Our third-party service providers may use technologies such as cookies to gather information about your activities on the Site and third-party sites in order to provide you advertising based upon your browsing activities and interests. The privacy policies of those third parties will govern your interactions with such third-party websites or ad networks.

We support the self-regulatory principles for online behavioral advertising (Principles) published by the Digital Advertising Alliance (DAA). This means that we allow you to exercise choice regarding the collection of information about your online activities over time and across third-party websites for online interest-based advertising purposes. More information about these Principles can be found at www.aboutads.info. If you want to opt out of receiving online interest-based advertisements on your internet browser from advertisers and third parties that participate in the DAA program and perform advertising-related services for us and our partners, please follow the instructions at http://www.aboutads.info/choices, or http://www.networkadvertising.org/choices/ to place an opt-out cookie on your device indicating that you do not want to receive interest-based advertisements. Opt-out cookies only work on the internet browser and device they are downloaded onto. If you want to opt out of interest-based advertisements across all your browsers and devices, you will need to opt out on each browser on each device you actively use. If you delete cookies on your device generally, you will need to opt out again.

If you are located in the European Union, click here for ways to opt out of receiving targeted advertising from participating third-party advertisers.

Please note that when you opt out of receiving interest-based advertisements, this does not mean you will no longer see advertisements from us. We are not responsible for the effectiveness of, or compliance with, any third-parties’ opt-out options or programs or the accuracy of their statements regarding their programs. In addition, third parties may still use cookies to collect information about your use of our Site, including for analytics and fraud prevention.

Fichiers journaux. Comme la plupart des sites internet, nous collectons certaines informations automatiquement et les stockons dans des fichiers journaux. Ces informations peuvent inclure les adresses IP, le type de navigateur, le fournisseur d'accès internet (FAI), les pages de référence/sortie, les fichiers visionnés sur le Site (par ex., pages HTML, images, etc.), le système d'exploitation, l'horodatage et/ou les données de parcours de visite. Votre adresse IP est un numéro affecté automatiquement par votre FAI au dispositif que vous utilisez et, dans de nombreux cas, les adresses IP sont partagées par plusieurs personnes ou ordinateurs et peuvent être générées de façon dynamique (c'est-à-dire changer au fil du temps). Ce numéro est identifié et consigné automatiquement dans les fichiers journaux de notre serveur dès que vous utilisez le Site, avec la ou les heures de vos visites et la ou les pages que vous avez consultées. Nous pouvons combiner les informations recueillies automatiquement dans ces journaux aux autres informations que nous recevons de vous afin d'améliorer le fonctionnement du Site.

Analytics. We use third-party analytics provided by Google Analytics. For information on how Google Analytics collects and processes information about you and information on how to opt out from Google’s collection of information from you, please click here.

Retour en haut

Mise à jour de la présente Politique relative aux cookies

Nous pouvons mettre à jour la présente Politique relative aux cookies pour y intégrer les modifications apportées à nos informations et pratiques en matière de cookies, en publiant une version mise à jour de la présente Politique relative aux cookies sur cette page ou en vous envoyant un avis si la loi en vigueur l'exige. En continuant d'utiliser le Site après une telle mise à jour, vous acceptez la Politique relative aux cookies modifiée. Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance des informations les plus récentes sur nos pratiques en matière de cookies. La date de la dernière mise à jour apparaît en haut de la présente Politique relative aux cookies.

Retour en haut

Comment nous contacter

Pour toutes questions concernant la présente Politique relative aux cookies, veuillez nous contacter par courriel à l'adresse privacy@brightcove.com, par téléphone au +1 617 500 4947 ou par écrit à l'adresse :

Attn: Privacy Team

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA 02210, États-Unis

Veuillez joindre suffisamment d'informations pour nous permettre de comprendre et de répondre à votre question ou demande spécifique.

Retour en haut