Versenden von Videos in Ihren E-Mail-Kampagnen

Es ist eine wahre Kunst, Interessenten dazu zu bewegen, unsere E-Mails wahrzunehmen, zu öffnen und zu lesen. Wir verbringen zahllose Stunden damit, nach einer optimalen Lösung zu suchen. Wenn wir etwas entdecken, das die Leistungsfähigkeit unserer E-Mails deutlich steigert, schenken wir dem natürlich Beachtung.

Genau das hat Video geschafft. Wenn Marketer ein Video in eine E-Mail einfügen, steigt die Klickrate um über 200 %. Keine große Überraschung, denn wir alle lieben Video! Die Video Marketing Suite(VMS) von Brightcove wird ständig weiterentwickelt und macht es nun leichter denn je, in Ihren E-Mail-Kampagnen Videos zu versenden.

Im Bildschirm des Moduls Audience, der das Veröffentlichen per E-Mail ermöglicht, können Sie eine der Landing-Page-Vorlagen wählen, die Sie in Gallery erstellt haben. Anschließend wählen Sie das Video, das Sie versenden möchten, und um den Rest kümmert sich Audience. Es erzeugt sogar das Miniaturbild mit einer Wiedergabe-Schaltfläche, deren Größe Sie in der Benutzeroberfläche anpassen können.

Zu guter Letzt wählen Sie den gewünschten E-Mail-Kampagnen-Manager (z. B. Eloqua, Marketo, HubSpot oder Mailchimp). Von Audience erhalten Sie dann den Einbettungscode mit dem richtigen Player, Video und Miniaturbild mit der Wiedergabe-Schaltfläche darin – und den Link zur richtigen Landing-Page. Das müssen Sie nur noch kopieren und in Ihre E-Mail-Vorlage einfügen, und schon sind Sie fertig. Wirklich beeindruckend, oder?

Wenn Sie all dies in Audience erledigen, kann Ihr Player jeden Betrachter anhand des Namens oder der E-Mail-Adresse verfolgen und Ihnen mitteilen, wer sich wie viel von welchem Video angesehen hat. Auf diese Weise können Sie alle Betrachter nach ihrem gezeigten Interesse gruppieren und jeder Gruppe die am besten geeignete Antwort geben. Zum Beispiel können Sie die Betrachter, die das größte Interesse gezeigt haben, zu Ihrem nächsten Webinar einladen, während Sie die anderen weiter hegen und pflegen.

Möchten Sie das ausprobieren? Wenn Sie die Video Marketing Suite derzeit benutzen, steht Ihnen diese Funktonalität bereits zur Verfügung. In diesem Fall können Sie sofort loslegen. Wenn Sie hingegen noch kein Kunde sind und die Funktionalität einfach mal ausprobieren möchten, richten wir Ihnen gerne ein entsprechendes Testkonto ein.