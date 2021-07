Ecosystem and Partner Integrations

Content-Management-Systeme (CMS)

Durch die Verbindung von Video Cloud und CMS-Technologien stehen Videos einer größeren Anzahl von Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen zur Verfügung, zudem wird damit der Veröffentlichungs-Workflow optimiert. Video Cloud lässt sich in die Produkte der weltweit führenden CMS-Anbieter integrieren, was die Bedienungsfreundlichkeit erhöht und Ihnen hilft, noch bessere Videos für die Zuschauer zu produzieren.