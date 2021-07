Video Content Management System (CMS)

Video Cloud erleichtert das Speichern, Sortieren und Durchsuchen Ihrer gesamten Video-Bibliothek. Kennzeichnen Sie Videos mit Standard-Beschreibungsfeldern, oder erstellen Sie benutzerdefinierte Metadaten für eindeutige Kennungen. Organisieren Sie die Video-Objekte in Ordnern und mit Konten für unterschiedliche Gruppen und Geschäftsbereiche. Organisieren Sie Videos mit Wiedergabelisten oder intelligenten Wiedergabelisten, die Content auf Grundlage von Tags automatisch ordnen. Fügen Sie Videos in Wiedergabelisten ein, und stellen Sie Video-Gruppen für die Wiedergabe in Video-Playern oder MRSS-Feeds zusammen.