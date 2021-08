Grabar vídeos desde casa: consejos y trucos para ser más profesional

Su talón de Aquiles es la iluminación o la falta de ella. Las cámaras de móvil no funcionan particularmente bien en habitaciones poco iluminadas, lo que incluye la mayoría de oficinas, ya sea en casa o en un edificio de oficinas. De ahí la importancia de tener una luz adicional en su kit. Dicho esto, no espere a empezar a grabar porque no tenga una cámara buena. Empiece con su teléfono, añada un buen micrófono y una luz, y ya estará un paso por delante.