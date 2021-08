Wenn Sie einen Schritt weiter gehen möchten, brauchen wir ein Lavaliermikrofon. Normalerweise kostet so etwas mindestens zwischen 700 und 1000 US-Dollar. Ich präsentiere: das Rode Wireless Go für 200 US-Dollar. Ein Ende lässt sich direkt an das Smartphone oder die Kamera anschließen und das andere wird an Ihnen angeheftet. Das Tolle daran ist, dass im Transmitter bereits ein Mikrofon integriert ist. Damit kann man so weit von der Kamera entfernt sein, wie man möchte, und erhält trotzdem ein kristallklares Audio. Das ist also wieder ein erschwingliches Gerät, das sofort einsatzbereit ist und einen tollen Klang bietet.