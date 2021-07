Partner Overview

Marketo bietet die führenden Marketing-Anwendungen und -Lösungen, die Marketing-Experten helfen sollen, die Kunst des digitalen Marketings zu meistern. Marketos Anwendungen sind für ihre Benutzerfreundlichkeit bekannt. Ergänzt werden sie durch ein florierendes Netzwerk mit über 400 Lösungen von Drittanbietern, die über das eigene LaunchPoint®-Ökosystem bereitgestellt werden, und mit mehr als 50.000 Marketing-Experten, die sich austauschen und voneinander lernen, um ihre gemeinsame Marketing-Kompetenz weiterzuentwickeln.

Integration Overview

Integrate video views data into your marketing automation strategy and tool-set

Synchronisierungsvorgang zum Senden von Tracking-Daten aus Video Cloud an Marketo

Capture video engagement data to fuel insight, measure ROI, and score leads

Add video to any landing page or microsite quickly and easily

Create in-video lead capture forms

Key Features

Erstellen Sie Lead-Formulare, die den Zuschauern automatisch angezeigt werden, um Informationen zu erfassen, die an Marketo weitergeleitet werden.

Betrachtungsdaten: Video Cloud-Betrachtungsdaten werden an Marketo übermittelt. Die Ereignisinformationen enthalten Abfrageparameter, die den Grad der Zuschauerbindung angeben. Folgende Daten werden an Marketo weitergegeben: Video Name Video ID Account ID (Video Cloud) Page URL (URL of the referring page) Player ID (Video Cloud player) % Watched (25%, 50%, 75%, 95%)



Learn more about driving conversions with marketing automation and video by downloading our white paper.