Comment créer des expériences vidéo immersives

Cet article de blog est le deuxième d'une série de cinq articles consacrés à la présentation de la solution INBOUND de Brightcove pour apprendre à profiter au maximum d'une initiative vidéo.

Je suis récemment parti en voyage dans le sud de la France. Aujourd'hui, plusieurs mois après mon retour, je repense encore à ces vacances et je me souviens en détail de mes journées, des plats que j'ai mangés et des lieux que j'ai visités. Est-ce que je pourrais vous décrire aussi facilement ce que j'ai fait de mes journées la semaine dernière, ce que j'ai mangé, les endroits où je suis allé ? Honnêtement, je ne pense pas.. Alors, pourquoi ces vacances restent-elles dans mon esprit ? En un mot : l'expérience. C'est l'expérience qui fait tout.

Cette stratégie est applicable aux vidéos. Une vidéo puissante et efficace, captivante et mémorable n'est pas une vidéo qui se limite aux frontières du quotidien mais une vidéo qui les dépasse et qui oublie toutes les barrières pour créer une expérience immersive inoubliable. Il ne suffit pas de publier une vidéo sur votre page d'accueil. Il faut créer des expériences inoubliables transmises par la vidéo.

Le média le plus adapté aux expériences immersives

Les expériences numériques les plus mémorables sont immersives, interactives et personnelles. Elles modifient les manières de penser, les habitudes d'achat et les recommandations. Il se trouve que la vidéo constitue la forme de communication numérique la plus efficace pour faire vivre ces expériences.

La vidéo s'affranchit du bruit ambiant. L'essence d'une vidéo réside dans les rapports humains et personnels qu'elle illustre. Elle reproduit l'expérience humaine mieux qu'aucun autre média numérique. De plus, la vidéo transforme des sujets complexes en contenus plus digestes et compréhensibles.

Cependant, la simple publication d'une vidéo ne suffit pas. C'est l'expérience qui engage votre public et l'incite à passer à l'étape suivante. Les expériences vidéo immersives transforment la manière dont les entreprises communiquent avec leur public.

De nombreux professionnels du marketing se contentent de publier une vidéo sur leur site internet et de cocher la case « Marketing vidéo » de leur liste. Ils n'utilisent pas la vidéo dans le cadre d'une expérience numérique totale. L'expérience que vous créez autour de votre vidéo doit enchanter votre public et contribuer à l'apparition d'une destination plutôt que d'une interruption.

Oubliez les barrières

Comment les entreprises peuvent-elles innover en matière de vidéos et obtenir de bons résultats commerciaux ? Les leaders du secteur de la vidéo se sont affranchis de toute limite – littéralement. Ils intègrent les vidéos aux contenus qui les entourent pour créer une expérience immersive et inoubliable. Ils complètent les vidéos par des appels à l'action, des formulaires de clients potentiels et des liens vers des sites de commerce électronique. Ils lient le contenu autour du lecteur vidéo à celui de la vidéo.

Les leaders en matière de vidéo pensent également à multiplier le retour sur investissement de la surface du site. Au lieu d'intégrer un lecteur unique en espérant que tous les utilisateurs cliqueront sur le bouton « play » de cette vidéo, ils proposent différentes solutions à l'utilisateur. En affichant un ensemble de miniatures vidéo, vous permettez à l'utilisateur de sélectionner celle qui l'intéresse le plus.

Les contenus vidéo contextuels personnalisés vous permettent de générer différents états pour votre média et notamment de créer une page sur-mesure résumant ce que le visiteur a regardé, est en train de regarder et pourra regarder.

Vous pouvez également transformer une expérience vidéo passive en une expérience plus engageante en intégrant des éléments interactifs à l'expérience vidéo.

Proposez-en toujours plus : ajouter l'interactivité

La vidéo interactive est une tendance populaire dans le secteur du marketing vidéo et ce n'est pas anodin. L'interactivité désigne l'ajout de différents éléments à un contenu vidéo sur lesquels le visiteur peut agir directement. Elle transforme un monologue en véritable conversation. L'interactivité peut revêtir plusieurs formes :

Les questionnaires : arrêtez-vous un instant et évaluez. Posez des questions à votre public pour vous assurer que vous êtes « sur la même longueur d'onde » avant de poursuivre la vidéo.

Les questions/réponses : séduisez votre audience et collectez des données pertinentes afin de déterminer les choix de contenu suivants.

L'aiguillage : cliquez ou appuyez pour contrôler le flux d'informations. De la même manière que nous recherchons les informations dont nous avons besoin en surfant sur des sites internet, l'aiguillage permet à votre visiteur de parcourir ses options en vidéo.

Les zones sensibles : faites passer votre souris sur certains éléments d'une vidéo pour obtenir des informations supplémentaires. Dans certains cas, les visiteurs peuvent acheter des produits directement à partir de la vidéo.

Les sondages : donnez votre avis et comprenez la manière dont les contenus sont perçus. Les visiteurs peuvent s'autoévaluer en consultant les réponses de leurs pairs.

Les annotations de texte : soulignez votre argument phare ou laissez la personne qui regarde la vidéo sélectionner ses étapes suivantes avec des appels à l'action attrayants d'un point de vue visuel qui permettent d'accéder au contenu associé.

Les calculateurs : illustrez un argument ou guidez votre audience en proposant des outils de calcul et de budgétisation interactifs en vidéo.

Le chapitrage : divisez votre vidéo en chapitres pour que les visiteurs puissent naviguer entre les contenus qui les intéressent.

Chaque clic et chaque action est parfaitement quantifiable et vous permet de mieux connaître votre public, d'obtenir davantage de clients potentiels ainsi que de meilleure qualité et enfin d'accroître vos ventes.

Mitre 10 est une chaîne logistique néo-zélandaise spécialisée dans le matériel et l'architecture. Elle a créé une myriade de vidéos de bricolage, du suivi d'une famille qui construit sa propre maison à la rénovation en passant par les trucs et astuces. Elle utilise un lecteur vidéo interactif qui facilite la commande des produits et solutions utilisés dans chaque vidéo. En cliquant sur le bouton « Matériaux » du lecteur, le visiteur peut ajouter des articles à son panier et passer sa commande sans jamais interrompre l'expérience vidéo. Les visiteurs peuvent s'étourdir de salons du design et commander les matériaux nécessaires au fur et à mesure !

Étape suivante du succès du marketing vidéo

Vous avez lié votre vidéo directement au revenu et développez actuellement des expériences engageantes et immersives qui génèrent de réels résultats commerciaux. Alors, quelle est la prochaine étape ? N'oubliez pas de venir consulter le prochain article de notre série dans lequel nous aborderons la personnalisation de vos efforts en matière de vidéo !