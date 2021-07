Gewusst wie: 3 Updates für Brightcove Audience

Wenn Sie weder mit Brightcove Audience noch mit dem Einsatz von Video in der Marketing-Automatisierung vertraut sind, haben Sie das Potenzial von Video in Ihrer Marketing-Strategie nicht vollständig ausgeschöpft. Mit der Einführung von Audience eröffnen wir die Möglichkeit, Video-Daten in Marketing-Automatisierungsplattformen einzubinden. Dank dieser Integration können Sie ermitteln, welche Videos eine bestimmte Person in welchem Umfang angesehen hat. Daraufhin können Sie diese Informationen in den Kontakt-Datensatz der Person auf der Marketing-Automatisierungsplattform einbinden und entsprechend reagieren.

Das Modul Brightcove Audience expandiert und entwickelt sich ständig weiter, um Ihnen neue Features und Funktionen zur Unterstützung Ihrer Marketing-Bemühungen bereitzustellen. Sollten Sie Audience bereits verwenden, können Sie noch heute auf diese neuen Funktionen zugreifen.

Benutzerdefinierte Formulare zur Lead-Generierung

In Audience konnten Sie immer schon Formulare zur Lead-Generierung erstellen, die direkt im Video-Player angezeigt werden. Diese Leads werden von Audience erfasst und an Ihre Marketing-Automatisierungsplattform gesendet.

Audience bietet nun außerdem die Möglichkeit, HTML über Formulare von Drittanbietern einzufügen. Sie können beispielsweise ein benutzerdefiniertes Formular auf Ihrer Marketing-Automatisierungsplattform erstellen und den eingebetteten Code einfach in Brightcove ablegen. Mit diesem Feature können Sie erweiterte Marketing-Funktionen nutzen, wie z. B. Lead-Routing und progressive Profilerstellung direkt im Player, unabhängig davon, ob der Player auf Ihrer Startseite, im Social-Media-Kanal oder auf der Webseite eines Drittanbieters eingebettet ist.

Neuer Content-Dienst unter Eloqua

Diejenigen von Ihnen, die Eloqua als Marketing-Automatisierungsplattform verwenden, können jetzt einen in die Benutzeroberfläche von Eloqua integrierten Content-Dienst nutzen, der unter „Cloud-Content“ angezeigt wird. Über diesen Dienst können Sie Ihrer Zielseite direkt über Eloqua Videos hinzufügen. Ziehen Sie das Element einfach auf Ihre Seite, doppelklicken Sie darauf, wählen Sie das jeweilige Video und den gewünschten Video-Player aus – fertig!

Dashboard

Wir haben auf die Empfehlungen unserer Kunden reagiert. Sie haben nach einer einfachen Methode zum Visualisieren der in Audience erfassten Daten gefragt. Also haben wir ein neues Dashboard entwickelt, das sich auf der Registerkarte „Audience“ befindet. Dieses Dashboard bietet eine Schnellansicht der Leistung Ihrer Audience-kompatiblen Video-Player. Berichte in der Schnellansicht umfassen folgende Komponenten:

Am häufigsten angesehene Videos



Wirkungsvollste Videos



Betrachtungstrends

Sie können sich unterschiedliche Zeitrahmen anzeigen lassen: 7 Tage, 30 Tage und 90 Tage. Werfen Sie jeden Tag zunächst einen Blick auf dieses Dashboard, um Trends oder ungewöhnliche Änderungen der Betrachtungsgewohnheiten Ihrer Benutzer schnell zu ermitteln und darauf zu reagieren, noch bevor Sie mit Ihrem Tagewerk beginnen.

Wenn Sie also bereits Audience-Kunde sind, melden Sie sich an und überzeugen Sie sich selbst von diesem neuen Dashboard! Wenn Sie noch kein Audience-Kunde sind, geben Sie uns Bescheid, damit wir Ihnen mögliche Optionen beim Kombinieren von Video-Metriken mit Ihrer Marketing-Automatisierung erläutern können.