Akamai® ist die führende Cloud-Plattform, mit deren Hilfe Unternehmen sichere, ausgezeichnete Benutzererlebnisse bereitstellen können – überall und auf jedem Gerät. Das Herzstück der Lösungen des Unternehmens bildet die Akamai Intelligent Platform™, die eine große Reichweite gepaart mit unvergleichlicher Zuverlässigkeit, Sicherheit, Sichtbarkeit und Expertise bietet. Akamai vereinfacht die Vernetzung der zunehmend mobilen Welt, hilft bei der Befriedigung der Verbrauchernachfrage rund um die Uhr und ermöglicht Unternehmen die sichere Nutzung der Cloud.

Als NetAlliance Partner gehört Brightcove jetzt zum Partner-Ökosystem des Akamai HD Network. Dieses Netzwerk wurde mit dem Ziel entwickelt, das bestmögliche Erlebnis für die branchenweit beliebtesten Geräte, Plattformen und Laufzeiten zu bieten, und das für Zuschauerzahlen in der Größenordnung von Rundfunkübertragungen. Zudem sollte es Content-Eigentümern ermöglichen, die Zielgruppenbindung zu erhöhen und den Umsatz durch eine hochwertigere Video-Wiedergabe und bessere Interaktivität zu steigern. Darüber hinaus wurde das HD Network von Akamai ins Leben gerufen, um Live- und On-Demand-Inhalte bereitzustellen und eine Infrastruktur mit Zehntausenden von HTTP-Servern zu nutzen, die weltweit an ISP-Standorten eingesetzt werden.

Akamai ist nun auch Bestandteil des Partner-Ökosystems der Brightcove Alliance. Bei dieser Allianz handelt es sich um ein globales Ökosystem mit über 200 führenden Technologie- und Verbreitungspartnern, deren Systeme in die Brightcove Online-Video-Plattform integriert sind, sowie Lösungsanbietern, die mit Brightcove Kunden-Websites und Video-Anwendungen erstellen. Über die Brightcove Alliance haben Unternehmen weltweit Zugang zu einer Vielfalt von fachkundigen Partnern, vorab integrierten Technologien und Services, um Online-Video-Initiativen jeder Größenordnung in jedem Markt zu unterstützen.

To learn more, check out the partnership announcement.