LAST UPDATED: February 17, 2021

Brightcove Inc. und seine verbundenen Unternehmen („Brightcove“ bzw. „wir“) möchten, dass Sie mit den auf unseren Websites verwendeten Arten von Cookies vertraut sind und wissen, wie wir mithilfe von Cookies gesammelte Informationen verwenden und welche Wahlmöglichkeiten Sie hierbei haben. Diese Cookie-Richtlinie („Cookie-Richtlinie“) beschreibt unsere Verfahrensweisen in Bezug auf die Cookies, die auf unserer Website http://www.brightcove.com/ und anderen Websites von Brightcove eingesetzt werden, auf denen diese Cookie-Richtlinie abrufbar ist (zusammenfassend „Website“).

Diese Cookie-Richtlinie bezieht sich nicht auf Cookies, die die über Brightcove angebotenen Dienste („Brightcove Dienste“) verwenden, darunter auch Komponenten von Brightcove Diensten, auf die über diese Website zugegriffen werden kann, wie Studio, Support-Seiten und Dokumentationen. Weitere Informationen zu den in Brightcove Diensten verwendeten Cookies finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie für Brightcove Dienste. Bei Fragen zur Cookie-Richtlinie oder zu unseren Datenschutzmaßnahmen kontaktieren Sie uns bitte unter privacy@brightcove.com.

Inhalt der Cookie-Richtlinie:

Was sind Cookies?

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf dem Computer oder sonstigen Gerät eines Benutzers gespeichert wird. Cookies enthalten Informationen, die später von einem Webserver in der Domäne gelesen werden können, in der das Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt wurde. Cookies werden für verschiedene Zwecke eingesetzt, siehe hierzu „Welche Arten von Cookies werden auf der Website verwendet?“. Wir können die in Cookies gespeicherten Informationen mit personenbezogenen Informationen verknüpfen, die Sie während Ihrer Nutzung unserer Website übermitteln. Es ist möglich, dass wir von unseren Drittanbietern Berichte über die Verwendung der von ihnen (auf individueller oder aggregierter Basis) eingesetzten Cookies erhalten. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie zum Beispiel unter http://www.allaboutcookies.org/ oder www.youronlinechoices.com

Zurück zum Anfang

Werden auf der Website Cookies verwendet?

Ja. Brightcove und unsere externen Dienstanbieter verwenden Cookies und andere Technologien, um die Benutzererfahrung auf der Website zu verbessern.

Zurück zum Anfang

Welche Arten von Cookies werden auf der Website verwendet?

Auf der Website werden sowohl auf die Sitzung beschränkte (Session-Cookies) als auch dauerhafte (permanente) Cookies verwendet. Die Session-Cookies sollen Ihnen die Navigation auf der Website erleichtern. Ein Session-Cookie läuft ab, sobald Sie Ihren Browser schließen. Ein permanenter Cookie bleibt für längere Zeit auf Ihrer Festplatte gespeichert. Wir verwenden permanente Cookies, um vom Benutzer vorgenommene Einstellungen zu speichern und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Die von uns gegebenenfalls eingesetzten Cookies können auch in die folgenden Kategorien eingeteilt werden (wobei es sich jeweils um permanente oder Session-Cookies handeln kann, je nach Kontext):

Analytics/Performance-Cookies erfassen Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen. Anhand dieser Cookies können wir die Anzahl der einzelnen Nutzer erkennen und zählen, die die Website (und die Website-Funktionen) besuchen, und nachverfolgen, wie sich die Nutzer auf unserer Website bewegen. Dies hilft uns, die Funktionsweise unserer Website zu verbessern. Diese Cookies werden auch durch Drittanbieter von Webanalysediensten abgelegt. Hierbei kann es sich sowohl um permanente als auch um Session-Cookies handeln.

 Funktionelle Cookies  speichern von Ihnen getroffene Auswahlen und erkennen Sie bei Ihrer Rückkehr auf die Website wieder. Mithilfe dieser Cookies können wir unsere Inhalte personalisieren, Sie mit Ihrem Namen ansprechen und Ihre Einstellungen (z. B. zu Sprache oder Region) speichern. Bei diesen Cookies handelt es sich in der Regel um permanente Cookies.

 Anzeigen-Cookies  werden von uns zu Werbezwecken eingesetzt. Bei diesen Cookies handelt es sich in der Regel um permanente Cookies.

 Targeting-Cookies  dienen der Zielgruppenansprache und erfassen Informationen über Ihre Surfgewohnheiten wie die von Ihnen genutzten Seiten und Links. Wir nutzen diese Informationen, um unsere Website besser an Ihre Interessen und Bedürfnisse anzupassen. Auch den Einsatz von Werbung können wir besser auf Sie abstimmen und darüber hinaus zum Beispiel begrenzen, wie häufig Ihnen einzelne Anzeigen eingeblendet werden. Diese Cookies werden normalerweise von externen Vermarktungsnetzwerken geschaltet. Diese Cookies können Sie die von Ihnen besuchten Websites verfolgen und diese Informationen an Drittanbieter (zum Beispiel aus der Werbebranche) weitergegeben. Bei diesen Cookies handelt es sich in der Regel um permanente Cookies.

Retargeting-Cookies sind im Wesentlichen eine Form von Targeting-Cookies, die es ermöglichen, die Werbeanzeigen auf der Grundlage Ihrer Surfgewohnheiten und der von Ihnen verfolgten Links zu gestalten. Bei diesen Cookies handelt es sich in der Regel um permanente Cookies.

List of cookies that may be used on the Site:

Website(s) Name des Cookies Permanenz des Cookies Analytics-/Performance-Cookie Brightcove.com, Zencoder.com DoubleCkick permanent Brightcove.com, Landing-Pages Facebook permanent Brightcove.com, Landing-Pages HotJar permanent Funktionalität Alle Brightcove Sitzung und permanent Brightcove.com, Landing-Pages Eloqua permanent Alle Live Ramp permanent Alle Cookiebot permanent Anzeigen-Cookie Alle Beeswax permanent Brightcove.com BidSwitch permanent Brightcove.com, Zencoder.com Casale Media Online Ad Exchange Sitzung und permanent Brightcove.com, Zencoder.com OpenX permanent Brightcove.com, Zencoder.com Rubicon Project permanent Brightcove.com, Zencoder.com Taboola permanent Ausrichtung Brightcove.com AppNexus permanent Alle 6Sense permanent Brightcove.com Drift permanent Brightcove.com Eloqua permanent Brightcove.com, Zencoder.com LinkedIn Sitzung und permanent Brightcove.com, Zencoder.com OutBrain permanent Brightcove.com, Zencoder.com PubMatic permanent Brightcove.com, Zencoder.com Twitter permanent Brightcove.com, Landing-Pages Reactful permanent Retargeting-Cookie Alle AdRoll permanent

Zurück zum Anfang

Wie können Cookies deaktiviert werden?

In den Einstellungen Ihres Browsers können Sie festlegen, ob Sie informiert werden möchten, wenn ein Cookie auf Ihrem Computer abgelegt wird, ob Cookies generell abgelehnt werden sollen oder ob bereits auf Ihrem Computer gespeicherte Cookies aktiviert oder zu einem späteren Zeitpunkt deaktiviert werden sollen.

Weitere Informationen zum Verwalten der Cookie-Einstellungen über Ihren Browser:

Klicken Sie hier, um mehr über „Privates Surfen“ und die Verwaltung von Cookie-Einstellungen in Firefox zu erfahren.

Klicken Sie hier, um mehr über den „Inkognito-Modus“ und die Verwaltung von Cookie-Einstellungen in Chrome zu erfahren.

Klicken Sie hier, um mehr über den „InPrivate-Modus“ und die Verwaltung von Cookie-Einstellungen im Internet Explorer zu erfahren.

Klicken Sie hier, um mehr über „Privates Surfen“ und die Verwaltung von Cookie-Einstellungen in Safari zu erfahren.

You may remove persistent cookies by following directions provided by your Internet browser at the links above. While we do not require you to use cookies, certain parts of the Site may not function properly if you set your browser to refuse cookies.

Zurück zum Anfang

Online Ads

Wir können auch Webbeacons auf unserer Website und in unseren E-Mails verwenden. Ein Webbeacon (auch „Clear GIF“ oder „Ein-Pixel-Grafik“) ist eine kleine Bilddatei, die von uns oder einem unserer Drittanbieter auf unser Website und in unseren E-Mails platziert werden kann. In Kombination mit Cookies ermöglichen Webbeacons die Erfassung der exakten Anzahl von eindeutigen Besuchern, die eine bestimmte Seite der Website besucht oder eine E-Mail geöffnet bzw. darauf reagiert haben. Dadurch können wir den Erfolg unserer Website und unserer E-Mail-Kampagnen ermitteln.

Advertising on Third-Party Websites and Ad Networks. We partner with third parties to manage our advertising on the Site and third-party websites, which may include serving or tracking advertisements on or relating to the Site. Our third-party service providers may use technologies such as cookies to gather information about your activities on the Site and third-party sites in order to provide you advertising based upon your browsing activities and interests. The privacy policies of those third parties will govern your interactions with such third-party websites or ad networks.

We support the self-regulatory principles for online behavioral advertising (Principles) published by the Digital Advertising Alliance (DAA). This means that we allow you to exercise choice regarding the collection of information about your online activities over time and across third-party websites for online interest-based advertising purposes. More information about these Principles can be found at www.aboutads.info. If you want to opt out of receiving online interest-based advertisements on your internet browser from advertisers and third parties that participate in the DAA program and perform advertising-related services for us and our partners, please follow the instructions at http://www.aboutads.info/choices, or http://www.networkadvertising.org/choices/ to place an opt-out cookie on your device indicating that you do not want to receive interest-based advertisements. Opt-out cookies only work on the internet browser and device they are downloaded onto. If you want to opt out of interest-based advertisements across all your browsers and devices, you will need to opt out on each browser on each device you actively use. If you delete cookies on your device generally, you will need to opt out again.

If you are located in the European Union, click here for ways to opt out of receiving targeted advertising from participating third-party advertisers.

Please note that when you opt out of receiving interest-based advertisements, this does not mean you will no longer see advertisements from us. We are not responsible for the effectiveness of, or compliance with, any third-parties’ opt-out options or programs or the accuracy of their statements regarding their programs. In addition, third parties may still use cookies to collect information about your use of our Site, including for analytics and fraud prevention.

Protokolldateien: Wie bei den meisten Websites werden bei uns bestimmte Informationen automatisch erfasst und in Protokolldateien gespeichert. Hierzu gehören zum Beispiel IP-Adressen, Angaben zum Browser, Internetdienstanbieter (ISP), verweisende Seiten und Ausgangsseiten, auf der Website angezeigte Dateien (z. B. HTML-Seiten, Grafiken usw.), Betriebssystem, Datums-/Zeitstempel und Clickstream-Daten. Bei Ihrer IP-Adresse handelt es sich um eine Nummer, die dem verwendeten Gerät automatisch vom Internetdienstanbieter zugewiesen wird. IP-Adressen werden häufig von mehreren Personen oder Computern genutzt und können dynamisch generiert werden (d. h. sie ändern sich in festen oder unregelmäßigen Zeitabständen). Diese Nummer wird bei jeder Nutzung der Website automatisch erkannt und zusammen mit der Anzahl Ihrer Besuche und der besuchten Seiten in unseren Server-Protokolldateien erfasst. Wir können diese automatisch erfassten Protokollinformationen mit anderen von Ihnen erhaltenen Informationen kombinieren. Dies dient der Verbesserung der Funktionalität unserer Websites.

Analytics. We use third-party analytics provided by Google Analytics. For information on how Google Analytics collects and processes information about you and information on how to opt out from Google’s collection of information from you, please click here.

Zurück zum Anfang

Änderungen an dieser Cookie-Richtlinie

Diese Cookie-Richtlinie wird gegebenenfalls aktualisiert, um Änderungen an unseren Informationen und Verfahrensweisen in Bezug auf Cookies widerzuspiegeln. Überarbeitete Versionen dieser Richtlinie werden auf dieser Seite veröffentlicht. Sofern gesetzlich vorgeschrieben, werden Sie darüber benachrichtigt. Ihre fortgesetzte Nutzung der Website nach einer solchen Überarbeitung stellt Ihr Einverständnis mit der modifizierten Cookie-Richtlinie dar. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig auf aktuelle Informationen zu unserem Umgang mit Cookies zu überprüfen. Das Datum der letzten Überarbeitung dieser Cookie-Richtlinie wird oben angezeigt.

Zurück zum Anfang

So erreichen Sie uns

Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu dieser Cookie-Richtlinie per E-Mail an privacy@brightcove.com, telefonisch unter +1 617 500 4947 oder postalisch unter:

Attn: Privacy Team

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA, USA 02210

Bitte geben Sie ausreichende Informationen an, damit wir Ihr spezifisches Anliegen verstehen und darauf eingehen können.

Zurück zum Anfang