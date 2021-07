Video Delivery

Diffuser de la vidéo n'est pas simple, alors laissez Brightcove s'en occuper. Nous sommes associés aux principaux CDN mondiaux pour assurer que votre public accède à vos vidéos, où qu'il soit, avec la meilleure qualité possible. Chaque module Video Cloud inclut les services CDN intégrés pour une mise en cache locale et une diffusion haute performance des lecteurs vidéo, des métadonnées et du contenu vidéo. Video Cloud rationalise le processus de copie et de gestion des fichiers dans le CDN en transmettant automatiquement le contenu encodé aux services de diffusion de votre compte ou directement sur votre CDN préféré.

Diffusion de vidéo HD à débit adaptatif Le lecteur vidéo Brightcove prend en charge la diffusion à débit adaptatif pour offrir à votre public une qualité de vidéo en ligne optimale en toutes situations. La diffusion à débit adaptatif crée des rendus multiples de chaque vidéo chargée, détecte automatiquement la bande passante de l'utilisateur et alterne entre ces rendus de façon dynamique en cours de lecture afin de garantir une lecture fluide de la meilleure qualité possible. Le lecteur vidéo Brightcove peut diffuser des rendus HLS sur tous les dispositifs (ordinateur de bureau, tablette et mobile) et prend également en charge la norme MPEG-DASH. Diffusion en direct avancée Grâce à la fonctionnalité de diffusion en direct avancée de Video Cloud, vous pouvez diffuser des événements en direct avec une qualité d'image professionnelle. Offrez à chaque utilisateur la meilleure expérience possible avec la diffusion en continu à plusieurs débits. Laissez-le contrôler la vidéo grâce aux fonctionnalités DVR de « rembobinage » et de « lecture en direct ». Les flux à la demande peuvent être instantanément mis à disposition à la fin de la diffusion. Intégrez des publicités avant la vidéo, des superpositions et des bannières lors de vos diffusions en direct. Diffusion vidéo mondiale La vidéo est un phénomène mondial. Que vous soyez un éditeur cherchat à élargir son public dans de nouvelles zones géographiques ou une entreprise souhaitant conquérir de nouveaux clients sur de nouveaux marchés, vous devez vous assurer que votre solution vidéo puisse prendre en charge un public mondial. Video Cloud gère en arrière-plan les subtilités et les difficultés inhérentes au déploiement d'une vidéo dans le monde entier. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'essentiel : offrir des expériences vidéo exceptionnelles qui donnent de vrais résultats. Contrôle d'accès Sachez précisément où et quand vos contenus sont affichés pour vous conformer aux limitations de licence, aux calendriers de lancement mondiaux ou à une diffusion sécurisée derrière un pare-feu. L’interface utilisateur conviviale de Video Cloud permet de limiter l'accès par date, domaine, lieu, lecteur vidéo ou adresse IP. Pour un meilleur contrôle, vous pouvez limiter l’accès aux contenus sensibles par plage d'adresses IP et faire en sorte qu'ils ne soient visibles que sur des réseaux autorisés. Ressources distantes Profitez de la puissance et de la convivialité de Video Cloud sans interrompre votre flux d'encodage et de gestion des ressources existant. Si vous disposez déjà d'une grande médiathèque que vous gérez directement sur un CDN tiers ou sur votre infrastructure de diffusion interne, Video Cloud peut configurer votre compte pour qu'il référence les ressources distantes. Avec Video Cloud, vous êtes libre de gérer les métadonnées, la personnalisation des lecteurs, l'orchestration de la publicité et des statistiques sur les ressources vidéo sur votre fournisseur CDN tiers pris en charge ou réseau interne. CDN tiers Si vous avez déjà un partenariat avec un CDN tiers pris en charge, Video Cloud peut synchroniser automatiquement votre médiathèque avec votre compte CDN. Simplifiez la gestion de votre médiathèque grâce à Video Cloud, tout en conservant les avantages de votre partenariat CDN.