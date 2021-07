API CMS

Pour les entreprises qui souhaitent intégrer Video Cloud directement dans le flux de publication vidéo, l'API CMS fournit un accès en lecture et en écriture aux métadonnées Video Cloud. Les éditeurs peuvent ainsi publier du contenu à partir des systèmes qu'ils connaissent déjà et apprécient, comme les systèmes de gestion du contenu (CMS) et autres outils automatisés, pour un accès au site plus rapide et une utilisation plus simple.