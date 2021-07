Video Analytics

Mit den ausgefeilten Profilanalysen von Brightcove können Sie ganz tief in die Bindungsdaten Ihrer Zuschauer eintauchen, und zwar auf individueller Ebene. Anders als andere zusammenfassende Medienanalyselösungen bietet Brightcove Einblicke in die Aktionen eines einzelnen Betrachters in einer oder mehreren Sitzungen. Integrieren Sie die Lösung in Ihr eigenes Identitätsmanagement-System, um Zuschauerprofile zuzuweisen, oder nutzen Sie die integrierten Tools zur Verbesserung von Nutzeridentifizierung und -authentifizierung.

Erlangen Sie ein Verständnis davon, wie die Zuschauer auf verschiedenen Geräten und in unterschiedlichen Wiedergabeumgebungen mit Ihrem Content interagieren. Im Gegensatz zu anderen HTML5-Lösungen umfassen die Brightcove Analytics die Flash- und die HTML5-Wiedergabe. So erhalten Sie ausführliche Einblicke in das Zuschauerverhalten und die Links, über die Besucher auf Ihre Website gelangen.

Flexible, individuell anpassbare Berichte

Zeigen Sie die Daten in vorkonfigurierten Dashboards und Berichten an. Oder entwerfen Sie mit unserem Kundenberichts-Builder eigene Berichte. Führen Sie eine detailliertere Analyse durch, indem Sie ausführliche Berichtsdaten in eine CSV-Datei oder in eine Excel-Tabelle herunterladen. Und exportieren Sie Snapshots Ihrer Berichtsgrafiken, die Sie als Bilder in Präsentationen verwenden können.