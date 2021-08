最終更新日: 2021 年 4 月 29 日

Brightcove Inc. およびその系列会社(以下「ブライトコーブ」または「当社」)は、当社の顧客(「顧客」または 「あなた」)に、当社サービスの顧客による利用と当社サービスを通じて顧客の動画を視聴するエンドユーザー(「視聴者」)に関連する情報を、当社がどのように収集、使用、共有、または保管するかについて、知っていただきたいと考えています。

This Brightcove Services Privacy Policy (“Privacy Policy”) describes Brightcove’s practices regarding information collected by our online products and services, including Video Cloud, Brightcove Live and Zencoder, and add-on features such as Gallery and Audience (collectively, “Brightcove Services”). Any use of Brightcove Services, including the Studio and sign-up pages accessible through the Brightcove website (including www.brightcove.com), is covered by this Privacy Policy. Those aspects of the Brightcove website that do not form a part of the Brightcove Services are covered by the Brightcove Website Privacy Policy.

We do not have a direct relationship with Viewers. Information collected from Viewers on Customers’ websites or apps is subject to our Customers’ privacy policies. Viewers who have questions or concerns about information collected when they view a video via Brightcove Services, or about the content of any such video, should contact our Customer through the website or app on which such video is available. Viewers who are uncertain about whom to contact may contact us at privacy@brightcove.com.

プライバシー ポリシーの目次:

収集する可能性がある情報

視聴者から収集した情報。Brightcove サービスの提供に関連して、当社は視聴者に関する特定の情報を収集することがあります。このような情報には、個人的な情報が含まれる場合があります。個人的な情報とは、個人を特定するような情報や、個人の特定につながるような情報です。Brightcove サービスを使用して動画を視聴した際に収集される可能性のある情報は次のとおりです。

Unique IDs such as IP addresses, user IDs or device ID.

視聴者の名前、住所、電子メールアドレス、肩書、および業界。

視聴者に関するこのような情報は、顧客がこのような情報を収集するために Brightcove サービスの特定の機能(例:Audience)を使用することを選択したときのみ、収集されます。

視聴者に関するこのような情報は、顧客がこのような情報を収集するために Brightcove サービスの特定の機能(例:Audience)を使用することを選択したときのみ、収集されます。 デバイス、ブラウザー、OS のタイプとバージョン、画面の解像度、使用言語などのシステム情報。

参照元ドメイン、デスティネーション ドメイン、デスティネーションのパス。

Video-viewing activity, such as player loads, number of views, viewed minutes, percent of content viewed, new Viewers, unique Viewers, attention span, top domains, geography, traffic sources, search terms and other similar information. This information is aggregated and de-identified (meaning it is not connected to an individual Viewer) unless a Customer elects to use certain Brightcove Services that are intended to connect such information.

位置情報データ。

当社顧客が Brightcove サービスにアップロードする動画やその他のデータに含まれる、自然人のその他の個人情報。

顧客から収集する情報。 Brightcove サービスを効果的に提供できるようにするため、当社は Brightcove サービスの使用に際して、顧客が許可する個人(顧客従業員など)から次の情報を取得します。

名前、業務用の電子メールアドレス、業務用の電話番号、会社名、肩書、業務上の請求先住所と支払情報。

ログインの資格情報。

Cookies and Other Tracking Technologies. We, and our third-party service providers, may use technologies such as cookies and beacons to quantify use, to analyze viewing and engagement with videos displayed using Brightcove Services, to conduct benchmarking, to generate metrics, to report to Customers and to assess the quality of Brightcove Services.

Cookie。Cookie とは、記録の保管を目的としてユーザーのコンピューターに格納される小さなテキスト ファイルです。Cookie に保存した情報と、Brightcove サービスが使用された際に取得した個人情報をリンクさせることがあります。Brightcove サービスは、セッション Cookie とパーシステント Cookie を両方使用しています。セッション Cookie は、お使いのブラウザーを閉じたときに失効します。パーシステント Cookie は、あなたのハードドライブにより長期にわたって残ります。Cookie の使用は、個別のブラウザー レベルでコントロールすることが可能ですが、Cookie を無効にすると Brightcove サービスの機能の一部を使用できなくなる可能性があります。Cookie についての詳しい情報は、プロダクト ドキュメントを参照してください。

Web ビーコン。当社では Brightcove サービスに関連して、Web ビーコン、タグ、スクリプトを使用することがあります。Web ビーコンはクリア GIF またはシングルピクセル GIF としても知られる小さな画像ファイルです。Brightcove サービスはこのファイルを利用して、視聴者の活動とサービスの利用状況に関する解析データの通信を行います。Cookie とあわせて Web ビーコンを使うことで、動画を視聴したユニーク視聴者の数や視聴セッション中の行動を正確にカウントできます。この情報により、当社は当社顧客の動画のパフォーマンスを計測し、視聴者と動画のインタラクションについて顧客が評価できるようにしています。

HTTP ヘッダ。 HTTP ヘッダとは、Web ページが閲覧されたときに送受信される情報で、閲覧に使用されているデバイスと Web サイトサーバーの間のコミュニケーションに必要な技術的情報が含まれています。その他の電子通信プロトコル(例えば電子メールに使用されているもの)も、情報のやり取りにヘッダを使用することがあります。情報は、HTTP(またはその他の電子通信プロトコル)ヘッダを通じて 顧客の Brightcove サービスの使用または視聴者による顧客の動画とのインタラクトから、ブライトコーブに送信されます。これには、デバイスのブラウザー、要求された Web ページ、使用されているコンピューターやデバイス(例えばキャリアやデバイス識別子)が含まれることがあります。

ログファイル。ほとんどの オンラインサービスと同様に、当社でも特定の情報を自動的に収集してログファイルに保存します。このような情報には、IP アドレス、ブラウザーの種類、デバイスの種類、ISP、参照元/移動先のページ、OS、日付/タイムスタンプ、および/またはクリックストリームデータなどが含まれます。IP アドレスは、顧客が Brightcove サービスを使用したとき、または視聴者が動画を視聴したときに、訪問した時間やページと共に当社サーバーのログファイル内に自動的に記録されます。当社はこのように自動的に収集したログ情報とその他の情報を組み合わせることがあります。これは、当社顧客に解析データを提供し、Brightcove サービスの機能を改善し、そして本プライバシー ポリシーで説明するその他の目的のために実施します。

Analytics. We may use third-party analytics services, such as Google Analytics, to track the use of Brightcove Services by our Customers. For information on how Google collects and processes information and how to opt out from Google’s collection of your information, please click here.

Do Not Track. Brightcove Services do not recognize if a browser sends a “do not track” signal or similar mechanism to indicate the user does not wish to be tracked or receive interest-based ads. Please see our Cookies Policy for more information including how to exercise your rights to opt-out of cookies, analytics, and personalized advertising

情報の利用目的

適用法によって認められる範囲において、当社顧客と視聴者に関する情報を次の目的のため、次に挙げる方法で使用することがあります。

Brightcove サービスの提供

当社顧客への、動画視聴アクティビティについての解析データとレポートの提供

カスタマーサポートの提供

視聴者が当社顧客の Web サイトやアプリから同社動画コンテンツを視聴することができるようにするため、同社への登録することを可能にするブライトコーブは、このような情報を顧客の指示に基づいて収集します。

ブライトコーブサービスのパーソナライズ化

データ解析、ベンチ マーキング、監査、製品開発、Brightcove のサービスの強化、製品、ソフトウェア、アプリケーション開発の促進、研究、分析、調査、アンケートの実施、利用状況の傾向の特定などを含む内部業務の目的

Brightcove のサービス、顧客の動画コンテンツとデータ、および当社のビジネスのセキュリティー整合性の保護

当社の契約の要件の遂行、適用法や規制の要件と当社のポリシーへの準拠、そして犯罪的活動、債権その他の負債からの保護

顧客に関する情報を次の目的で使用することがあります:顧客にBrighcove サービス、プログラム、プロモーションに関する情報や最新情報を送付する、Brightcove Service のアカウントを作成するなどの顧客からの要望を満たす、顧客の購入を完了させる。

その他の適切な同意を得た場合

情報の共有

適用法によって認められる範囲内で、個人情報を含む情報を、次のとおり共有、開示、移転することがあります。

Brightcove サービスの一環として、顧客と。

Brightcove サービスやその他の業務をサポートするため利用する当社のサードパーティー サービス プロバイダーと。このようなサードパーティーが当社に提供するサービスには、Web サイトホスティング、データ分析、インフラ提供、ITサービス、カスタマー サービス、解析および電子メール配信サービスなどが含まれます。このようなサードパーティーは、これらサービスを行うために必要な限りにおいて、あなたの個人情報を利用する権限を与えられます。

サードパーティーが提供する Brightcove Service 関連サービス(アプリケーションを含む)の使用について視聴者または顧客が要求し、そのサードパーティーへの情報提供を当社に要求した場合。

現在の系列会社または将来の子会社または系列会社と。

ブライトコーブ、またはその一部、グループ、事業ユニットなどが、合併や買収などの事業移転が実施された場合、またはそのような活動を完了するための手続き(交渉やデューデリジェンスなど)において、買い手、投資家、新たな系列会社、またはその他サードパーティーとの間で。所有者の変更、あなたの個人情報の使用方法の変更、またあなたの個人情報の使用方法の変更に関するあなたの選択肢については、電子メールおよび/または当社ウェブサイト上の告知を通して通知されます。

With third parties for marketing, advertising, promotions, contests or other similar purposes.

その他当社が適切と判断した場合:視聴者または顧客が居住または立地する国以外の国や地域も含めた適用法に従うため、法律、指令、司法または行政命令、法的手続きや捜査、令状、召喚状、法執行機関または国家安全保障機関、またはその他法律により権限が与えられた者に従うため、居住または立地する国以外の国や地域の公共機関および政府機関の要求に応じるため、当社のポリシーと利用規約を実施するため、当社あるいは当社の系列会社、顧客、パートナー、代理店などの経営を保護するため、当社、あるいは当社の系列会社、顧客、パートナー、代理店、そして組織に属するその他の人の権利、プライバシー、安全、資産を守るため、および 有効な対応を進めるあるいは当社に生じる可能性がある損害を制限するための手段を追求する目的において、個人情報を開示することがあります。

Payment Processing. We use third-party payment service(s) (“Payment Service”) to process credit card payments for certain editions of Brightcove Services. Customers acknowledge and agree within their Brightcove Services agreement that when prompted to provide credit card information, that information gets transmitted directly to the Payment Service. Brightcove does not have access to full credit card numbers and does not store such information in its own systems. Information transmitted to the Payment Service is encrypted using SSL technology. The Payment Service is required to comply with all applicable privacy and security laws and the rules and regulations issued by the payment card industry and the credit card companies. Please contact us at privacy@brightcove.com if you would like Brightcove to facilitate the correction or deletion of your personal information with the Payment Service.

クロスデバイス トラッキング。顧客や視聴者が、顧客の動画コンテンツを複数のデバイスを使用して表示または再生した場合、当社はデバイスのユニーク識別子を含む、それらデバイスに関する情報を受け取る場合があります。当社と当社のサービス プロバイダー、当社が提携しているサードパーティー(広告ネットワークを含む)は、クロスデバイス/クロスコンテキスト トラッキングを行うことがあります。例えば、1台のデバイス上で複数のブラウザーを使用していたり、あるいは異なるデバイス(PC、スマートフォン、タブレットなど)を使用すると、複数のアカウントやプロファイルが前に挙げたような様々なコンテクストやデバイスに存在することにつながる場合があります。クロスデバイス/クロスコンテクスト テクノロジーを用いて、このような複数のアカウントやプロファイルを、異なるコンテクストやデバイスから得られる対応するデータと結びつけることがあります。

Aggregate Information. To the extent permitted by applicable law, we may use, process, transfer and store any data about Viewers and Customers in a non-personal, aggregated manner. We may combine personal information with other information, collected online and offline, including information from third-party sources. We may also use information in other ways with consent or as otherwise permitted by applicable law. By using Brightcove Services, our Customers agree that we may collect, use, share and store non-personal, aggregated data collected through Brightcove Services for benchmarking, analytics, metrics, research, reporting, machine learning and other legitimate business purposes.

自動的意思決定。適用法で許可された範囲において、当社はマシンラーニングのアルゴリズムの使用を含む自動化された方法で、視聴者や顧客のデータを収集し、自動決定を行うことがあります。その目的にはBrightcove Servicesの提供および/または最適化、セキュリティーや解析の目的と、その他の合法的な目的を含みます。

国際的なデータ移転

Brightcove Servicesは、米国などを含む世界中の様々な国に立地するリソースやサーバーを利用して提供される場合があります。したがって、視聴者と顧客の個人情報は、Brightcove Servicesがアクセスまたは使用されている国とは別の国に移転され、そこで処理や保存が行われる場合があります。そのような国の中には、データの出元となった国の国内法や規制当局の基準ではデータ保護のレベルが不十分であると認識される国が含まれることがあります。当社は、どこでそのデータが処理・保管されているかにかかわらず、収集した個人情報のプライバシーとセキュリティーを本プライバシー ポリシーに従って保護します。

European Residents. If you are a resident of the European Union (“EU”), the European Economic Area or Switzerland or the United Kingdom, please see our Notice for Certain European Residents and our Privacy Shield below.

その他の重要事項

購読の中止。当社からのマーケティング関連の連絡の受信を拒否される場合は、最近受け取ったメッセージに記載されている購読の中止のための手順の指示に従うか、privacy@brightcove.com (英語)までご連絡ください。Brightcove サービスの状況や、サービスに問題が発生していることを知らせる連絡など、特定の種類の連絡については受け取りを拒否できないことがあります。

Retention Period. To the extent permitted by applicable law, we may retain information for as long as the account of the Customer for whom we collected the information is active, or as long as is reasonably necessary to provide Brightcove Services, or as needed for other lawful purposes. We may retain cached or archived copies of information. We may retain non-personal, aggregated data indefinitely, to the extent permitted under applicable law. We also will retain information as long as reasonably necessary to comply with our contractual and/or legal obligations, to resolve disputes, and to enforce our agreements.

情報の正確性。当社はデータの正確性を重視します。顧客は当社に提供するすべてのデータが最新であることを確認しなければならず、また顧客は顧客アカウントにログインするか、ブライトコーブのカスタマーサポートチームに連絡することでデータを修正することができます。特定の状況において、変更にはカスタマー サポートによる手助けが必要な場合があります。当社は、顧客の記録の変更について、合理的に実現可能な限り、早急に対応いたします。当社では、顧客に属する個人情報にアクセスを許可する、もしくはそのような情報の更新、修正または削除を許可する前に、顧客の代表者による身元の証明を要求することがあります。

個人情報へのアクセス、または修正や削除をご希望の場合は、privacy@brightcove.com(英語)にご連絡ください。不正確な個人情報の修正や個人情報の削除に関するすべてのご希望に沿うようには努めますが、法律上、または正当な事業目的においてその情報を保持する必要がある場合にはその限りではありません。

お子様による Brightcove サービスの使用について当社では、お子様のプライバシーと安全の保護の重要性を認識しています。Brightcove Servicesは、13 歳未満のお子様(米国に居住の場合)または 16 歳未満のお子様(EU、欧州経済地域、またはスイスに居住の場合)による使用は意図していません。ただしブライトコーブは当社顧客のターゲット層がお子様である場合があることは認識しています。視聴者は当社顧客のプライバシー ポリシーを閲覧し、当社顧客がお子様を対象とした動画コンテンツにどのような対応をしているかを理解して頂きたいと思います。

情報を要求する権利について

あなたの個人情報を当社が保持しているかどうかを当社に問い合わせることはできますし、当社はそれに回答いたします。個人情報へのアクセス、または修正や削除をご希望の場合は、privacy@brightcove.com(英語)までご連絡ください。合理的に可能な限り早急にリクエストにお応えします。

地域特有の開示

Notice for Certain European Residents.

The following European Privacy Policy applies to residents of the European Union, the European Economic Area, Switzerland and the United Kingdom who use Brightcove Services.

個人データと処理。本 欧州 プライバシー ポリシーの目的において:

「個人情報」とは、特に名前、ID 番号、地理的データ、オンライン識別子、またはその自然人の肉体的、生理的、遺伝的、精神的、経済的、文化的、または社会的なアイデンティティーに特有の要素を参照することにより、直接または間接的に特定されたあるいは特定可能な自然人に関するあらゆる情報を指します。

「処理」とは、自動化された手段かどうかにかかわらず個人データ、または個人データのセットに対して行われる、収集、記録、整理、構成、保管、適応または改変、回復、相談、使用、通信による開示、流布またはその他の形での開示、調整または組み合わせ、制限、削除または廃棄を含む、操作、または一連の操作を指します。

個人データの目的と法的根拠。ブライトコーブは、本プライバシー ポリシーで定められた目的のためにデータを処理します。これにはBrightcove Servicesの提供が含まれます。この目的を完遂するために、ブライトコーブは、 Brightcove Servicesを提供するため、テクニカルまたはサービスの問題を修正・対処するため、または契約上の要件への対応のため、個人データを含むデータにアクセスすることがあります。当社がどのようにして視聴者と顧客に関する個人情報を含むデータを収集、使用、開示ならびに共有、自動決定、保持するかについては、「当社が収集する情報、情報の利用方法、情報の共有方法」の項目を参照してください。

当社の個人データの処理が合法となる根拠は次のとおりです。(i)合意 および/または (ii)その他の適用可能な法的根拠。これには、業務に従事すること、価値ある製品やサービスを Britghtcove Servicesの顧客に提供すること、詐欺を防止すること、情報とネットワークのセキュリティーを確保すること、ダイレクトマーケティングならびに広告、および業界慣行に準拠することなどの当社の正当な利益が含まれます。

欧州諸国の居住者の追加的権利。EU または個人データの保護に関する法律が実質的に同様である国の居住者である場合、あなたには次の追加の権利のうち1つ以上を行使することができます。

アクセス 。 当社が収集したあなたに関する個人データのコピーをご所望の場合は、privacy@brightcove.com (英語)までご連絡ください。

。 当社が収集したあなたに関する個人データのコピーをご所望の場合は、privacy@brightcove.com (英語)までご連絡ください。 修正と削除 。 あなたに関する不十分な、不正確な、不必要な、または古い個人情報を訂正または削除することを要請すること。

。 あなたに関する不十分な、不正確な、不必要な、または古い個人情報を訂正または削除することを要請すること。 異議の申し立て 。 いつの時点にかかわらず、ダイレクトマーケティングの目的であなたの個人情報が処理されていることに対する異議を申し立てること。

。 いつの時点にかかわらず、ダイレクトマーケティングの目的であなたの個人情報が処理されていることに対する異議を申し立てること。 情報処理の制限 。 特定の理由によってあなたの個人情報の処理を制限すること。この理由とは、例えば当社が収集したあなたに関する個人情報が不正確であるとあなたが判断したり、または当社が処理することに関する正当性の根拠があなたの根拠を覆すか否かの検証の結果が出るまでの間、処理に異議申し立てをしたなどがこれに当たります。

。 特定の理由によってあなたの個人情報の処理を制限すること。この理由とは、例えば当社が収集したあなたに関する個人情報が不正確であるとあなたが判断したり、または当社が処理することに関する正当性の根拠があなたの根拠を覆すか否かの検証の結果が出るまでの間、処理に異議申し立てをしたなどがこれに当たります。 データ ポータビリティ 。当社が収集したあなたに関する個人データのコピーを、一般的に使用されている、機械で読むことができる形式で要求すること。

。当社が収集したあなたに関する個人データのコピーを、一般的に使用されている、機械で読むことができる形式で要求すること。 同意を撤回する権利 。あなたの個人情報の処理が、あなたの同意のみに基づくものでその他の正当な利益に基づかない場合において、当社による処理の合法性に影響を与えることなく、いつでもその同意を撤回することができること。これには、当社の製品とサービスの既存の契約に関連しての処理も含まれます。

。あなたの個人情報の処理が、あなたの同意のみに基づくものでその他の正当な利益に基づかない場合において、当社による処理の合法性に影響を与えることなく、いつでもその同意を撤回することができること。これには、当社の製品とサービスの既存の契約に関連しての処理も含まれます。 DPAに苦情を申し立てる権利。当社のあなたに関する個人データの処理が、適用されるデータ保護法に則していないと感じた場合に、現地の監視データ保護機関(以下、「DPA」)に申し立てをすること。

上記の権利のいずれか(DPA に苦情を申し立てる権利を除く。これについては直接 DPAに申し出ることができます)を行使するには、privacy@brightcove.com (英語)あてに当社へ連絡してください。すべての要請について、適用法に基づき、合理的な期間のうちに処理いたします。要請の処理を始める前に、あなたの身元を確認する必要がある場合があります。 特定の情報については、Brightcove サービスアカウントにログインし、プロフィール情報を編集することで見直し、修正、更新を行うことが可能です。

ブライトコーブは視聴者からの要請があった場合、顧客にその要請について照会し、顧客による対応を支援することがあります。

強制的開示。ブライトコーブは公的機関による合法的な要請に従って個人データを開示することがあります。これには、国家安全保障または法執行機関による要件を満たすため、または司法命令に従うために必要な開示も含まれます。

Given the judgment of the Court of Justice of the European Union dated 16 July 2020 which invalidated the adequacy of the Privacy Shield Framework, we are increasingly relying on the European Commission Standard Contractual Clauses as a transfer compliance mechanism. We also continue to process relevant Personal Data in line with our obligations under the Privacy Shield Framework. For further information, please see our Privacy Shield Notice below.

カナダの居住者のための追加の通知

カナダの居住者には、カナダの法律の下で追加の権利があります。詳細は、Office of the Privacy Commissioner of Canada から提供される情報をご参照ください。

あなたと当社は、本プライバシー ポリシーとその他の関連するポリシーが、両者の希望により英語で作成されることをここに確認します。Vous reconnaissent avoir exigé la rédaction en anglais du présent document ainsi que tous les documents qui s'y rattachent.

Notice for California Residents.

When we are acting as a “business,” as that term is defined in the California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”) (as opposed to when we are acting as a “Service Provider,” as defined in CCPA, when we are providing Brightcove Services), please see our California Privacy Notice for information about how we collect, use, disclose, and otherwise process personal information of individual residents of the State of California within the scope of the CCPA.

プライバシー シールドの告知

EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Notice. We have certified our compliance with the EU-U.S. Privacy Shield and the Swiss-U.S. Privacy Shield (collectively, the “Privacy Shield Framework”) with respect to the Personal Data of users of Brightcove Services who are residents of the European Union (“EU”), European Economic Area (“EEA”), the United Kingdom, and Switzerland that we receive and process through Brightcove Services. We certify that we adhere to the Privacy Shield Principles of notice, choice, onward transfer, security, data integrity, access and enforcement (hereinafter, “Privacy Shield Principles”) for personal data of Viewers and Customers in participating European countries. We are responsible for the processing of personal data we receive under the Privacy Shield Framework and subsequently transfer to a third party agent, and may be liable for onward transfers in violation of the Privacy Shield Principles. Our certification is available here. We may also process Personal Data relating to individuals in Europe via other compliance mechanisms, including use of the European Commission Standard Contractual Clauses.

質問と苦情。 プライバシー シールド フレームワークに参加している国の居住者は、当社のプライバシー シールドへの準拠に関する質問や苦情を、下記に挙げる当社のプライバシー シールドとデータ保護連絡窓口に直接お寄せいただくことができます。当社は問題を解決するために協力します。

もし、プライバシー シールド フレームワークに基づいて処理されたデータに関する懸念について適時応答がなかった場合、または当社がその懸念に満足いく対応をしなかった場合には、当社の米国内での紛争解決プロバイダーに、無料で連絡することが可能です。URLはhttps://feedback-form.truste.com/watchdog/request(英語)です。ブライトコーブも、当社の独立紛争解決プロバイダーも苦情を解決できなかった場合、プライバシー シールド パネルに法的拘束力のある仲裁を申し出る権利を行使することができます。 ただし、そのような仲裁手続きを開始する前に、プライバシー シールド フレームワーク に参加している国の居住者は、次の手順を行う必要があります。(1)当社に連絡し、問題を解決する機会を与える、 (2)当社が指定する独立紛争解決プロバイダーからの支援を求める、 (3)米国商務省に(直接または欧州DPAを通して)連絡し、米国商務省が問題の解決を試みる時間を与える。居住者が法的拘束力のある仲裁を求める場合、両者ともに自分の弁護士の費用を負担します。プライバシー シールド フレームワークに従い、仲裁者はその居住者のプライバシー シールドの原則の侵害を解決するため、その個人対象の、非金銭的な、衡平法上の救済を命じることがあります。

米国連邦取引委員会による施行。 ブライトコーブのプライバシー シールド フレームワークへのコミットメントは、米国連邦取引委員会(FTC)による捜査と強制力の適用対象です。

プライバシーポリシー シールドおよびデータ保護相談窓口。当社が Brightcove サービスに関連して処理するあなたの個人データのためのプライバシー シールド およびデータ保護相談窓口は、次のとおりです。

Attn: Chief Privacy Officer

privacy@brightcove.com(英語)

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA 02210

Phone: +1 617 500 4947

当社があなたのご質問を理解し、対応できるよう、十分な情報をお知らせください。

セキュリティ

The security of personal information that Brightcove collects while operating the Brightcove Service is of great importance to Brightcove. We use organizational, technical and administrative measures to protect personal information under our control. No data transmission over the Internet or data storage system, however, can be guaranteed to be 100% secure. If you have any questions about the security of your personal information, you can contact us at privacy@brightcove.com.

本プライバシー ポリシーの変更

当社は、当社の情報と プライバシー のプラクティスへの変更を反映させて本 プライバシー ポリシー を更新することがあります。当社が重大な変更を行う場合、事前または変更が有効になるのと同時に本サイトで告知することによりお知らせします。このような変更後にあなたが本サイトを継続して利用する場合、変更後の プライバシー ポリシーに同意したものとみなします。プライバシーのプラクティスについて、定期的にこのページを確認して最新情報を入手することをお勧めします。最新の改訂の日付は、本 プライバシーポリシーの最上部に表示されます。

お問い合わせ先

本プライバシー ポリシーに関してご質問がある場合は、電子メールで privacy@brightcove.com (英語)までご連絡いただくか、+1 617 500 4947 (英語)までお電話ください。あるいは、以下の住所に郵送(英語)でお問い合わせいただくこともできます。

担当部署:プライバシーチーム

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA 02210

