ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 29 de abril de 2021

Brightcove Inc. y nuestras empresas asociadas (“Brightcove” o “nosotros”) deseamos que nuestros clientes (“Clientes” o “usted”) se familiaricen con la forma en que recopilamos, utilizamos, compartimos y almacenamos la información relacionada con el uso de los servicios por parte de los Clientes y los usuarios finales que ven sus vídeos mediante nuestros servicios (“Espectadores”).

This Brightcove Services Privacy Policy (“Privacy Policy”) describes Brightcove’s practices regarding information collected by our online products and services, including Video Cloud, Brightcove Live and Zencoder, and add-on features such as Gallery and Audience (collectively, “Brightcove Services”). Any use of Brightcove Services, including the Studio and sign-up pages accessible through the Brightcove website (including www.brightcove.com), is covered by this Privacy Policy. Those aspects of the Brightcove website that do not form a part of the Brightcove Services are covered by the Brightcove Website Privacy Policy.

We do not have a direct relationship with Viewers. Information collected from Viewers on Customers’ websites or apps is subject to our Customers’ privacy policies. Viewers who have questions or concerns about information collected when they view a video via Brightcove Services, or about the content of any such video, should contact our Customer through the website or app on which such video is available. Viewers who are uncertain about whom to contact may contact us at privacy@brightcove.com.

Contenido de la presente Política de Privacidad:

Información que podemos recopilar

Información recopilada de los Espectadores. En relación con nuestra prestación de los Servicios de Brightcove podemos recopilar determinada información sobre los Espectadores. Dicha información puede incluir información personal, que es la información que permite identificar a una persona o conduce a una persona identificable. La información que se puede recopilar cuando se ven vídeos mediante los Servicios de Brightcove incluye:

Unique IDs such as IP addresses, user IDs or device ID.

Nombre, dirección, correo electrónico, cargo e industria del Espectador. Tenga en cuenta que Brightcove solo recopila esta información sobre los Espectadores si un Cliente decide emplear determinadas funciones de los Servicios de Brightcove (como Audience) destinadas a recopilar dicha información.

La información del sistema, como los dispositivos, el navegador, el tipo y versión del sistema operativo, la resolución de pantalla y las preferencias de idioma.

Dominio de procedencia, dominio de destino y ruta de destino.

Video-viewing activity, such as player loads, number of views, viewed minutes, percent of content viewed, new Viewers, unique Viewers, attention span, top domains, geography, traffic sources, search terms and other similar information. This information is aggregated and de-identified (meaning it is not connected to an individual Viewer) unless a Customer elects to use certain Brightcove Services that are intended to connect such information.

Datos de geolocalización.

Otra información personal sobre una persona física que pueda incluirse en vídeos u otros datos que transfieran nuestros Clientes a los Servicios de Brightcove.

Información recopilada de los Clientes. Para poder proporcionar con eficacia los Servicios de Brightcove, podemos recopilar la siguiente información de personas autorizadas por los Clientes (como los empleados de un Cliente) para usar los Servicios de Brightcove:

Nombre, dirección de correo electrónico en la empresa, número de teléfono en la empresa, empresa, cargo, y dirección de facturación e información sobre pagos en la empresa.

Credenciales de inicio de sesión.

Cookies and Other Tracking Technologies. We, and our third-party service providers, may use technologies such as cookies and beacons to quantify use, to analyze viewing and engagement with videos displayed using Brightcove Services, to conduct benchmarking, to generate metrics, to report to Customers and to assess the quality of Brightcove Services.

Cookies. Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en el ordenador del usuario con la finalidad de mantener un registro. Podemos enlazar la información que almacenamos en las cookies con cualquier información personal que obtengamos de su uso de los Servicios de Brightcove. Los Servicios de Brightcove utilizan tanto cookies de sesión como cookies persistentes. Las cookies de sesión caducan en cuanto se cierra el navegador. Las cookies persistentes se almacenan en el disco duro durante un periodo prolongado. Usted puede controlar el uso de cookies navegador por navegador, pero si decide desactivar las cookies, esto podría limitar su uso de determinadas funciones y características de los Servicios de Brightcove. Si desea más información sobre las cookies, consulte nuestra documentación del producto.

Balizas web. También podemos usar balizas web, etiquetas y scripts en relación con los Servicios de Brightcove. Las balizas web, también denominadas GIF transparentes o GIF de píxel único, son pequeños archivos de imagen que los Servicios de Brightcove utilizan para transmitir datos analíticos sobre la actividad del Espectador y el uso de los servicios. Junto con las cookies, las balizas web nos permiten realizar un recuento preciso del número de Espectadores individuales que han visto un vídeo y la actividad durante cada sesión. Esta información nos permite medir el rendimiento de los vídeos de nuestro Cliente y permite a los Clientes evaluar la interacción de los Espectadores con sus contenidos de vídeo.

Encabezados HTTP. Los encabezados HTTP son información que se transmite siempre que se visita una página web, y contienen información técnica necesaria para la comunicación entre un dispositivo de navegación y el servidor de un sitio web. Otros protocolos de comunicación electrónica (como los que se emplean para el correo electrónico) también utilizan encabezados para transmitir información. La información se puede transmitir mediante encabezados HTTP (u otro protocolo de comunicación electrónica) a Brightcove a partir del uso por parte del Cliente de los Servicios de Brightcove o de la interacción del Espectador con un vídeo de un Cliente. Puede tratarse de información sobre el navegador del dispositivo, la página web solicitada y el ordenador o dispositivo empleado (como un identificador de portador o dispositivo).

Archivos de registro. Tal como ocurre en la mayoría de los servicios en línea, recopilamos determinada información automáticamente y la almacenamos en archivos de registro. Esta información puede incluir la dirección IP del Espectador, el tipo de navegador, el tipo de dispositivo, el proveedor de internet, las páginas de origen y destino, el sistema operativo, el registro de fecha y hora y/o datos de los lugares donde se hace clic. La dirección IP se identifica y se registra automáticamente en nuestros archivos de registro siempre que un Cliente utiliza los Servicios de Brightcove o un Espectador ve un vídeo, junto con las horas de visita y las páginas visitadas. Podemos combinar esta información de registro recopilada automáticamente con otra información que recojamos. Esto se hace con el fin de proporcionar a nuestros Clientes datos analíticos y mejorar la funcionalidad de los Servicios de Brightcove, y con otros fines descritos en la presente Política de Privacidad.

Analytics. We may use third-party analytics services, such as Google Analytics, to track the use of Brightcove Services by our Customers. For information on how Google collects and processes information and how to opt out from Google’s collection of your information, please click here.

Do Not Track. Brightcove Services do not recognize if a browser sends a “do not track” signal or similar mechanism to indicate the user does not wish to be tracked or receive interest-based ads. Please see our Cookies Policy for more information including how to exercise your rights to opt-out of cookies, analytics, and personalized advertising

Posibles usos de la información

En la medida permitida por la legislación aplicable, podemos emplear la información sobre nuestros Clientes y Espectadores con los siguientes fines o de las siguientes formas:

Proporcionar los Servicios de Brightcove.

Proporcionar a nuestros Clientes datos de análisis e informes sobre la actividad de reproducción de los vídeos.

Proporcionar servicios de atención al cliente.

Permitir a los Espectadores registrarse con nuestros Clientes para poder ver contenidos de vídeo en los sitios web o las aplicaciones de nuestros Clientes. Brightcove recopila esta información a petición del Cliente.

Personalizar los Servicios de Brightcove.

Con fines comerciales internos, como análisis de datos, comparativas, auditorías, desarrollo de nuevos productos, mejora de los Servicios de Brightcove, apoyo en el desarrollo de productos, software y aplicaciones, realización de investigaciones, análisis, estudios o sondeos e identificación de tendencias de uso.

Proteger la seguridad y la integridad de los Servicios de Brightcove, los contenidos de vídeo y los datos de nuestros Clientes, y nuestro negocio.

Cumplir nuestras obligaciones contractuales, la legislación y las normativas aplicables y nuestras políticas, así como protegernos contra actividades delictivas, reclamaciones y otras responsabilidades.

También podemos utilizar información sobre nuestros Clientes para enviar a los Clientes información y actualizaciones relacionadas con los Servicios, programas y promociones de Brightcove; cumplir solicitudes de Clientes, como la creación de cuentas de Servicios de Brightcove, o tramitar compras de Clientes.

De otras formas, con el consentimiento pertinente.

Cómo podemos compartir la información

En la medida permitida por la legislación aplicable, podemos compartir, divulgar y transferir la información, incluida la información personal, de la siguiente manera:

Con el Cliente, como parte de los Servicios de Brightcove.

Con los proveedores externos de servicios a los que recurramos como apoyo en los Servicios de Brightcove y en nuestro negocio. Estas partes son los terceros que nos presten servicios, como alojamiento de sitios web, análisis de datos, provisión de infraestructuras, servicios de TI, servicio de atención al cliente y servicios de análisis y envío de correo electrónico. Estos terceros tienen autorización para utilizar la información relacionada con usted únicamente en la medida necesaria para prestarnos esos servicios.

A terceros cuando el Espectador o el Cliente haya solicitado que se utilice un servicio externo (aplicaciones incluidas) en relación con los Servicios de Brightcove y hayan solicitado que proporcionemos información a dichos terceros.

Con nuestras empresas asociadas actuales y cualquier filial o empresa asociada de nuestra entidad en el futuro.

Con un comprador, inversor, nueva empresa asociada u otro tercero, en caso de que Brightcove o cualquiera de sus partes, grupos o unidades de negocio experimente una transición empresarial, como una fusión o adquisición, o durante los pasos realizados en el marco de dichas actividades (p. ej., negociaciones y proceso de due diligence). Se le informará por correo electrónico y/o mediante una nota destacada en nuestro sitio web de cualquier cambio en la propiedad o en el uso de su información personal, así como de las opciones que tiene en relación con dicho cambio en el uso de su información personal.

With third parties for marketing, advertising, promotions, contests or other similar purposes.

Cuando lo consideremos necesario, según lo establecido en la legislación aplicable, incluidas las leyes ajenas al país de residencia del Espectador o el Cliente; para cumplir cualquier ley, normativa, orden judicial o administrativa, proceso legal o investigación, orden judicial, mandamiento judicial, investigación policial o de seguridad nacional, o cualquier otra cosa impuesta o autorizada por ley; para responder a solicitudes de autoridades públicas y gubernamentales, incluidas las autoridades públicas y gubernamentales ajenas a su país de residencia; para aplicar nuestras políticas, términos y condiciones; para proteger nuestras operaciones o las de cualquiera de nuestras empresas asociadas, clientes, socios, agentes u otros; para proteger nuestros derechos, privacidad, seguridad o propiedad y/o la de nuestras empresas asociadas, clientes, socios, agentes y cualquier otra persona u organización, y/o para permitirnos seguir los recursos disponibles o limitar los daños y perjuicios que podamos sufrir.

Payment Processing. We use third-party payment service(s) (“Payment Service”) to process credit card payments for certain editions of Brightcove Services. Customers acknowledge and agree within their Brightcove Services agreement that when prompted to provide credit card information, that information gets transmitted directly to the Payment Service. Brightcove does not have access to full credit card numbers and does not store such information in its own systems. Information transmitted to the Payment Service is encrypted using SSL technology. The Payment Service is required to comply with all applicable privacy and security laws and the rules and regulations issued by the payment card industry and the credit card companies. Please contact us at privacy@brightcove.com if you would like Brightcove to facilitate the correction or deletion of your personal information with the Payment Service.

Seguimiento entre dispositivos. Cuando los Clientes o los Espectadores utilizan dispositivos para presentar y/o ver contenidos de vídeo de un Cliente, podemos recibir información sobre sus dispositivos, lo que incluye el identificador unívoco de cada dispositivo. Tanto nosotros como nuestros proveedores de servicios y los terceros con los que colaboramos, incluidas las redes publicitarias, podemos emplear el seguimiento entre dispositivos y entre contextos. Por ejemplo, un Espectador puede utilizar varios navegadores en un solo dispositivo, o usar varios dispositivos (como ordenadores personales, teléfonos inteligentes y tabletas), lo que puede tener como resultado que cuente con numerosas cuentas o perfiles en los diversos contextos y dispositivos. La tecnología de seguimiento entre dispositivos y entre contextos se puede utilizar para enlazar dichas numerosas cuentas o perfiles y los datos correspondientes de los diversos contextos y dispositivos.

Aggregate Information. To the extent permitted by applicable law, we may use, process, transfer and store any data about Viewers and Customers in a non-personal, aggregated manner. We may combine personal information with other information, collected online and offline, including information from third-party sources. We may also use information in other ways with consent or as otherwise permitted by applicable law. By using Brightcove Services, our Customers agree that we may collect, use, share and store non-personal, aggregated data collected through Brightcove Services for benchmarking, analytics, metrics, research, reporting, machine learning and other legitimate business purposes.

Decisiones automatizadas.En la medida permitida por la legislación aplicable, podemos recopilar datos de forma automatizada y tomar decisiones automatizadas sobre Espectadores y Clientes, como el uso de algoritmos de aprendizaje automático, con el fin de prestar y/u optimizar los Servicios de Brightcove, con fines de seguridad o análisis y con otros fines lícitos.

Transferencias internacionales de datos

Los Servicios de Brightcove se pueden proporcionar mediante recursos y servidores situados en diversos países del mundo, incluidos EE. UU. y otros países. Por tanto, la información personal sobre Espectadores y Clientes se puede transferir, tratar y almacenar fuera del país desde el que accede a los Servicios de Brightcove o en el que se prestan, incluidos países en los que el nivel de protección de datos puede ser considerado inadecuado por las autoridades legislativas o normativas locales del país de origen de los datos. Protegeremos la privacidad y la seguridad de la información personal que recopilemos según lo establecido en la presente Política de Privacidad, independientemente de dónde se trate o almacene.

European Residents. If you are a resident of the European Union (“EU”), the European Economic Area or Switzerland or the United Kingdom, please see our Notice for Certain European Residents and our Privacy Shield below.

Otros avisos importantes relacionados con nuestras prácticas de privacidad

Autoexclusión.Si desea dejar de recibir comunicaciones nuestras relacionadas con marketing, puede excluirse de las listas de distribución siguiendo las instrucciones de cancelación de inscripción que figuren en el último mensaje de ese tipo que haya recibido o poniéndose en contacto con nosotros en privacy@brightcove.com. Los Clientes no pueden autoexcluirse de determinadas comunicaciones, como las necesarias para mantener a los Clientes informados del estado del Servicio de Brightcove y asuntos relacionados con el servicio.

Retention Period. To the extent permitted by applicable law, we may retain information for as long as the account of the Customer for whom we collected the information is active, or as long as is reasonably necessary to provide Brightcove Services, or as needed for other lawful purposes. We may retain cached or archived copies of information. We may retain non-personal, aggregated data indefinitely, to the extent permitted under applicable law. We also will retain information as long as reasonably necessary to comply with our contractual and/or legal obligations, to resolve disputes, and to enforce our agreements.

Exactitud de la información. La exactitud de los datos es muy importante para nosotros. Los Clientes deben asegurase de que cualquier información que se nos facilite esté actualizada, y los Clientes pueden corregir la información entrando en su cuenta de cliente o poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente de Brightcove. En determinadas situaciones, los Clientes pueden necesitar asistencia del servicio de atención al cliente para realizar un cambio. Responderemos a las solicitudes de cambios en los registros de Clientes tan pronto como esté en nuestra mano con carácter razonable. Podemos solicitar a los representantes de los Clientes que demuestren su identidad antes de concederles acceso o cumplir sus instrucciones de actualizar, corregir o borrar información personal perteneciente a los Clientes.

Si desea acceder a su información personal, corregirla o eliminarla, póngase en contacto con nosotros en privacy@brightcove.com. Intentaremos responder a todas las solicitudes de corregir información personal inexacta o borrar información personal, a no ser que estemos obligados a retenerla por motivos legales o fines comerciales legítimos.

Uso de los Servicios de Brightcove por parte de menores. Reconocemos la importancia de proteger la privacidad y la seguridad de los menores. Los Servicios de Brightcove no están destinados a su uso por parte de menores de 13 años (residentes en EE. UU.) o menores de 16 años (residentes en la UE, el Espacio Económico Europeo o Suiza), aunque Brightcove reconoce que el público objetivo de algunos de nuestros Clientes pueden ser menores. Los Espectadores deben consultar la política de privacidad de nuestro Cliente para entender cómo gestiona los contenidos de vídeo dirigidos a menores.

Derecho a solicitar información

Puede solicitarnos información, que le proporcionaremos, sobre si mantenemos información personal sobre usted. Si desea acceder a su información personal, corregirla o eliminarla, póngase en contacto con nosotros en privacy@brightcove.com. Responderemos a su solicitud dentro de un plazo razonable.

Region-Specific Disclosures

Notice for Certain European Residents.

The following European Privacy Policy applies to residents of the European Union, the European Economic Area, Switzerland and the United Kingdom who use Brightcove Services.

Datos personales y tratamiento.A efectos de la presente Política de Privacidad europea:

“Datos personales” se refiere a cualquier información relacionada con una persona física identificada o identificable que pueda identificarse directa o indirectamente, en especial por referencia a un identificador como el nombre, un número de identificación, datos sobre la situación geográfica, un identificador en línea, o uno o varios factores específicos de la identidad física, fisiológica, genética, psicológica, económica, cultural o social de dicha persona física.

“Tratamiento” se refiere a cualquier operación o conjunto de operaciones que se realicen con datos personales o conjuntos de datos personales, por medios automáticos o de otro tipo, como recopilación, registro, organización, estructuración, almacenamiento, adaptación o modificación, recuperación, consulta, uso, revelación por transmisión, difusión o provisión de cualquier forma, alineación o combinación, restricción, borrado o destrucción.

Fines y bases jurídicas para el tratamiento de datos personales. Brightcove realiza el tratamiento de datos por los fines establecidos en la presente Política de Privacidad, lo que incluye proporcionar los Servicios de Brightcove. Para alcanzar este objetivo, Brightcove puede acceder a datos, incluidos datos personales, para proporcionar los Servicios de Brightcove, para corregir y gestionar problemas técnicos o de servicio, o en respuesta a requisitos contractuales. Si desea más detalles sobre la forma en que recopilamos, utilizamos, revelamos y compartimos los datos, realizamos decisiones automatizadas y retenemos los datos, incluidos los datos personales, sobre Espectadores y Clientes, consulte las secciones “Información que podemos recopilar”, “Cómo podemos utilizar la información” y “Cómo podemos compartir la información”.

Nuestras bases jurídicas para el tratamiento de datos personales son: (i) consentimiento y/o (ii) cualquier otra base jurídica aplicable, como nuestro interés legítimo en realizar actividades comerciales, ofrecer productos y servicios de valor a los clientes de los Servicios de Brightcove, evitar el fraude, garantizar la seguridad de la información y la red, hacer marketing directo y publicidad, y cumplir las prácticas de la industria.

Derechos adicionales para los residentes en Europa. Como residente en la UE o en un país que cumple una legislación prácticamente similar en cuanto a la protección de los datos personales, puede que disponga de uno o varios de los siguientes derechos adicionales:

Acceso . Solicitar una copia de los datos personales que hemos recopilado sobre usted. Para ello, póngase en contacto con nosotros en privacy@brightcove.com.

. Solicitar una copia de los datos personales que hemos recopilado sobre usted. Para ello, póngase en contacto con nosotros en privacy@brightcove.com. Rectificación y elinimación . Solicitar que rectifiquemos o eliminemos cualquiera de los datos personales sobre usted que considere incompleto, incorrecto, innecesario o desactualizado.

. Solicitar que rectifiquemos o eliminemos cualquiera de los datos personales sobre usted que considere incompleto, incorrecto, innecesario o desactualizado. Oposición . Oponerse en cualquier momento al tratamiento de datos personales sobre usted con fines de marketing directo.

. Oponerse en cualquier momento al tratamiento de datos personales sobre usted con fines de marketing directo. Restricción del tratamiento . Solicitar la restricción del tratamiento de datos personales sobre usted por determinados motivos, como por ejemplo que considere que los datos personales que hemos recopilado sobre usted son inexactos o que se haya opuesto al tratamiento, pendiente de la verificación de si nuestros derechos legítimos para el tratamiento prevalecen sobre los suyos.

. Solicitar la restricción del tratamiento de datos personales sobre usted por determinados motivos, como por ejemplo que considere que los datos personales que hemos recopilado sobre usted son inexactos o que se haya opuesto al tratamiento, pendiente de la verificación de si nuestros derechos legítimos para el tratamiento prevalecen sobre los suyos. Portabilidad de datos . Solicitar y recibir los datos personales que hemos recopilado sobre usted en un formato de uso común y legible por máquina.

. Solicitar y recibir los datos personales que hemos recopilado sobre usted en un formato de uso común y legible por máquina. Derecho a la retirada del consentimiento . Si se realiza el tratamiento de datos personales sobre usted con la única base de su consentimiento y sin ningún otro interés legítimo, retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que esto afecte a la legitimidad de nuestro tratamiento basado en dicho consentimiento realizado antes de su retirada, lo que incluye el tratamiento relacionado con contratos vigentes de nuestros productos y servicios.

. Si se realiza el tratamiento de datos personales sobre usted con la única base de su consentimiento y sin ningún otro interés legítimo, retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que esto afecte a la legitimidad de nuestro tratamiento basado en dicho consentimiento realizado antes de su retirada, lo que incluye el tratamiento relacionado con contratos vigentes de nuestros productos y servicios. Derecho a presentar una queja ante un organismo de protección de datos. Si considera que nuestro tratamiento de datos personales sobre usted no es acorde con la legislación de protección de datos aplicable, presentar una queja ante su organismo oficial local de protección de datos (“OPD”).

Para ejercer cualquiera de los derechos arriba enumerados (con excepción del derecho a presentar una queja ante un OPD, que puede ejercer directamente con el OPD), póngase en contacto con nosotros en privacy@brightcove.com. Tramitaremos su solicitud de conformidad con la legislación aplicable y dentro de un plazo razonable. Es posible que tengamos que verificar su identidad antes de tramitar su solicitud. Puede revisar, corregir y actualizar determinada información que haya proporcionado iniciando sesión en su cuenta del Servicio de Brightcove para modificar la información del perfil.

Si Brightcove recibe una solicitud de un Espectador, podemos remitírsela al Cliente y prestar asistencia al Cliente en la respuesta a la solicitud.

Revelaciones forzosas. Es posible que se exija a Brightcove la revelación de datos personales en respuesta a solicitudes legítimas de autoridades públicas, lo que incluye la revelación de información necesaria para cumplir los requisitos de seguridad nacional o policiales, o para acatar una orden judicial.

Given the judgment of the Court of Justice of the European Union dated 16 July 2020 which invalidated the adequacy of the Privacy Shield Framework, we are increasingly relying on the European Commission Standard Contractual Clauses as a transfer compliance mechanism. We also continue to process relevant Personal Data in line with our obligations under the Privacy Shield Framework. For further information, please see our Privacy Shield Notice below.

Nota adicional para residentes en Canadá

Los residentes en Canadá pueden tener derechos adicionales en aplicación de la legislación canadiense. Si desea más detalles, consulte la información que proporciona la Office of the Privacy Commissioner of Canada (Oficina de la Comisión de Privacidad de Canadá).

Usted y nosotros confirmamos que es nuestro deseo que la presente Política de Privacidad y todas las demás políticas relacionadas se redacten en inglés. Vous reconnaissent avoir exigé la rédaction en anglais du présent document ainsi que tous les documents qui s'y rattachent.

Notice for California Residents.

When we are acting as a “business,” as that term is defined in the California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”) (as opposed to when we are acting as a “Service Provider,” as defined in CCPA, when we are providing Brightcove Services), please see our California Privacy Notice for information about how we collect, use, disclose, and otherwise process personal information of individual residents of the State of California within the scope of the CCPA.

Nota sobre el Escudo de la Privacidad

EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Notice. We have certified our compliance with the EU-U.S. Privacy Shield and the Swiss-U.S. Privacy Shield (collectively, the “Privacy Shield Framework”) with respect to the Personal Data of users of Brightcove Services who are residents of the European Union (“EU”), European Economic Area (“EEA”), the United Kingdom, and Switzerland that we receive and process through Brightcove Services. We certify that we adhere to the Privacy Shield Principles of notice, choice, onward transfer, security, data integrity, access and enforcement (hereinafter, “Privacy Shield Principles”) for personal data of Viewers and Customers in participating European countries. We are responsible for the processing of personal data we receive under the Privacy Shield Framework and subsequently transfer to a third party agent, and may be liable for onward transfers in violation of the Privacy Shield Principles. Our certification is available here. We may also process Personal Data relating to individuals in Europe via other compliance mechanisms, including use of the European Commission Standard Contractual Clauses.

Preguntas y quejas. Si usted reside en uno de los países incluidos en el Marco del Escudo de la Privacidad, puede dirigir cualquier pregunta o queja relacionada con nuestro cumplimiento del Escudo de la Privacidad a nuestro contacto de Escudo de la Privacidad y protección de datos, que figura más adelante. Colaboraremos con usted para resolver el asunto.

Si no ha recibido en un plazo razonable respuesta a su preocupación relacionada con los datos tratados al amparo del Marco del Escudo de la Privacidad, o si no hemos gestionado su queja a su satisfacción, puede ponerse en contacto sin coste con nuestro proveedor de resolución de conflictos, con sede en EE. UU.: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Si ni Brightcove ni nuestro proveedor de resolución de conflictos resuelven su queja, es posible que tenga derecho a solicitar un arbitraje vinculante del consejo del Escudo de la Privacidad. Sin embargo, antes de que se inicie dicho arbitraje, los residentes de los países incluidos en el Marco del Escudo de la Privacidad deberán: (1) ponerse en contacto con nosotros y darnos oportunidad de resolver el asunto; (2) pedir ayuda al proveedor independiente de resolución de conflictos designado por nosotros, y (3) ponerse en contacto con el Departamento de Comercio estadounidense (directamente o a través de un OPD europeo) y dejar tiempo al Departamento de Comercio para resolver el asunto. Si dicho residente solicita el arbitraje vinculante, cada parte correrá con los honorarios de su equipo jurídico. En aplicación del Escudo de la Privacidad, los árbitros pueden imponer únicamente compensaciones referidas a la persona física, no monetarias y equitativas, en la medida necesaria para subsanar la vulneración de los Principios del Escudo de la Privacidad con respecto al residente.

Aplicación de la Comisión Federal de Comercio Estadounidense. Las obligaciones adquiridas por Brightcove con arreglo al Marco del Escudo de la Privacidad están supeditadas a las facultades de investigación y ejecución de la Comisión Federal de Comercio Estadounidense.

Privacidad Contacto del Escudo de la Privacidad y de la protección de datos. Su contacto de Escudo de la Privacidad y protección de datos para los datos personales que tratamos en relación con los Servicios de Brightcove es:

A/A: Chief Privacy Officer

privacy@brightcove.com

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA, EE. UU. 02210

Teléfono: +1 617 500 4947

Le rogamos que incluya suficiente información para que podamos entender y responder a su pregunta concreta.

Security.

The security of personal information that Brightcove collects while operating the Brightcove Service is of great importance to Brightcove. We use organizational, technical and administrative measures to protect personal information under our control. No data transmission over the Internet or data storage system, however, can be guaranteed to be 100% secure. If you have any questions about the security of your personal information, you can contact us at privacy@brightcove.com.

Cambios en la presente Política de Privacidad

Podemos actualizar la presente Política de Privacidad para reflejar los cambios que se produzcan en nuestras prácticas de información y privacidad. Si realizamos algún cambio importante, se lo notificaremos mediante la publicación de una nota en el Sitio, con anterioridad o simultaneidad a la entrada en vigor de dicho cambio. El uso continuado de los Servicios de Brightcove tras cualquier modificación de este tipo constituye la aceptación de la Política de Privacidad modificada. Le rogamos que visite esta página periódicamente para mantenerse al día sobre nuestras prácticas en materia de privacidad. La fecha de la última modificación figura en la parte superior de esta Política de Privacidad.

Contacto

Si tiene alguna duda relacionada con esta Política de Privacidad, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en privacy@brightcove.com, llámenos al +1 617 500 4947 o escríbanos a:

A/A: Privacy Team

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA, EE. UU. 02210

