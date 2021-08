LAST UPDATED: February 17, 2021

Brightcove Inc. y nuestras empresas asociadas (“Brightcove” o “nosotros”) queremos que se familiarice con las cookies que usamos en nuestros sitios web, la forma en que empleamos la información recogida con las cookies y las opciones que tiene en relación con las cookies. Esta Política de Cookies (“Política de Cookies”) describe nuestras prácticas respecto a las cookies que empleamos en nuestro sitio web http://www.brightcove.com/ y otros sitios web de Brightcove donde se aplica esta Política de Cookies (en conjunto, el “Sitio”).

Esta Política de Cookies no afecta a las cookies que puedan utilizar los servicios ofrecidos por Brightcove (los “Servicios de Brightcove”), incluidos los aspectos de los Servicios de Brightcove a los que se pueda acceder desde este Sitio, como Studio, las páginas de asistencia técnica y la documentación. Si desea más información sobre las cookies que se utilizan con los Servicios de Brightcove, consulte nuestra Política de Privacidad de Servicios de Brightcove. Si tiene cualquier pregunta sobre esta Política de Cookies, póngase en contacto con nosotros en privacy@brightcove.com.

Contenido de la Política de Cookies:

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en el ordenador u otro dispositivo del usuario. Las cookies contienen información que luego puede leer en su ordenador u otro dispositivo un servidor web del dominio del que procede la cookie. Las cookies se usan con varios fines, tal como se describe más adelante, en “Tipos de cookies que se usan en el Sitio”. Podemos enlazar la información que almacenamos en las cookies con la información personal que envíe durante su visita a nuestro Sitio. Podemos recibir informes de nuestros proveedores externos de servicios sobre el uso de cookies por parte de dichos proveedores externos de servicios, de forma individual o agregada. Para obtener más información sobre las cookies, visite http://www.allaboutcookies.org/ o www.youronlinechoices.com

¿Se utilizan cookies en el Sitio?

Sí. Brightcove y nuestros proveedores externos de servicios usan cookies y otras tecnologías para mejorar la experiencia de usuario en el Sitio.

Tipos de cookies que se usan en el Sitio

El Sitio utiliza tanto cookies de sesión como cookies persistentes. Empleamos las cookies de sesión para facilitar su navegación por el Sitio. Las cookies de sesión caducan en cuanto se cierra el navegador. Las cookies persistentes se almacenan en el disco duro durante un periodo prolongado. Utilizamos las cookies persistentes como ayuda para recordar las preferencias del usuario y mejorar su experiencia. Las cookies que podemos usar se dividen en las siguientes categorías (y pueden incluir cookies persistentes o de sesión, según el contexto):

 Cookies de análisis / rendimiento , que recopilan información sobre su forma de usar nuestro Sitio. Estas cookies nos permiten reconocer y contar el número de usuarios distintos que visitan el Sitio (y las funciones del Sitio), y ver cómo se desplazan los usuarios por nuestro sitio web. Esto nos ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestro sitio web. En ocasiones, estas cookies las colocan proveedores externos de servicios de análisis de tráfico web. Estas cookies pueden ser persistentes o de sesión.

 Cookies de funcionalidad , que recuerdan las elecciones realizadas y reconocen al usuario cuando regresa. Estas cookies nos permiten personalizar nuestro contenido, saludarle por su nombre y recordar sus preferencias (por ejemplo, el idioma o la región elegidos). Estas cookies suelen ser persistentes.

 Cookies de funcionalidad publicitaria , que son cookies de funcionalidad empleadas con fines publicitarios. Estas cookies suelen ser persistentes.

 Cookies de publicidad dirigida , que recopilan información sobre sus hábitos de navegación, como las páginas que ha visitado y los enlaces que ha seguido. Utilizamos esta información para adaptar mejor nuestro sitio web a sus intereses y, si habilitamos la publicidad, para mostrarle la más relevante para usted, además de limitar el número de veces que se le presenta cada anuncio. Estas cookies suelen colocarlas redes de publicidad externas. Estas cookies pueden realizar un seguimiento de los sitios web que visite, y esta información se comparte con entidades externas, como los anunciantes. Estas cookies suelen ser persistentes.

Cookies de publicidad redirigida, son esencialmente un tipo de cookies de publicidad dirigida que permiten la presentación de publicidad basada en sus hábitos de navegación y los enlaces que ha seguido. Estas cookies suelen ser persistentes.

List of cookies that may be used on the Site:

Sitio/s web Nombre de la cookie Duración de la cookie Análisis/rendimiento Brightcove.com, Zencoder.com DoubleCkick persistente Brightcove.com, páginas de destino Facebook persistente Brightcove.com, páginas de destino HotJar persistente Funcionalidad Todo Brightcove sesión y persistente Brightcove.com, páginas de destino Eloqua persistente Todo Live Ramp persistente Todo Cookiebot persistente Funcionalidad publicitaria Todo Beeswax persistente Brightcove.com BidSwitch persistente Brightcove.com, Zencoder.com Casale Media Online Ad Exchange sesión y persistente Brightcove.com, Zencoder.com OpenX persistente Brightcove.com, Zencoder.com Rubicon Project persistente Brightcove.com, Zencoder.com Taboola persistente Publicidad dirigida Brightcove.com AppNexus persistente Todo 6Sense persistente Brightcove.com Drift persistente Brightcove.com Eloqua persistente Brightcove.com, Zencoder.com LinkedIn sesión y persistente Brightcove.com, Zencoder.com OutBrain persistente Brightcove.com, Zencoder.com PubMatic persistente Brightcove.com, Zencoder.com Twitter persistente Brightcove.com, páginas de destino Reactful persistente Publicidad redirigida Todo AdRoll persistente

Cómo desactivar las cookies

Las preferencias del navegador web se pueden ajustar para que le avisen cada vez que se transmita una cookie al disco duro, para rechazar todas las cookies, o para activar y desactivar después las cookies cuando ya se encuentren en su ordenador.

Si desea más información sobre la forma de controlar los ajustes de cookies en el navegador:

Haga clic aquí si desea más información sobre la navegación privada y la gestión de los ajustes de cookies en Firefox;

Haga clic aquí si desea más información sobre la navegación incógnito y la gestión de los ajustes de cookies en Chrome;

Haga clic aquí si desea más información sobre la nevegación InPrivate y la gestión de los ajustes de cookies en Internet Explorer, o

Haga clic aquí si desea más información sobre la navegación privada y la gestión de los ajustes de cookies en Safari.

You may remove persistent cookies by following directions provided by your Internet browser at the links above. While we do not require you to use cookies, certain parts of the Site may not function properly if you set your browser to refuse cookies.

Online Ads

También podemos usar balizas web en nuestro Sitio y en nuestras comunicaciones por correo electrónico. Las balizas web, también denominados GIF transparentes o GIF de píxel único, son pequeños archivos de imagen que nosotros, o nuestros proveedores externos de servicios, podemos insertar en nuestro Sitio y en mensajes de correo electrónico. Junto con las cookies, las balizas web nos permiten realizar un recuento exacto del número de usuarios individuales que han visitado una página determinada del Sitio, han abierto un mensaje de correo electrónico o han realizado alguna acción con él. Esto nos permite medir el rendimiento de nuestro Sitio y nuestras campañas de correo electrónico.

Advertising on Third-Party Websites and Ad Networks. We partner with third parties to manage our advertising on the Site and third-party websites, which may include serving or tracking advertisements on or relating to the Site. Our third-party service providers may use technologies such as cookies to gather information about your activities on the Site and third-party sites in order to provide you advertising based upon your browsing activities and interests. The privacy policies of those third parties will govern your interactions with such third-party websites or ad networks.

We support the self-regulatory principles for online behavioral advertising (Principles) published by the Digital Advertising Alliance (DAA). This means that we allow you to exercise choice regarding the collection of information about your online activities over time and across third-party websites for online interest-based advertising purposes. More information about these Principles can be found at www.aboutads.info. If you want to opt out of receiving online interest-based advertisements on your internet browser from advertisers and third parties that participate in the DAA program and perform advertising-related services for us and our partners, please follow the instructions at http://www.aboutads.info/choices, or http://www.networkadvertising.org/choices/ to place an opt-out cookie on your device indicating that you do not want to receive interest-based advertisements. Opt-out cookies only work on the internet browser and device they are downloaded onto. If you want to opt out of interest-based advertisements across all your browsers and devices, you will need to opt out on each browser on each device you actively use. If you delete cookies on your device generally, you will need to opt out again.

If you are located in the European Union, click here for ways to opt out of receiving targeted advertising from participating third-party advertisers.

Please note that when you opt out of receiving interest-based advertisements, this does not mean you will no longer see advertisements from us. We are not responsible for the effectiveness of, or compliance with, any third-parties’ opt-out options or programs or the accuracy of their statements regarding their programs. In addition, third parties may still use cookies to collect information about your use of our Site, including for analytics and fraud prevention.

Archivos de registro. Tal como ocurre en la mayoría de los sitios web, recopilamos determinada información automáticamente y la almacenamos en archivos de registro. Esta información puede incluir direcciones IP, tipo de navegador, proveedor de internet, páginas de origen y destino, archivos vistos en el Sitio (p. ej., páginas HTML, gráficos, etc.), sistema operativo, registro de fecha y hora y/o datos de los lugares donde se hace clic. Su dirección IP es un número que el proveedor de internet asigna automáticamente al equipo que usted utiliza; en muchos casos, varias personas o dispositivos comparten direcciones IP, y pueden generarse de forma dinámica (lo que significa que pueden cambiar con el tiempo). Este número se identifica y se registra automáticamente en nuestros archivos de registro de servidores siempre que usted visita el Sitio, junto con las horas de sus visitas y las páginas visitadas. Podemos combinar esta información de registro recopilada automáticamente con otra información que recopilemos de usted. El objetivo es mejorar la funcionalidad del Sitio.

Analytics. We use third-party analytics provided by Google Analytics. For information on how Google Analytics collects and processes information about you and information on how to opt out from Google’s collection of information from you, please click here.

Cambios de la Política de Cookies

Podemos actualizar esta Política de Cookies para reflejar los cambios de nuestras prácticas sobre información y cookies publicando una versión actualizada de la Política de Cookies en esta página, o mediante la notificación al usuario si así lo exige la legislación aplicable. El uso continuado del Sitio tras cualquier actualización de este tipo constituye la aceptación de la Política de Cookies modificada. Le rogamos que visite esta página periódicamente para mantenerse al día sobre nuestras prácticas en materia de cookies. La fecha de la última modificación figura en la parte superior de la Política de Cookies.

Contacto

Si tiene alguna duda relacionada con esta Política de Cookies, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en privacy@brightcove.com, llámenos al +1 617 500 4947 o escríbanos a:

A/A: Privacy Team

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA, EE. UU. 02210

Le rogamos que se asegure de incluir suficiente información para que podamos entender y responder a su pregunta o solicitud concreta.

